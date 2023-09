Die Linken: Sahra und die Politik-WG

Von: Christine Dankbar

Zur Erinnerung: Das sind Martin Schirdewan und Janine Wissler, die Vorsitzenden der Partei Die Linke. Die beiden würden gern über ihr Programm sprechen - alle anderen aber lieber über Sahra Wagenknecht. © dpa

Die Linken stellen ihr Programm für die Europawahl vor, 80 Seiten stark. Und wonach werden sie gefragt? Nach Sahra Wagenknecht. Der Kommentar.

Geht sie oder geht sie nicht? Sahra Wagenknecht, die prominenteste Vertreterin der Linken, überlegt, ihrer Partei den Rücken zu kehren und ihr eigenes Projekt zu starten. Das geschieht in aller Öffentlichkeit, wobei die Aufmerksamkeit sehr einseitig verteilt ist. Sie gilt vor allem Wagenknecht, der Einzelkämpferin. Die Parteivorsitzenden haben am Montag 80 Seiten europäischen Klassenkampf vorgestellt - und wurden doch wieder nur nach ihrer Dissidentin gefragt. So geht das nun schon seit Monaten. Allerdings zeigt das Drama mittlerweile Spuren von Abnutzung.

Klar ist bisher nur, dass Wageknechts Beziehung zur Linken komplett zerrüttet ist. Doch bevor sie aus der Politik-WG endgültig auszieht, reißt sie erst mal Stück für Stück die Tapete von den Wänden. Bei schmerzhaften Trennungen ist das manchmal so. Da wirft sie seine Plattensammlung auf die Straße, weil er sie betrogen hat. Und er trampelt auf der Yoga-Klangschale herum, die ihn schon so lange nervt.

In der Politik sind schmutzige Scheidungen allerdings ein Risiko. Niemand behält die Sympathie auf ewig, und wer heute fasziniert, kann morgen schon als Nervensäge gelten. Sahra Wagenknecht hat daher viel zu verlieren. Nächste Schritte sollten gut geplant sein.

