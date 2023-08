Der Mensch als Pleitier

Von: Joachim Wille

Teilen

Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse, weshalb der Erdüberlastungstag immer früher im Jahr erreicht wird. (ara/Patrick Pleul/dpa) © dpa

Wenn die Staaten der Welt nicht bald ihr Öko-Konto ausgleichen, dann wird der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel erst richtig teuer.

Gestern war „Erdüberlastungstag“. Das heißt: Seit heute lebt die Menschheit quasi auf Pump, weil die pro Jahr von der Natur zur Verfügung gestellten Ressourcen – Rohstoffe und Deponieraum für Emissionen – aufgebraucht sind. Das Problem ist: Es ist nicht absehbar, dass sie ihre Schulden wieder zurückzahlen will. Daher wird, um im Bild zu bleiben, der Schuldenberg immer größer. Er nimmt gigantische Ausmaße an.

Das hinter dieser Bilanz stehende Konzept des „ökologischen Fußabdrucks“ ist verdienstvoll. Es macht auf leicht fassliche Art klar, wie weit der Mensch die Naturgrenzen bereits überschritten hat. Es bräuchte 1,7 Planeten, um die Bedürfnisse der acht Milliarden Erdbewohner:innen zu decken, so wie sie derzeit gedeckt werden. Und sogar drei Planeten, wenn alle zum Beispiel so wie wir Deutsche leben würden.

Auf einem anderen Blatt steht, ob die Ausrufung des „Earth Overshoot Day“ viele in der Politik, Industrielle und Verbrauchende dazu bringt, ihr Öko-Konto in Ordnung zu bringen. Das darf bezweifelt werden. Erst wenn die ökologische Pleite sich noch viel stärker auswirkt als mit einem Waldbrandinferno auf Rhodos, einer Hungersnot in Ostafrika oder verheerenden Überschwemmungen in Peking, wird sich das ändern. Nur: Dann wird es erst richtig teuer.