Das Ampel-Drama

Von: Andreas Niesmann

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einem Pressetermin zur Fertigstellung einer Wind-zu-Wärme-Anlage (Power-to-Heat) auf dem Gelände des Heizkraftwerks Wedel. © Christian Charisius/dpa

Das Heizungsgesetz ist im Laufe vieler Sitzungen besser und sozialer geworden. Aber der Prozess dorthin war ein Lehrbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Der Leitartikel.

Die Zahl der Gemeinsamkeiten zwischen dem ersten Reichskanzler Otto von Bismarck und dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz ist abseits ihrer norddeutschen Herkunft überschaubar. Bismarck hielt Sozialdemokraten wahlweise für „Reichsfeinde“ oder „gemeingefährlich“, Scholz sieht sich hingegen bekanntlich selbst als „truely Sozialdemokrat“. Bei einer Einschätzung allerdings sind sich Scholz und Bismarck einig: Das Volk soll doch bitte nicht so genau hinsehen, wenn Gesetze entstehen

„Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie“, heißt das berühmtes Bonmot, das Bismarck immer wieder zugeschrieben wird. Scholz formuliert zwar weniger derb, doch auch der Kanzler beschwert sich regelmäßig darüber, dass in der Öffentlichkeit zu viel über politische Prozesse und zu wenig über Inhalte diskutiert werde.

Nachdem seine Koalition im Streit über das Heizungsgesetz beinahe in die Luft geflogen wäre, beschied Scholz dem staunenden Publikum, dass es „ein bisschen geruckelt“, sich nun aber auch „zu Ende geruckelt“ habe. Würde man den Scholz‘schen Politikstil mit einem Satz zusammenfassen, würde dieser wohl lauten: Das Ergebnis zählt. Tut es das wirklich? Es gibt derzeit eine Menge Hinweise darauf, dass der Kanzler mit dieser Einschätzung falsch liegt: die Schlagzeilen der vergangenen Monate, die gereizte Atmosphäre innerhalb der Koalition, der Absturz der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP in den Umfragen. In einer von Echtzeit-Nachrichten getriebenen Medienwelt können politischer Streit, Wasserstände und Kommunikationspannen eine gewaltige Wirkmacht entfalten und zwar unabhängig davon, was am Ende eines Prozesses irgendwann im Gesetzblatt steht.

Das so genannte Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition, im Volksmund Heizungsgesetz, war in dieser Hinsicht ein Lehrstück – wie man es nicht macht. Von Anfang an waren das Gesetz und die Kommunikation der Regierungsparteien darüber vergurkt, und das zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Prozess.

Ob es nun das Durchstechen des Referentenentwurfs an die Bild-Zeitung war, der knapp 30-stündige Marathonkoalitionsausschuss, an dessen Ende ein Durchbruch verkündet wurde, der keiner war, oder die High-Noon-Situation vor der ersten Lesung im Bundestag – bei jeder sich bietenden und nicht bietenden Gelegenheit bewies die Ampel öffentlich, wie uneins die angeblichen Partner in Sachen Wärmewende sind.

Dass nun eine abermalige Nachtsitzung der Koalitionsspitzen für letzte Details nötig war, dass am Morgen danach eine Einigung verkündet, aber keine Inhalte präsentiert wurden, passt ins Bild. Und noch liegt der finale Gesetzentwurf nicht vor. Weitere Hakeleien sind nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern geradezu wahrscheinlich.

Es liegt eine gewisse Tragik darin, dass kaum noch jemand Notiz davon nimmt, dass das Heizungsgesetz in den vergangenen Wochen und Monaten inhaltlich besser geworden ist. Das gilt auch für die Einigungen der vergangenen Nacht.

Es ist sinnvoll, die Sanierungsförderung sozial besser auszubalancieren. Und es ist ebenfalls sinnvoll, bereits verbaute und funktionierende Heizungen nicht herauszureißen, wenn sich Pläne von Stadtwerken ändern. Beides sagt einem allerdings schon der gesunde Menschenverstand. Warum SPD, Grüne und FDP ganze Nachtsitzungen dafür brauchten, bleibt ihr Geheimnis.

Wer den Heizungsstreit in den vergangenen Wochen und Monaten verschlafen hätte und nun nur das Ergebnis betrachten würde, der könnte dem Gesetz mehr abgewinnen als all jene, die unfreiwillig Zeuge des wenig appetitlichen Schauspiels geworden sind. So gesehen hatte Bismarck doch recht: zumindest in der Theorie.