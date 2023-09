Bedingungsloses Grundeinkommen: So würde es wirken

Teilen

Um das Grundeinkommen zu finanzieren, müsste das Steueraufkommen laut einer Studie des DIW Berlin verdoppelt werden. (Symbolbild) © Lobeca/Imago

Das Modell eines Grundeinkommens würde gegen Armut helfen. Ist es eine realistische Utopie? Das DIW Berlin hat nachgerechnet. Ein Gastbeitrag ihres Steuerexperten Stefan Bach.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine alte Utopie der Sozialpolitik. Die Idee: Alle Menschen bekommen Geld vom Staat, unabhängig von Bedürftigkeit oder Erwerbsfähigkeit. Damit dies auf einem existenzsichernden Niveau liegt, schlägt die Initiative „Mein Grundeinkommen“ 1200 Euro im Monat vor, Kinder und Jugendliche erhalten die Hälfte. Aber das wird teuer und kostet den Fiskus gut 1100 Milliarden Euro im Jahr.

Dieses Grundeinkommen soll die existenzsichernden Sozialleistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung im Alter, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Bafög ersetzen, das Kindergeld kann ebenfalls wegfallen. Dadurch spart der Staat aber nur gut 100 Milliarden Euro. Es verbleibt also ein Finanzbedarf von knapp 1000 Milliarden Euro, das ist immerhin ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts.

Um das zu finanzieren, müsste das Steueraufkommen verdoppelt werden, wie eine Studie des DIW Berlin zeigt. Die Einkommensteuer müsste auf durch-schnittlich gut 60 Prozent steigen oder die Mehrwertsteuer kräftig erhöht werden. Auch Steuervergünstigungen könnten abgeschafft oder vermögensbezogene Steuern gestärkt werden.

Der Staat gäbe also das Grundeinkommen in die linke Tasche und nähme es mit höheren Steuern aus der rechten wieder heraus. Im Durchschnitt würde die Bevölkerung also nicht stärker belastet, aber es würde umverteilt von oben nach unten. Menschen mit geringen und mittleren Einkommen würden per Saldo profitieren. Bei ihnen übersteigt das Grundeinkommen die zusätzlichen Steuerbelastungen.

Draufzahlen müssten die Menschen mit hohen Einkommen oder Vermögen. Werden diese stärker besteuert, würde ein großer Teil der Bevölkerung profitieren. Bei einer Finanzierung über eine proportionale Einkommensteuer („flat rate“) oder die Mehrwertsteuer wäre die Umverteilung weniger ausgeprägt, aber immer noch erheblich.

Die Einkommensverteilung würde sich also deutlich angleichen, Einkommensarmut weitgehend verschwinden, Geringverdienende würden deutlich besser gestellt. Dass die Menschen besser abgesichert wären, dürfte ihre Lebensqualität und Entfaltungsmöglichkeiten erhöhen. Stigmati-sierungen und Sanktionsdrohungen bei der Grundsicherung würden entfallen, dafür erforderliche Bürokratie eingespart werden.

Ist das eine realistische Utopie? Ein dritter Weg zwischen (Neo-)Liberalismus und Sozialis-mus? Die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung würde nicht grundsätzlich verändert, niemand bevormundet, die Wohlhabenden würden nicht enteignet. Aber die Steuersätze auf eigene Einkommen oder auch Konsum und Vermögen müssten kräftig steigen, die Wohlhabenden verlieren.

Viele werden dies nicht akzeptieren. Zu befürchten ist, dass dann weniger gearbeitet und in-vestiert würde. Vor allem für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen würden redu-zierte Arbeitszeiten interessant, da sie per Saldo mehr Geld zur Verfügung hätten. Oder sie könnten früher in Rente gehen, eine Auszeit nehmen, weniger gut bezahlten Tätigkeiten nachgehen oder auf Karrieremöglichkeiten verzichten. Ferner stiegen die Anreize, sich in Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit zu betätigen. Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen könnten versuchen, Steuergestaltungen zu nutzen. Hochvermögende könnten im Extremfall wegziehen.

Es kann auch gegenläufige Effekte geben. Bildungsniveau und Leistungsbereitschaft könnten steigen, damit auch die Produktivität. Die genauen Wirkungen sind schwer zu prognostizieren. Aber wenn sich die Menschen in ihrem Verhalten nicht grundsätzlich ändern, überwiegen die Bedenken.

Ein weiterer Nachteil ist, dass das Grundeinkommen besondere Bedürfnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigt – es soll ja möglichst einfach an alle gezahlt werden, ohne aufwändige Prüfungen. Im Hinblick auf die großen Unterschiede bei den Wohnkosten könnte man das Grundeinkommen grob nach Regionen und Haushaltsgröße differenzieren. Sonderbedarfe, etwa bei Wohnungsausstattung, Behinderung oder Krankheit, müssten aber weiterhin genauer ermittelt werden wie bisher. Und auf Förderprogramme für Bildung, Teilhabe und Integration wird man kaum verzichten wollen.

Grundsätzlich ist ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle zwar möglich, aber derzeit wenig realistisch. Dennoch fasziniert das Konzept viele, es hat politisches Potenzial. Viele Entwicklungen weisen bereits in diese Richtung: Beim Bürgergeld wurden Bedürftigkeitsprüfung und Sanktionen abgebaut. Mit dem Kindergeld gibt es schon lange ein partielles Grundeinkommen, die Kindergrundsicherung soll die Leistungen für Arme aufstocken. Auch das geplante Klimageld ist ein kleines Grundeinkommen, mit dem Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückgegeben werden sollen. Das eröffnet Perspektiven für mehr.

Stefan Bach ist Steuerexperte des DIW Berlin.