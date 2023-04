Der verwehte Präsident

Von: Stefan Brändle

Allein und isoliert: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. © Ludovic Marin/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron schürt mit seiner TV-Rede den Unmut bei der Bevölkerung gegen seine Rentenreform und wirkt völlig realitätsfremd. Der Kommentar.

Emmanuel Macron hat bei einem Fernsehauftritt bekräftigt, er werde seine Rentenreform von September an schrittweise in Kraft setzen. Der Präsident will es so. Die Nation will zwar etwas anderes, aber in Frankreich regiert nicht das Volk, auch nicht das Parlament, sondern le Président.

Schon bei Charles de Gaulle, der sich die Präsidialverfassung 1958 auf den eigenen Leib geschneidert hatte, ging das zuletzt schief: Vom Wirbelwind des Mai ’68 verweht, musste der Weltkriegsheld ein Jahr später den Hut nehmen. Macron hat die Verfassung (und den Verfassungshof) auf seiner Seite. Ansonsten ist er allein und isoliert in seinem Pariser Palast, ohne richtige Partei, ohne wichtige Minister.

Sein neuster TV-Diskurs war, wie Linkenchef Jean-Luc Mélenchon richtig sagte, völlig realitätsfremd: Während Millionen seit Monaten eine sehr konkrete Forderung – Rückzug des neuen Rentenalters 64 – erheben, verspricht Macron, sich dem Kampf gegen die illegale Immigration zu verschreiben. Macron ist ein Hors sol-Präsident, ohne Wurzeln im eigenen Land. Da kann schon ein Windstoß gefährlich werden.