Daumen runter bei den Klimazielen

Von: Joachim Wille

Der Harz von oben - mit mehr und vor allem anderen Bäumen als bisher ließe sich Treibhausgas besser abbauen. © Swen Pförtner/dpa

Feierlich hatten 195 Staaten in Paris versprochen, die Erderwärmung zu begrenzen. Dieses Ziel ist glatt verfehlt worden - ein Beleg für die Kluft zwischen Worten und Taten. Der Kommentar.

Setzen, sechs. Schlimmer hätte die Note nicht ausfallen können, die das UN-Klimasekretariat der Weltgemeinschaft in seiner Bilanz erteilt. Acht Jahre ist es her, dass 195 Staaten in Paris feierlich versprachen, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen, auf jeden Fall aber bei zwei Grad. Doch: „Die Emissionen stehen nicht im Einklang mit dem Temperaturziel des Paris-Abkommens,“ bilanzieren die UN-Offiziellen nun. Es ist unzweifelhaft: Das Thema von Paris wurde sogar glatt verfehlt. Der Ausstoß von CO2 ist weiterhin so hoch, dass er in die Katastrophe führt.

Reden und Handeln – das ist bei vielen Regierungen beim Klima ein großer Widerspruch. Der G 20-Gipfel in Indien am Wochenende ist erneut ein Beispiel: Er gab zwar ein vollmundiges Bekenntnis zu den Paris-Zielen ab, brachte aber keinen Fahrplan für den dazu zwingend notwendigen Ausstieg aus Erdöl und Erdgas zustande. Schizophrenie pur.

Fraglich, ob die Ansage des Klimasekretariats, die globalen Emissionen müssten bis 2030 praktisch halbiert werden, um halbwegs auf Kurs zu bleiben, daran etwas ändert. Die Staaten hatten in Paris versprochen, falls nötig, ihre Klimapläne aufgrund der jetzt vorliegenden Bilanz nachzubessern. Es bleibt nur, sie immer wieder daran zu erinnern.

