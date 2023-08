Amazonas-Staaten müssen handeln

Teilen

Der Amazonas aus der Luft. © dpa

Der Gipfel in Brasilien soll dazu beitragen, die Lebensgrundlagen im Regenwald zu sichern. Es geht auch um Signale an Industrienationen, schreibt Günther Maihold vom Lateinamerika-Institut der FU Berlin in seinem Gastbeitrag.

Seit geraumer Zeit wendet sich Brasiliens Präsident Lula da Silva gegen Positionen, die eine weitere wirtschaftliche Nutzung des Amazonas-Regenwaldes ausschließen wollen, was angesichts der 23 Millionen Einwohner:innen dieses Gebiets auch nicht überraschen muss. Der Amazonas ist und wird weiterhin in Brasilien als notwendige Ressource für die nationale Entwicklung betrachtet, dazu gibt es einen breiten Konsens in der südamerikanischen Nation.

Das bedeutet nicht, dass man das massive Vordringen der Agrarindustrie gutheißt, die immer höhere Erträge für die Soja-Produktion durch größere Flächen angesichts der wachsenden Nachfrage auf den Weltmärkten erzielen will. Auch will Umweltministerin Marina Silva die von Menschen gelegten Waldbrände reduzieren und den illegalen Holzeinschlag eindämmen.

Gerade hat sie dazu Zahlen vorgelegt, aus denen sich für Brasilien ein neuer Tiefststand in der Abholzung ablesen lässt. Dies soll eine der Nachrichten sein, mit denen Lula auf dem bevorstehenden Amazonas-Gipfel punkten will, zu dem er seine Amtskollegen und -kolleginnen aus den acht Amazonas-Staaten für den 8. und 9. August nach Belém do Pará eingeladen hat. Nach Ansicht des brasilianischen Präsidenten soll der Amazonas-Gipfel ein Signal an die Industrienationen aussenden, die Nachhaltigkeit der Regenwälder zu finanzieren und die bereits zugesagten Mittel bereitzustellen.

Doch der Blick auf die Länder des Nordens kann den Blick darauf nicht verstellen, dass die einzelnen Staaten der Amazonas-Region dringend handeln müssen. Der illegale Goldabbau und die territoriale Ausdehnung der Viehzucht sowie der illegale Edelholzeinschlag kollidieren mit den Interessen der lokalen Gemeinschaften, die sich angesichts zunehmender Gewalt nicht an Staatsbeamte wenden können, deren Präsenz vor Ort mehr als prekär ist und die zudem stark für Korruption anfällig sind.

In Brasilien lassen sich die Schutzinteressen der indigenen Völker und die Nutzung der natürlichen Ressourcen des Regenwaldes durch die Führer der Agrarindustrie nicht ohne weiteres miteinander vereinbaren, während in Kolumbien, Peru und Ecuador dem illegalen Handel ehemaliger Guerilleros und dem Vormarsch des Kokaanbaus in Schutzgebieten entgegengewirkt werden muss. Es liegt auf der Hand, dass diese Länder gegenwärtig nicht über die Mittel verfügen, um weitreichende Kontrollen zur Eindämmung der organisierten Kriminalität umzusetzen geschweige denn Programme zu schaffen, die den Einwohnerinnen und Einwohnern legale Alternativen zu ihren auf illegale Märkte gerichtete Tätigkeiten des Holzhandels oder des Goldbergbaus anbieten.

Seit 1978 besteht die Amazonas-Kooperationsvertragsorganisation, die gefordert ist, gegenüber internationalen Interessen gemeinsames Handeln zu organisieren - auch wenn die acht Präsidenten und Präsidentinnen der eingeladenen Amazonasstaaten Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela nicht auf einer politischen Linie liegen. Vierzehn Jahre nach dem letzten Gipfeltreffen wird nun ein neuer Versuch unternommen, das gemeinsame Vorgehen zu organisieren.

Doch es geht nicht nur um das Regierungshandeln: Die Beteiligung der Bauern-, Afro-, Frauen- und Jugendbewegungen sowie die Rechte der indigenen Völker sind zu gewährleisten, was nicht nur durch formale Anhörungen geleistet werden kann. Die internationale Gemeinschaft sollte ihre Vorgaben für den Schutz des Amazonas nicht überziehen – daraus werden nur neue Widerstände erwachsen. Die Entwicklung gemeinsamer Handlungsansätze sollte im Vordergrund stehen, weniger die Durchsetzung der eigenen Standards.

Letztlich kommt es auf das Handeln der Amazonas-Staaten an, ob ein Durchbruch in Richtung eines globalen Übereinkommens zum effektiven Schutz sowie zu geeigneten Nutzungsvereinbarungen und deren Umsetzung gelingt. Auf dem Weg dahin kann eine Neugestaltung des Amazonas-Fonds in Betracht gezogen werden, eines Mechanismus zur Verhinderung, Überwachung und Bekämpfung der Entwaldung, der 2008 eingerichtet und mit der Rückkehr Lulas in die brasilianische Präsidentschaft reaktiviert wurde.

Norwegen, der größte Geber Brasiliens, könnte Initiativen ergreifen, damit der Fonds seine Programme nicht nur auf die Erhaltung des Amazonasgebiets in Brasilien konzentriert, sondern mit Unterstützung anderer Geberländer wie Deutschland auf alle Länder des Amazonasbeckens ausweitet. Bericht S. 7

Günther Maihold ist Professor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin.

06.08.2023, Brasilien, Belem: Luftaufnahme der Restaurants auf der Insel Combu am Ufer des Flusses Guama in der Nähe von Belem im Bundesstaat Para. In Belem findet der „Amazonasgipfel“ statt – das 4. Treffen der Präsidenten der Vertragsstaaten des Amazonas-Kooperationsabkommens, an dem Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Guyana, Ecuador, Peru, Surinam und Venezuela teilnehmen. Foto: Eraldo Peres/AP +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa