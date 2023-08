Bundeswehr: Parlamentarische Kontrolle muss sein

Die Bundeswehr erlangt in Zeiten der von politischer Anspannung wieder mehr an Bedeutung. © Britta Pedersen/dpa

Der Bundestag ist kein Gremium, das nur abnickt – das sollte auch bei der Bundeswehr nicht anders sein. Ein Gastbeitrag von Daniela Trochowski.

Immer wieder und sehr eindringlich werden von Politik und Medien „westliche Werte“ und „unsere Demokratie“ beschworen. Doch was ist „unsere Demokratie“ wert, wenn die Verwertungsinteressen des Kapitals oder politische Ziele – wie die „Zeitenwende“ zur Aufrüstung – behindert werden? Diese Fra- ge stellt sich, wenn man das aktuelle Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats bei Habecks Bundeswirtschaftsministerium „Bundeswehr besser ausrüsten – aber wie?“ liest.

In diesem Gutachten, das Ratschläge wohlgemerkt zur Beschleunigung – und weniger zur Verbesserung – des Beschaffungswesens der Bundeswehr enthält, wird gleich am Anfang ein Problem ausgemacht: Das Parlament und die berühmten 25-Millionen-Euro-Vorlagen. Ein Mechanismus, der seit 1981 besteht und der dem Gedanken folgt, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, bei der die Abgeordneten vielfältige Mitwirkungsrechte haben. Danach müssen Rüstungsbeschaffungen, die teurer als 25 Millionen Euro sind, durch den Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt werden.

Für diesen Genehmigungsvorbehalt hat der Beirat einen anschaulichen Begriff – die „Parlamentsschleife“ – kreiert, um direkt den Frontalangriff vorzunehmen. Diese Schleife ist eine aus seiner Sicht überflüssige, weil sie eine „Vermischung von Legislative und Exekutive“ sei. Denn wenn eine Regierung mal gewählt sei, sei sie „nicht der verlängerte Arm des Parlaments“. Darüber hinaus hätten Abgeordnete gar nicht die Kompetenz, über Details von Beschaffungsprozessen zu entscheiden, und würden ihre Entscheidungen möglicherweise von Interessen, die in ihren Wahlkreisen liegen, abhängig machen.

Merke: Wenn eine Regierung im Amt ist, soll sie tun können, was sie will. Ein Blick ins Grundgesetz und auf die Seite des Bundestages zeigt: So einfach ist es denn nicht. Der Bundestag ist nach dem Grundgesetz das einzige vom Volk durch Wahlen legitimierte Verfassungsorgan. Als solches ist er kein Abnick-Gremium, sondern die Gewaltenteilung gibt vor, dass er neben der Gesetzgebung für die Kontrolle von Regierungshandeln zuständig ist.

Gerade Letzteres ist ein wesentliches Element der Demokratie. Und ausgerechnet das Verteidigungsministerium hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es nicht den Bedarf an einem Weniger, sondern vielmehr einem Mehr an Kontrolle des Regierungshandelns gibt: So berichteten der Bundesrechnungshof und Medien in den letzten Jahren ausgiebig über regelwidrige Verwendung von Steuergeldern und ihre Verschwendung – und das nicht in einem Einzelfall, sondern in einer Vielzahl von Fällen. Die Erfahrung anderer Bereiche staatlichen Agierens lehrt: Die Summe der Einzelfälle macht das systemische Problem aus. Wenn nun also der Faktor Zeit wichtiger zu werden scheint als der Faktor (Steuer)Geld, ist das höchst alarmierend.

Fragwürdig ist auch die Einlassung, dass Abgeordnete sich bei ihren Entscheidungen von Interessen ihres Wahlkreises leiten lassen. Zum einen entscheidet der Bundestag als Gremium, zum anderen halten in der Regel auch Minister*innen Abgeordnetenmandate und könnten sich damit ihren Wahlkreisen verpflichtet fühlen. In Erinnerung ist hier noch die „Batterieaffäre“ der Bundesforschungsministerin Karliczek, die ihren Wahlkreis 2018 mit einem Zuschlag zu einer Batterieforschungsfabrik erfreute – der Bundestag wollte hier nicht an einen Zufall glauben.

Die Wissenschaftler*innen bemühen sich weiterhin aus Sicht der „Verhandlungstheorie“ darzustellen, dass die Befassung des Haushaltsausschusses mit den 25-Millionen-Euro-Vorlagen zu Nachverhandlungen einlädt und zu Verteuerungen der Rüstungsverträge führt. Einen Nachweis dafür, wie eben auch für die Verlangsamung der Beschaffung, bleiben sie allerdings schuldig. Wenn man sich die Untersuchungen der Rüstungsbeschaffungen ansieht, wird schnell klar, dass das Problem „Zu-teuer-und-zu-Langsam“ gerade nicht im Parlament, in einem Zuviel an demokratischen Prozessen zu suchen ist, es für deren Abbau also keinerlei Notwendigkeit gibt.

Bemerkenswert ist im Gutachten die Erkenntnis, dass Rüstung seit Jahrtausenden „ein Motor für Innovation“ sei. Richtig – Beispiele wie das Internet oder das Exoskelett müssen diese These regelmäßig beweisen. Fakt ist aber, dass Forschungen für militärische Zwecke im Geheimen stattfinden, sich jeglicher demokratischer Kontrolle entziehen und sich Rüstungskonzerne und militärische Organisationen bisher nicht an friedlichem und zivilem Fortschritt interessiert zeigten. Sollte bei all dem ein Wissenschaftlicher Beirat einer Bundesregierung nicht vor allem Ratschläge für Lösungen der die Gesellschaft umtreibenden Probleme statt für eine schnelle Aufrüstung geben?

Daniela Trochowski ist Volkswirtin und Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung