Die Bremskraft der Angst

Von: Stephan Hebel

Wer nachhaltiger leben will, braucht Akkus. Akkus brauchen Nickel. Nickelfabriken brauchen Wasser. Das Wasser der Leute vor Ort. imago images © IMAGO/ZUMA Wire

Eine gerechtere Zukunft bedeutet Veränderung - und gerade für den globalen Norden auch Verzicht. Die Politik muss der Sorge vor dem sinkenden Lebensstandard eine ermutigende Vision entgegen setzen.

1Vor vier Wochen tagte in Frankfurt die „Global Assembly für Menschenrechte und Demokratie“, und die Begegnungen mit engagierten Menschen aus aller Welt werden lange im Gedächtnis bleiben. Da war zum Beispiel Lian Gogali, eine Aktivistin aus Indonesien, von der gleich noch die Rede sein wird. Zunächst aber geht es, als Kontrast dazu, um einen deutschen Mann. Beide zusammen ermöglichen vielleicht einen etwas anderen Blick auf die politischen Debatten, die wir gerade erleben.

Ein zufälliges Zusammentreffen im idyllischen Garten eines pfälzischen Weinguts. Unter Bäumen nehmen Einheimische und Angereiste schon um die Mittagszeit ein Gläschen, oder zwei. Der deutsche Mann, nicht jung, aber hellwach und mit kräftiger Stimme, gibt im Gespräch mit Bekannten unüberhörbar ein paar Dinge zum Besten, die ihn im Alltag zu stören pflegen.

Der erste Störenfried kommt aus dem globalen Süden: Saharastaub. Noch ist die Meteorologie nicht einig, ob der Klimawandel (und damit vor allem der globale Norden) für eine Häufung dieses natürlichen Wetterereignisses sorgt, aber den deutschen Mann interessiert etwas anderes: Wenn der Wind die Partikel nach Deutschland trägt, legen sie sich auf sein Auto, und ein schmutziges Auto, sagt der deutsche Mann, das könne er gar nicht leiden. „Einmal die Woche abspülen“, antwortet der andere Mann am Tisch, anders gehe es halt nicht. Anmerkung der Redaktion: Wasser gibt es ja offenbar mehr als genug.

Der zweite Störenfried: Geschwindigkeitskontrollen. „Ich fahre immer langsam“, sagt der deutsche Mann, „vor allem, wenn Kinder in der Nähe sind“. Aber gerade habe er 20 Euro überwiesen, wegen ein paar Stundenkilometern zu viel. Und wohin dieses Geld gehe, das sei ja klar: „An die fremden Leute, die zu uns kommen.“ Womit der dritte Störenfried benannt wäre, der zweite aus dem Süden neben dem Staub: die Zuwanderung.

Das Wasserkraftwerk in Indonesien beeinflusst auch den Elektroautofahrer in Deutschland.

Klimawandel oder nicht: Was macht das schon, solange sich die Folgen von unseren Autos abspülen lassen? Dass aber die wohlverdiente Kohle des deutschen Bürgers abgegriffen wird, um die Leute zu füttern, die oft zu Fuß vor Krieg oder Dürre flüchten, das geht natürlich gar nicht. So zugespitzt und offensiv ignorant denkt die Mehrheit der Deutschen sicher nicht. Aber steckt im zwangsläufig mitgehörten Diskurs dieses weinseligen Lautsprechers nicht doch auch eine begrenzte Sichtweise auf die Welt, wie sie bis weit hinein in die politischen Entscheidungsräume gepflegt wird?

Zurück zum Anfang: Auch Lian Gogali hat ein Problem mit Autos. Allerdings sieht das die Aktivistin von der indonesischen Insel Sulawesi ganz anderes als unser Mann aus dem Weingut-Garten.

Lian Gogali kämpft unter anderem gegen ein Wasserkraftwerk am Fluss Poso, das die Bewässerung der örtlichen Landwirtschaft und auch die Fischerei zu gefährden droht. Der Konflikt um dieses Projekt kann als beispielhaft für ein Dilemma systemkonformer Klimapolitik gelten: Der Strom, der hier erzeugt wird, könnte zum Teil die Kohlekraftwerke ersetzen, die auf Sulawesi bisher die Energie für die Nickelproduktion liefern. Das Metall wiederum wird für die Batterien von Elektroautos gebraucht, und so könnte zum Beispiel Tesla, das kürzlich einen milliardenschweren Nickel-Deal mit Indonesien geschlossen hat, vor seiner Fabrik in Grünheide bald ein Plakat aufstellen: Batteriestrom aus Wasserkraft, so geht Klimaschutz, oder so ähnlich. Auf Kosten der Bäuerinnen und Fischer auf Sulawesi, würde Lian Gogali ergänzen.

Gut möglich, dass sich der Mann am pfälzischen Weingut irgendwann ein Elektroauto kauft, vielleicht hat er sogar schon eins. Und damit das gute Gefühl, etwas für den Klimaschutz zu tun, ohne seine Lebensweise verändern zu müssen. Die politisch Verantwortlichen würden ihn, weitgehend parteiübergreifend, in diesem Gefühl bestätigen. Und sollte eine Familie vom Ufer des Poso den Weg nach Europa suchen, weil die Wasserkraft und das Nickel ihre Selbstversorgung zerstört haben, dann hätte die Politik längst dafür gesorgt, dass ihr Weg an den europäischen Außengrenzen endet. Ebenfalls weitgehend parteiübergreifend.

Es ist nicht verwerflich, sondern verständlich, wenn wir hier im globalen Norden an Wohlstand und Bequemlichkeit hängen (soweit wir daran beteiligt sind, was bekanntlich auch bei uns nicht für alle gilt). Und die Erkenntnis, dass dieses Bedürfnis an die Grenzen des Kapitalismus stößt (auch eines „grünen“ Kapitalismus), ist zu schmerzhaft, um sich ihr leichten Herzens zu stellen. Das gilt auch für Menschen, die es sich nicht so leicht machen wie der Weintrinker in der Pfalz.

Globale Gerechtigkeit: Wie wäre es mit etwas Lust auf ein gutes Leben für alle?

Nicht verständlich erscheint aber angesichts einer krisenhaften Gegenwart das Verhalten politischer und gesellschaftlicher Eliten. Ob Heizungsgesetz oder Asylpolitik: Praktisch keine der mächtigen Stimmen versucht, der individuell nachvollziehbaren Furcht vor radikaler Veränderung eine politische Vision der Ermutigung entgegenzusetzen. Eine Idee von der Lust auf ein gutes Leben für alle, das auch dem Wohlergehen einer bäuerlichen Familie am Poso-Fluss nicht im Wege stünde, ist auf dem etablierten Meinungsmarkt praktisch nicht in Sicht.

Das ist kein Wunder, denn zu reden wäre über echte Veränderung, etwa in der Art, wie wir Essen und Trinken genießen, wie wir bauen, uns fortbewegen und unsere Kinder ausbilden. Das aber heißt: Das gute Leben ist auch nicht denkbar, ohne mächtige ökonomische Interessen infrage zu stellen. Weil politisch Verantwortliche das entweder nicht wagen oder nicht wollen, nutzen sie die Bremskraft einer Angst vor Veränderung, die mangels alternativer Entwürfe nicht überraschen muss, um die notwendige Transformation zu verweigern.

Lian Gogali aus Indonesien hat, bevor sie in Frankfurt bei der Global Assembly sprach, auf der Homepage von Medico international geschrieben: „Wir glauben, dass der Kampf für das Leben der Bauerngemeinschaften, der Ökosysteme der Flüsse und des Sees in den Dörfern von Poso mit dem Schutz des Lebens der Menschen in allen Ecken dieses Landes verbunden ist, mit dem Schutz des Lebens in jedem Land.“ Wer in Deutschland nach sinnvollen Koalitionen sucht, hätte hier eine Partnerin gefunden.