Die Waffen zum Schweigen bringen

Nach 40 Jahren beendete Mosambik den Bürgerkrieg. Das war auch ein Erfolg deutscher Friedenspolitik, schreibt der ehemalige Botschafter Detlef Wolter in seinem Gastbeitrag.

Die mosambikanische Regierung und die Rebellen unterzeichneten am 6. August 2019 das Friedensabkommen von Maputo. Es wurde im Juni 2023 mit der Auflösung der letzten Garnison der Rebellen vollständig umgesetzt. Dies ist auch ein Erfolg für die deutsche Friedenspolitik. Deutschland hat mit Mitteln des Auswärtigen Amtes und Expertise der Bundeswehr den Demobilisierungs- und Entwaffnungsprozess unterstützt.

Mosambik durchlitt nach der Unabhängigkeit 1974 einen grausamen Bürgerkrieg zwischen der kommunistischen Frelimo und der Rebellenbewegung Renamo. Im Kalten Krieg war dies einer der Stellvertreterkriege der Großmächte. Die Frelimo wurde von der Sowjetunion und China, Renamo von Südafrika und den USA unterstützt.

Den Vereinten Nationen (UN) gelang es erst 1990, den damaligen Staatspräsidenten Chissano und den Rebellenführer Dhlakama zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Die verheerende Bilanz waren eine Million Tote und vier Millionen Flüchtlinge.

Auch dank Vermittlung durch die katholische Gemeinschaft St. Egidio unterzeichneten die Kriegsparteien am 4. Oktober 1992 das Friedensabkommen von Rom. Im Gegenzug für die Beendigung der Rebellenangriffe sagte die Regierung freie Wahlen und Dezentralisierung zu.

2015 brach der Bürgerkrieg jedoch erneut aus. Die Rebellengruppen waren nicht vollständig demobilisiert worden und griffen erneut zu den Waffen, als über die Wahlen Streit ausbrach. Dank Vermittlungsanstrengungen der EU konnte eine neue kriegerische Eskalation verhindert werden.

Wichtig für den Erfolg des acht Jahre dauernden Friedensprozesses war das Zusammenwirken aller Stakeholder. Die internationale Gemeinschaft war durch eine Kontaktgruppe an den Friedensverhandlungen beteiligt. Sie wurde vom Botschafter der EU und anschließend der Schweiz geleitet.

2019 übernahmen die UN den Vorsitz. Die UN verzichteten angesichts der überschaubaren Anzahl von Renamo-Kämpferinnen und -Kämpfern auf die Entsendung einer Friedensmission. Die Ausbildung für das Entwaffnungsprogramm übernahm ein Major vom Verifikationszentrum der Bundeswehr.

Staatspräsident Nyusi und Renamo-Führer Dhlakama und nach dessen Tod im Mai 2018 sein Nachfolger Momade steuerten den Prozess. Er drohte wegen schwerer Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen 2019 erneut zu scheitern. Vertrauensbildende Maßnahmen und das Engagement von St. Egidio, dessen Friedensaktivitäten vom Auswärtigen Amt unterstützt werden, halfen, dies zu verhindern. Bei seinem Besuch im September 2019 überzeugte Papst Franziskus die beiden Führer, den Friedensprozess unbedingt zu Ende zu führen.

Parallel führte das Centre de Dialogue Humanitaire ehemalige Renamo-Kämpferinnen und Frelimo-Frauen in Friedenscamps in Gorongosa zur Versöhnung zusammen. Dies bereitete den Weg für die Reintegration der Renamo-Familien. Insgesamt wurden zwischen 2019 und 2023 sechzehn Renamo-Garnisonen mit über 5200 Kämpferinnen und -Kämpfern aufgelöst. Neben EU und UN nahmen afrikanische Staatschefs als Vertreter der Afrikanischen Union (AU) und der Southern African Development Community (SADC) an der Unterzeichnung des Friedensabkommens teil. Die AU begrüßte den Prozess als Erfolg im Rahmen ihrer Initiative „Silencing the Guns“. Der UN-Sicherheitsrat würdigte im März 2023 unter Vorsitz Mosambiks den Friedensprozess und die gemeinsame Friedensrolle von UN und Regionalorganisationen.

Mosambik kann sich nun ganz der drängenden Probleme annehmen. Islamistischer Terror im Norden bremst die Ausbeutung der riesigen Erdgasvorkommen. Die brutalen Terrorüberfälle führten zu dem Versuch Russlands, durch den von Mosambik 2019 eher notgedrungen erbetenen Einsatz der Wagner-Gruppe an früheren Einfluss anzuknüpfen. Der Einsatz brachte aber keine Erfolge. Mosambik setzt daher wieder auf die Zusammenarbeit mit AU, EU und USA bei der Terrorbekämpfung. Zentrale Aufgaben des Landes bleiben die Bekämpfung der Armut und der Korruption. Die UN und die EU sollten hierbei ihre Unterstützung verstärken. Für die politische Stabilisierung müssen die anstehenden Wahlen frei und fair verlaufen.

Der deutsche Beitrag zum Frieden in Mosambik zeigt, dass eine Politik der Prävention und friedlichen Konfliktlösung selbst in langwierigen und hartnäckigen Konflikten zum Erfolg führen kann. Auch in der Zeitenwende sollten wir die notwendigen Mittel aufbringen, um langfristig Destabilisierungen in fragilen Ländern und neuen Fluchtursachen begegnen zu können.

Detlef Wolter war von 2016 bis 2020 deutscher Botschafter in Mosambik. Der Text gibt seine persönliche Auffassung wieder.