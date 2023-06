Deutliche Worte

Von: Andreas Schwarzkopf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Premierminister Li Qiang. © dpa

Die deutschen gastgeber müssen ihren chinesischen Gästen klipp und klar sagen, was sie von ihnen wollen. Sonst war der besuch umsonst.

Für Kanzler Olaf Scholz und seine Ministerriege werden die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nur dann ein Erfolg, wenn sie ihren Gästen aus Peking bei den strittigen Themen wie freier und fairer Handel sowie Menschenrechten deutlich sagen, was sie von ihnen erwarten. Ein zu freundlicher Ton von Scholz würde die Gäste nicht beeindrucken und darüber hinaus die Verbündeten in Washington und in der Europäischen Union irritieren.

Scholz muss also nicht nur den richtigen Ton treffen, sondern auch die richtige Balance finden zwischen Konfrontation und Kooperation. Beim Klimaschutz muss er Wege suchen, um mit China und den anderen Staaten der Welt zusammen die angestrebten Ziele noch gemeinsam erreichen zu können. Beim Thema Taiwan wird er unverblümt sagen müssen, dass Deutschland Aggressionen gegen das Land weiter nicht gutheißen wird.

Gelingt Scholz all das nicht, dann wird das Treffen nur für die Gäste erfolgreich. Sie dürften schon zufrieden sein, wenn sie mit schönen Bildern den USA und dem Rest der Welt signalisieren können, dass sie trotz des Streits mit Washington mit dem Deutschen verhandeln und damit der Eindruck entsteht, Peking könnte den Westen spalten.

