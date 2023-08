Abstiegssorgen in der Fußball-Bundesliga

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Mit Beginn der Fußballsaison der Bundesliga ruhen die Bälle nicht mehr auf den Rasen der Stadien - wie hier in Stuttgart. © dpa

Die Bundesliga und der deutsche Fußball insgesamt müssen in dieser Saison einige Probleme lösen, um nicht abgehängt zu werden.

Hallo Fußball-Sommerloch – wo hattest du dich versteckt? In Australien und Neuseeland bei der Frauen-WM jedenfalls nicht. Nicht nur der Boulevard überschlug sich derweil in den Schlagzeilen über das zunehmend verzweifelte Werben des FC Bayern um den mutmaßlichen Messias himself: Harry Kane, 30, Fußball-Vorruhestandsalter, Mittelstürmer internationalen Topformats aus englischer Herstellung. Kostenpunkt: 220 Millionen Euro – einschließlich eines Vierjahreskontrakts im Gegenwert von hundert Millionen Euro. Oder Pfund.

Der Irrsinn ist Hoffnung und Programm zugleich. Ganz so wie vor einem Jahr der vorgebliche Weltstar Sadio Mané wie ein Held aus einer anderen Galaxie gefeiert wurde – ehe er ein Jahr später wie ein Bettelmann vom Hof gejagt wurde – ergeht es nun Kane. Die Erwartungen an den Mittelstürmer könnten größer nicht sein. Er soll nicht nur den Bayern zum unzähligsten Titel in Folge verhelfen, sondern gleich noch die ganze olle Bundesliga überall auf der Welt wieder sexy aussehen lassen.

Das ist sie nämlich fern der Heimat schon lange nicht mehr. Die anhaltende Überperformance von gut geführten Klubs aus Heidenheim, Darmstadt, Ost-Berlin, Augsburg, Mainz, Bochum, dazu die Investoren-gepamperten Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim sorgen dafür, dass die vormalige Fußballprovinz sich in der deutschen Eliteliga breitgemacht hat. Mit negativen Auswirkungen auf die internationale Werthaltigkeit, aber auch mit schrumpfendem überregionalem Interesse. Das zieht eine prominent besetzte zweite Liga mit Traditionsklubs aus Berlin (West), Hamburg, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf und Gelsenkirchen ab.

Erschwerend hinzu kommt die anhaltende Bequemlichkeit der Bundesliga: Während die englische Premier League aus Vermarktungsgründen erfolgreich Sommerturniere mit einem halben Dutzend Teams in Asien und den USA veranstaltet, schafften es im Sommer 2023 aus der deutschen Eliteklasse nur die Bayern und Dortmund nach Übersee. Der große Rest kurte sich lieber gemächlich in Österreich und Umgebung aus.

Die beiden nationalen Branchenführer reagieren mit Verdruss. Sie fühlten sich schon im Frühjahr in der Debatte um einen Milliardendeal mit einem Investor von den Kleinen der Branche nicht ausreichend unterstützt. Die lehnten es ab, mit einem großen Onkel Dagobert den schwindenden Reichtum zu mehren, dafür aber erst einmal üppig bezahlen zu sollen.

Führende Ligamanager haben eine veritable Vertrauenskrise ausgemacht. Das, was vom Sozialsystem Bundesliga überhaupt in ohnehin nur noch homöopathischen Dosen übrig geblieben ist, steht auf der Kippe. Weil die Bayern auch in Jahren der maximalen Schaffenskrise Meister werden, schauen sie umso mehr, dass sie mit der entschwindenden Konkurrenz in Europa noch halbwegs mitgaloppieren können – im Windschatten Dortmund und Leipzig hintendran, bald vielleicht noch Frankfurt, wenn die Eintracht so schlau weitermacht wie zuletzt. Der Rest der Herde folgt im Zuckeltrab.

Gut für die Klubs: Ein Post-Pandemie-Blues ist ausgeblieben. Ganz im Gegenteil: Die Fans rennen den Vereinen die Bude ein, als gäb’s kein Morgen mehr. Schlecht für die Klubs: Die vom Deutschen Fußball-Bund verhängten Strafen fürs Abbrennen von Feuerwerken sind hoch wie nie: fast sieben Millionen Euro.

Bedenklich mit Blick auf die Zukunft: Die Pay-Anbieter Sky und Dazn haben erkennbare Probleme, ihre Milliardeninvestitionen zu refinanzieren. Denn das Publikum ist nicht ganz doof und weigert sich, Mondpreise für Fußballübertragungen zu zahlen.

Zumal die Profis sich selbst in düstersten Coronazeiten die Taschen prall wie nie füllten. Was auch damit zu tun hat, dass von Deutschland aus einige der mächtigsten international operierenden Berateragenturen agieren.

Die Spielerwerte, die die Anführer der Branche managen, sind in Sphären knapp unter oder gar über einer halben Milliarde Euro angewachsen, Größenordnungen, mit denen der hiesige Mittelstand der Bundesligaklubs nicht mithalten kann. Entsprechend verlagern sich Gewichte: Handgelder und Beraterspesen wuchern wie Unkraut. Die Macht der Fußballprofis und deren Agenten wächst unaufhaltsam.

Die Anerkennung der Unparteiischen schrumpft derweil. Denn das 2017 in der Bundesliga eingeführte Videoassistenzsystem (VAR) funktioniert gefühlt Spieljahr für Spieljahr schlechter, auch deshalb freilich, weil Fehler in sozialen Netzwerken unnachgiebig ausgeweidet werden.

Der VAR hinterlässt die Mehrheit der Fans, Medien und jenen über mangelnde Frustrationstoleranz verfügenden Teil der Trainerzunft zunehmend wutschnaubender. Die Schiedsrichter leiden derweil still vor sich hin und spüren, dass sie den Erwartungen an eine roboterhafte Unfehlbarkeit nie und nimmer gerecht werden können.

Aber sie sollten auch wissen: Eine verbesserte Performance erscheint dringlich angeraten. Was freilich für die ganze Liga und beide furchterregend darbenden A-Nationalmannschaften ganz genauso gilt. Berichte Sport