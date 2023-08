Asbest: Recht gilt für alle

Von: Björn Hartmann

Asbest ist gefährlich. Hier wurde nach einem Asbestfund ein Raum gesperrt. © Michael Schick

Die Gewerkschaft IG Bau gibt einen verstörenden Einblick in die Branche. Offenbar ist der Gedanke verbreitet, dass Arbeitsschutz nur den Baustellenablauf stört. Der Kommentar.

Asbest? Die meisten werden sich wundern, dass das Thema plötzlich wieder auftaucht. Der Stoff ist schließlich seit 30 Jahren verboten. Und nur bei einzelnen Großprojekten wie dem Abriss des Palasts der Republik in Berlin taucht Asbest noch einmal in der Öffentlichkeit auf. Dabei steckt das Material in 9,4 Millionen älteren Wohngebäuden. Jetzt eine „Abwrackprämie“ für betroffene Gebäude zu verlangen, wirkt logisch, schließlich rufen gerade viele nach dem Staat, wenn es schwierig wird. Es ist aber falsch.

Denn die Gebäude – meist größere Mehrfamilienhäuser – sind in der Regel schon allein deshalb sanierungsbedürftig, weil sie nicht klimaeffizient sind und vergleichsweise viel Energie verbrauchen. Die Eigentümer:innen oder Eigentümergemeinschaften müssen also ohnehin etwas tun. Dafür gibt es bereits zahlreiche Zuschüsse, unter anderem günstige KFW-Kredite. Ein zusätzlicher Anreiz ist nicht nötig. Allerdings wird es teurer. Doch der Staat hat nicht die Aufgabe, das abzufedern.

Eine andere Aufgabe sollte er aber stärker wahrnehmen: Kontrolle. Denn die Gewerkschaft IG Bau gibt einen verstörenden Einblick in die Branche. Offenbar ist der Gedanke verbreitet, dass Recht nicht für alle gilt und Arbeitsschutz nur den Baustellenablauf stört. Ob die Auftraggeber den Druck machen oder die Baufirmen selbst spielt keine Rolle: Folgt man der Gewerkschaft, sind gesunde Beschäftigte nicht so wichtig wie günstiges Sanieren.

Es ist die Aufgabe der Gewerkschaft, auf Missstände hinzuweisen, möglicherweise überwiegt auch die Zahl der Baustellen, auf denen alles korrekt läuft. In den anderen Fällen ist auch die Branche selbst gefragt. Asbest darf nur von Fachbetrieben entsorgt werden. Ein Unternehmen, das diese Qualifikation nicht hat, kann ablehnen, ohne Schutzmaßnahmen zu arbeiten, ebenso die Mitarbeitenden. Die sind in jedem Fall wertvoller als die vermeintlichen Vorteile illegalen Handelns.