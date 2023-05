Bedrohte Pressefreiheit

Von: Thomas Kaspar

Künstliche Intelligenz ist ein weiterer Faktor, der freies Reden und Schreiben einschränkt.

Bedroht künstliche Intelligenz die Pressefreiheit? Die traurige Antwort darauf heißt: Künstliche Intelligenz bedroht die Pressefreiheit extrem – und wir stehen erst am Anfang.

Traurig ist diese Antwort, weil diese Technik, wie so viele andere, dem Menschen die Möglichkeit geben könnte, auf einer neuen Stufe heilsam zu wirken. Etwa in der Medizin: Selbstlernende, vernetzte Datenbanken könnten Hautkrebs mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen. Oder für die Verständigung: Maschinen übersetzen Sprachen nahezu fehlerfrei und könnten Hürden zwischen Nationen, aber auch zwischen Hörenden und Gehörlosen einreißen.

Als romantisch erweist sich diese Hoffnung, weil sich in allen Ländern, die mit der neuen Technik experimentieren, schon jetzt zeigt, dass diese sofort missbraucht wird. Das gilt für autoritäre Staaten genauso wie für Demokratien mit privatwirtschaftlichen Märkten – das scheinbar unumstößliche Naturgesetz der Dummheit des gierigen Menschen zeigt sich hier im Extrem: Wenn eine Technik der Macht nutzt, wird sie eingesetzt, egal wie unkalkulierbar die Risiken sind.

Nicht zu übersehen ist die Unterdrückung der Pressefreiheit durch künstliche Intelligenz in China, einem Land, das gar nicht erst versucht, seinen nahezu totalen Machtanspruch zu verschleiern. Mit Xi Jinping regiert ein Präsident, der die technologische Vorherrschaft vorantreibt und diese sofort mit seinem ebenso absoluten Herrschaftsanspruch verbindet.

Heute gilt: Wer eine oppositionelle Meinung veröffentlichen will, findet in diesem System keine Lücke mehr. Wer eine oppositionelle Meinung im digitalen Raum sucht, dem gibt dieses System nur noch überwachte Antworten. Es ist zu erwarten, dass sich diese Methoden schnell verbreiten und von weiteren autoritären Führern genutzt werden.

Doch westliche Länder sind mitnichten vor den Bedrohungen der Pressefreiheit gefeit. Dieses Erwürgen der freien Stimmen geschieht hier nur leiser und subtiler. Die digitale privatwirtschaftliche Presselandschaft in Deutschland ist heute zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen kostenlose Angebote.

Künftig wird die Schwemme an strategisch erstellten Gratisinhalten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz enorm zunehmen. Hinzu kommt eine immer präzisere Kenntnis der Nutzerschaft. Profit bringt hier, was sich schnell verbreitet. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beschleunigt sich dieser Prozess: Auf Knopfdruck können Texte, Bilder, aber auch Podcasts und Videos zielgenau auf die innere Erregung der Einzelnen zugeschnitten werden. Die Fülle an künstlich erzeugten Texten und Bildern wird die Glaubwürdigkeit der Medien beim Publikum weiter aushöhlen.

Die Zahl der Behauptungen ohne Faktengrundlage wird dadurch enorm zunehmen. Wer sieht, wie langsam die Regulierung des Internets vorangeht, kann wenig Hoffnung haben, dass Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt werden, auch nur ausreichend schnell reguliert werden. Eine Presse, die in dieser manipulierten und polarisierten Meinungswelt eine staatsbürgerliche Funktion neu wahrnimmt, wäre dringend nötig. Die Formate für dieses Publikum, das nicht für Informationen zahlt, müssen aber erst noch gefunden werden.

Auf der anderen Seite werden die bezahlten journalistischen Qualitätsangebote immer weiter unter Druck geraten. Auch seriöse Medienhäuser experimentieren heute damit, den Erstellungsprozess durch maschinelle Lernhilfen zu vereinfachen und die Redaktionen von wiederkehrenden Arbeiten zu entlasten. Überschriften vorschlagen, Texte kürzen, Übersetzungsvorschläge, all das geht schon heute.

Viele Verlagshäuser, auch Ippen, zu dem die FR gehört, geben sich dafür Ehrenkodizes, um diese Entwicklungen zu kontrollieren. So ist der „Human in the Loop“-Grundsatz neben Transparenz einer der wichtigsten – die Leser:innen müssen immer erfahren, ob Maschinen im Einsatz waren, und Menschen müssen immer das letzte Wort haben. Doch machen wir uns nichts vor. Medien sind heute unter Druck – und auch mit Hilfe technischer Unterstützung wird die Zahl der Menschen, die politisch berichten, einordnen und kommentieren, immer geringer werden.

Um es klar zu sagen: Die große Bedrohung durch künstliche Intelligenz liegt derzeit nicht darin, dass Maschinen die Herrschaft über die Menschheit übernehmen. Sie liegt darin, dass die herrschenden Menschen die Herrschaft über die Technik haben und mit dieser Hilfe ihre Herrschaft ausbauen – und die Pressefreiheit einzuschränken, ist hierbei eine der größten Gefahren.

Deswegen hilft kein Rückzug, keine Verweigerung vor der Innovation. Wer die Technik beherrschen will, muss sie erst einmal beherrschen. Gerade die Menschen im Journalismus sind aufgefordert, ihre Erfahrungen transparent mit Leserinnen und Lesern zu teilen. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam genau hinzuschauen – mit natürlicher Intelligenz. Berichte S. 2/3