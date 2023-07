Bundestag stellt sich gegen Sterbehilfe-Reform: Eine vertane Chance

Von: Karin Dalka

Im Bundestag sind zwei Gesetzentwürfe zum assistierten Suizid gescheitert. Für Deutschland ist das eine verpasste Gelegenheit. Ein Kommentar.

Berlin – Die Suizidprävention soll gestärkt werden. Aber die Sterbehilfe bleibt ungeregelt, was nur in einer Hinsicht eine gute Nachricht ist: Der Bundestag widersteht der Versuchung, das Rad zurückzudrehen. Indem er eine Neuauflage des Strafrechtsparagrafen 217 verwirft, den das Bundesverfassungsgericht in einer spektakulären Entscheidung vor drei Jahren für nichtig erklärt hatte.

Dieser paternalistische Gesetzentwurf hätte die geschäftsmäßige, also wiederholte Suizidhilfe wieder grundsätzlich unter Strafe gestellt und nur unter äußerst rigiden Voraussetzungen erlaubt. Dann wäre das Grundrecht auf Selbstbestimmung beim Sterben wieder ins Leere gelaufen. Dieses Déjà-vu bleibt uns erspart.

Abgeordnete werfen im Bundestag ihre Stimmkarte in der namentlichen Abstimmung zur Suizidhilfe ein. Die Parlamentarier debattieren in der Sitzung über eine mögliche Neuregelung der Sterbehilfe. © Michael Kappeler/dpa

Sterbewillige nicht alleine lassen: Es braucht einen zumutbaren Weg zum Freitod

Nein hat die Mehrheit der Abgeordneten aber auch zu einem liberaleren Gesetzesvorschlag gesagt. Eine vertane Chance, wenn gleich auch dieser Entwurf Schwächen hat. Aber er hätte einen geregelten und zumutbaren Weg zu einem selbstbestimmten Tod aufgezeigt. Dazu sollte ein öffentlich gefördertes Beratungssystem aufgebaut werden. Ein logistischer Kraftakt. Zudem hätte der Vorschlag die ärztliche Verschreibung eines tödlichen Medikaments legalisiert.

Davon sollte das Signal ausgehen: Staat und Gesellschaft lassen Sterbewillige nicht allein. Sie sollen nicht länger auf Sterbehilfevereine und deren kostenpflichtige Angebote angewiesen sein. Noch immer finden sie viel zu selten Unterstützung bei ihren Hausärzt:innen – auch aus Rechtsunsicherheit, die das Gesetz beenden wollte.

Ewige Diskussion um die Ethik der Sterbehilfe: Gesundheitsminister Lauterbach ist gefragt

Kirchliche Verbände, medizinische Fachgesellschaften und konservative Medien hatten dagegen mächtig Stimmung gemacht. Zuletzt klagten Ärztefunktionäre, das Vorhaben sei übereilt. Ein grotesker Vorwurf. Keine ethische Frage ist so lange und so intensiv debattiert worden wie die Sterbehilfe.

Seit Jahren klagen Schwerstkranke erfolglos, um das in der Schweiz gängige Medikament Natrium-Pentobarbital zu bekommen. Das ist beschämend. Wenn schon der Gesetzgeber keine überzeugende Sterbehilfe-Regelung zustande bringt, hier wäre schnelle Abhilfe durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möglich. Und geboten. Wenigstens das. (Karin Dalka)