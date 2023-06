Das Wagnis ohne Wagenknecht: Kommt jetzt die wahrhaft linke Politik?

Von: Stephan Hebel

Teilen

Der Parteivorstand will es ohne Wagenknecht wagen. © IMAGO/Christian Spicker

Sahra Wagenknechts Ausschluss birgt Risiko aber auch Potenzial für eine Neuausrichtung der Partei.

Was haben Sie zuletzt von der Partei „Die Linke“ gehört? Dass der Vorstand am vergangenen Wochenende eine scharfe Resolution gegen die Flüchtlingsabwehr in der EU verabschiedet hat? Das hat er. Aber zu lesen war fast nur vom nächsten Akt des Scheidungsdramas mit Sahra Wagenknecht.

Wagenknecht denkt, obwohl auf Linken-Ticket im Bundestag, laut über die Gründung einer Konkurrenz-Organisation nach. Der Vorstand fordert deshalb jetzt, dass sie das Mandat zurückgibt. Die Kommentare dazu machten sich vor allem Gedanken, ob die Linkspartei durch den Bruch mit Wagenknecht Teile ihrer Wahlchancen verliert. Aber geht es nicht auch um Inhalte und Überzeugungen?

Eine links-sozialdemokratische bis sozialistische Partei, die die soziale Frage mit Klimaschutz, Minderheitenrechten und liberaler Migrationspolitik verbindet, statt das eine gegen das andere auszuspielen, wäre dringend notwendig. Das gilt umso mehr mit Blick auf die Versäumnisse von SPD und Grünen in der Ampelkoalition. Der Vorstand hat erkennen lassen, dass er die Partei zumindest grundsätzlich in diese Richtung entwickeln will: „Wir…wenden uns dagegen, unterschiedliche Milieus gegeneinander auszuspielen.“

Sicher ist der Bruch mit Wagenknecht machtstrategisch riskant. Dass der Vorstand ihn dennoch wagt, ist mutig. Und noch gibt es die Chance, damit im freiheitlich gesinnten Teil des linken Spektrums zu punkten.