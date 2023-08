Das doppelte Darben

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Das frühe Aus der deutschen Frauen bei der Fußball-WM hat eine Debatte über die Gründe für das schlechte Abschneiden ausgelöst, die auch die Misere bei den Männern berücksichtigt. (ara/Sebastian Christoph Gollnow/dpa) © dpa

Es muss sich viel ändern, damit nationale Teams Deutschlands wieder internationale Titel im Fußball gewinnen können.

Um es unmissverständlich deutlich zu formulieren: Das frühzeitige WM-Aus des deutschen Frauen-Nationalteams in Australien gegen Gegnerinnen zweiter und dritter Kategorie aus Marokko, Kolumbien und Südkorea ist Fußball-fachlich noch niedriger einzuordnen als die sportlichen Peinlichkeiten der deutschen Männer 2018 in Russland und 2022 in Katar.

Anders als nach der Schmach von Hansi Flicks Buben bei der Winter-WM gibt es diesmal noch nicht einmal Anlass zu halbgaren Ausreden, wie sie aus dem Wüstenemirat nachhalten. Die politische Überfrachtung, die in einer unheilvollen Debatte um die Regenbogenbinde mündete, habe Trainer und Team erst atmosphärisch genervt und dann sportlich gehemmt.

Die Frauen wollten es besser machen, sich nahbarer und lockerer geben – und suchten sich schwer nachvollziehbar wie die Männer ein Camp am Ende der Welt aus, um dort in unwirtlicher Umgebung in der Regel im Geheimen zu üben. Das Ergebnis geriet ähnlich missraten. Die populistische öffentliche Debatte um „Equal Pay“ – die im Unterhaltungsgeschäft Profifußball genauso absurd ist wie im Schlagerbusiness, wo Helene Fischer pro Auftritt selbstverständlich mehr kassiert als Mickie Krause, ohne dass der Bundeskanzler sich deshalb kritisch äußern würde – dürfte verstummen.

Die deutschen Frauen haben mit ihrem erratischen Auftritt den multiplen Enttäuschungen der deutschen Männer-Nationalmannschaft entsprochen. Ein „Equal Play“ wurde somit originalgetreu umgesetzt: kaum Widerspenstigkeit und Widerstandsfähigkeit, keine Außenverteidigerinnen von internationalem Format, zu wenige pfiffige Lösungen gegen unermüdlich verteidigende Gegnerschaft, unzureichende Performance des Trainerinnen-Teams, sichtliche Überforderung aller Beteiligten, in Drucksituationen klaren Kopf zu bewahren und kluge Entscheidungen zu treffen, dazu ein überfrachteter Stab von Begleitpersonal zur Rundumbetreuung nach Vorbild der Männer.

Deshalb sollte seriös erwogen werden: Warum ist künftig für beide dilettierenden Mannschaften eine Unterbringung in den vorhandenen 33 Doppelzimmern des neuen, 180 Millionen Euro teuren DFB-Campus weiterhin unzumutbar? Es erscheint überfällig als Botschaft nach innen und nach außen, die Qualität der Beherbergung an die der sportlichen Vorträge nach unten anzupassen. Förderlich wäre dabei eine Eigeninitiative der Nationalteams: Schluss mit der Überversorgung, zurück zu mehr Bescheidenheit, solange, bis die Leistung wieder dem Luxus entspricht, den sie alle miteinander wie selbstverständlich gewohnt sind. Im von Finanzsorgen gepeinigten DFB werden solche Vorschläge als Populismus interpretiert und ignoriert. Kürzlich inspizierte eine Verbandsdelegation eine Nobelherberge in Donaueschingen zur EM-Vorbereitung der Männer.

Ist der sportliche Niedergang auch ein Abbild einer Gesellschaft, die es sich vermeintlich bequem gemacht hat? Fakt ist: Es herrschen eklatante Nachwuchsprobleme hierzulande. Fußball wird seltener als etwa in Frankreich oder England als Chance zum sozialen Aufstieg wahrgenommen. Hinzu kommt: Die Förderung von Mädchen wäre in den allermeisten der rund 24 000 deutschen Fußballvereine mit „stiefmütterlich“ noch freundlich beschrieben. Spielerinnen mit Migrationshintergrund, die in Nachbarländern das Niveau spürbar heben, gibt es in Deutschland kaum.

Der zuletzt um sich greifende Hype um immer neue Publikumsrekorde in der Frauen-Bundesliga überdeckt zudem offenkundige Probleme. Es spielen nur lächerliche zwölf Teams im deutschen Oberhaus, es herrscht dort volle fünf Monate lang überhaupt kein Spielbetrieb, es gibt lediglich drei Klubs, deren gehobenes Spielniveau Titelambitionen erlaubt, dafür aber eine Vielzahl von Vereinen, die fast unbemerkt vom Publikum wenig attraktiv vor sich her dümpeln.

Umso unerfreulicher vor diesem Hintergrund, dass ein international und im DFB-Pokal frühzeitig im März und April ausgeschiedener Klub wie Bayern München seine in der Bundesliga nur selten geforderten Spielerinnen vor dem Turnier nicht zeitig zur Vorbereitung für den DFB freistellte. Angeblich aus Gründen der Belastungssteuerung. Professionalität stellt sich zweifellos anders dar. Eines dieser Puzzleteile, die nicht passten.

In ihren ersten Reaktionen präsentierte sich eine selbstkritische Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rhetorisch um Längen souveräner als ihr Kollege Hansi Flick. Der schloss persönliche folgenreiche (für den Verband segensreiche) Verantwortung für das anhaltende Darben seiner Mannschaft von vorne herein aus. Die Resultate dieser Renitenz sind zuletzt deutlich zu besichtigen gewesen. Voss-Tecklenburg sollte sich daran nicht orientieren. Sondern Flick ein Vorbild sein. Berichte Sport