Dunkle Jahre stehen bevor

Von: Klaus Ehringfeld

Der Tag, der Chile veränderte: Pinochets Truppen beobachten am 11. September 1973 von einem Dach aus den Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile. © AFP

In Chile schwindet wie in ganz Lateinamerika der demokratische Konsens. Autoritarismus ist auf dem Vormarsch. Der Leitartikel.

Der 11. September ist in Chile ein Tag des Gedenkens und der Erinnerung. Das ist seit einem halben Jahrhundert so. Die einen feiern still daheim und gedenken ihrer Väter, Brüder, Töchter, die verschwanden oder von der Diktatur ermordet wurden. Andere marschieren zum Grab von Salvador Allende und lassen ihn hochleben. Wieder andere – ja, die gibt es immer noch – feiern Augusto Pinochet und danken ihm dafür, dass er Chile angeblich vor dem Marxismus bewahrt hat. So wird es noch eine ganze Weile sein, bis keiner mehr da ist, der von diesem drastischen Datum 1973 erzählen kann.

Dieses Jahr ist es noch mal ein bisschen anders: 50 Jahre ist der Pinochet-Putsch jetzt her, ein halbes Jahrhundert, zwei Generationen - und die Regierung übernimmt die Organisation der Feiern. Der 11. September ist dieses Jahr eine Art offiziöses Gedenkfest mit Kranzniederlegungen, der Zeichnung bedeutender Erklärungen, dem Besuch linker südamerikanischer Präsidenten. Mit Filmreihen, Lesungen und Kunstausstellungen.

Fast wöchentlich werden Umfragen erhoben, und irgendwie wurden alle Chilenen und Chileninnen dazu gezwungen, sich zum Jahrestag des Staatsstreichs zu positionieren. Selbst wenn man wollte, kann man dem wichtigsten Datum in der chilenischen Geschichte gar nicht ausweichen.

Wer erwartet hat, dass es jetzt einen Konsens in der Interpretation der Vorgänge vor 50 Jahren gibt, der wundert sich. Chile ist heute so zerstritten wie noch nie über dieses Datum und über den Putsch überhaupt. Es gibt nicht mal mehr im Großen, noch weniger im Kleinen, Übereinstimmung darin, dass die Demokratie nicht mit Bomben und Bajonetten beendet werden darf.

Die bürgerlichen Rechtsparteien, selbst die Christdemokraten, setzen sich von der linken Regierung von Gabriel Boric ab, weigern sich, die „Santiago-Verpflichtung“ zu unterzeichnen, die festhält, dass man Demokratie mit mehr Demokratie verteidigen muss und dass Gesetze, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nie in Frage gestellt werden dürfen. Die bürgerlichen Parteien werfen Boric vor, eine „offizielle Wahrheit“ durchsetzen zu wollen und die Vorgeschichte des Putsches zu unterschlagen – gemeint sind die Fehler und angeblichen „marxistischen Auswüchse“ der Allende-Regierung.

So furchtbar diese Geschichtsklitterung ist, schlimmer geht immer: Nur eine bzw. einer von vier Chileninnen und Chilenen findet es wichtig, den Gedenktag zu begehen. Das heißt, drei von vier Menschen sind gleichgültig gegenüber dem, was vor 50 Jahren passierte und Chile unwiderruflich zu einem anderen Land machte.

Es gibt sogar immer mehr, die halten es wieder für zulässig, politische Verhältnisse mittels eines Staatsstreichs zu verändern. Das heißt: Nicht mal in einem Land wie Chile, mit hoher Bildung und einer traumatischen Kollektiverfahrung, ist ein kleinster demokratischer Nenner vereinbar. Im Gegenteil: In Chile dominiert ein durch den Neoliberalismus implementiertes Anti-Solidaritätsmodell. Eine faschistische Rechte, die Pinochet verehrt, ist die Partei der Stunde.

Aber das kleine südamerikanische Land ist nur ein besonders krasses Beispiel dafür, wie gerade in vielen Ländern Lateinamerikas der demokratische Konsens verloren geht, also die Gewissheit, dass es bestimmte Regeln eines gedeihlichen Zusammenlebens unabhängig von den Herausforderungen der Tagespolitik geben muss. In der Region gerät die Demokratie in Bedrängnis. Nur 48 Prozent der Latinos halten sie für die bessere Regierungsform, wie aus einer Umfrage von „Latinobarómetro“ hervorgeht, dem wichtigsten Forschungsinstitut des Kontinents. 2010 waren es 63 Prozent.

Wenn man sich in diesen Zeiten in Lateinamerika umschaut, dann kann man leicht den Glauben an Vernunft und Fortschritt verlieren. In Guatemala will eine korrupte Elite eine demokratische Wahl über gekaufte Staatsanwält:innen annullieren lassen, weil Präsident Bernardo Arévalo ihre Privilegien abschaffen will.

In El Salvador schafft der selbsterklärte Hipster-Präsident Nayib Bukele den Rechtsstaat ab und verlacht die Verfassung, in dem er potenzielle Mitglieder der Organisierten Bandenkriminalität wie Tiere wegsperrt und sich trotz Verbots wiederwählen lassen will. In Nicaragua hat sich der gefeierte Befreier Daniel Ortega in einen schlimmeren Despoten verwandelt als es der Diktator Anastasio Somoza war. In Argentinien droht ein ultrarechter Anarchokapitalist das Präsidentenamt zu erobern, Ecuador ist im Griff der Drogenkartelle. Haiti ist nahezu komplett in die Hände von Banden gefallen.

Die Menschen in der ungleichsten Region der Welt erwarten von der Demokratie politische und soziale Garantien. In beidem hat das System versagt. Jetzt dürfen Autokraten und Populisten zeigen, wie sie das anstellen wollen. Lateinamerika steht vor dunklen Jahren.

