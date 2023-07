Unfall mit dem Porsche: Auf Nimmerwiedersehen, Xavier Naidoo!

Post-Produktion #18

Von Moritz Post schließen

Ein Unfall bringt den trällernden Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo plötzlich wieder in die Schlagzeilen. Unser Kolumnist sieht es mit Schrecken.

Frankfurt - In China ist ein Sack Reis umgefallen … doch wenn der Sack Reis ein Millionär und Sänger aus Mannheim ist, der den Namen Xavier Naidoo trägt, schafft er es in die Schlagzeilen der größten Nachrichtenportale und Tageszeitungen. Deshalb produzieren nach einer Erstmeldung der österreichischen Kronen Zeitung – „Xavier Naidoo fährt mit Porsche Fußgänger nieder“ – nun auch die deutschen Redaktionen Qualitäts-Schlagzeilen über Naidoo und seinen Sportwagen. Und das treibt zuweilen grotesk-komische Blüten.

Das Portal n-tv scheint dem Braten zunächst nicht ganz zu trauen: „Xavier Naidoo soll Fußgänger gerammt haben“. Bei web.de bekommen die Leser:innen in der Schlagzeile schon mehr angeteasert: „Kontrollverlust: Xavier Naidoo verursacht Unfall in Österreich“. Das scheint die Kolleg:innen von Deutschlands Flaggschiff unter den konservativen Tageszeitungen überzeugt zu haben. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) titelt: „Xavier Naidoo fährt Fußgänger in Österreich an: Sänger musste niesen“. Als Sänger, der jahrelang ein Millionenpublikum mit pseudo-feinfühligen Liedern drangsaliert hat, reicht anscheinend schon eine kurze Körperfunktion aus, um es in die Schlagzeilen zu schaffen. Ob die F.A.Z. bei Naidoo’schen Blähungen wohl „Sänger musste furzen“ getitelt hätte? Dies ließ die Redaktion auf Anfrage leider unbeantwortet.

Naidoo scheint noch immer Deutschlands Liebling zu sein

Was aber wissen wir über den Wagen aus der österreichischen Erstmeldung? Rosenheim24 scheint Naidoos Garage zu kennen: „Xavier Naidoo soll Fußgänger mit Luxus-Porsche gerammt haben“. Autofreunde aufgepasst! n-tv weiß, dass es sich um ein 911er-Modell handelt und liefert Details: „Xavier Naidoo fährt Fußgänger mit 550-PS-Porsche an“.

Nicht schlecht, was ein ganzes Klassenzimmer von Journalist:innen innerhalb von 24 Stunden über einen Sänger so zusammenrecherchieren kann! Naidoo scheint noch immer Deutschlands Liebling zu sein. Auch wenn der Sohn Mannheims ja denkt, dass es Deutschland gar nicht gibt. Unvergessen sein Besuch im ARD-Morgenmagazin, als er zu seinem Song „Freiheit“ sagte: „Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land.“ Klasse Typ!

Deshalb liefert das Nachrichtenportal T-Online im Schlagzeilenhype um den trällernden Verschwörungstheoretiker gleich eine Hintergrundrecherche mit: „Xavier Naidoo erneut in den Schlagzeilen: Was ist über seine Frau bekannt?“ (sic!). Boulevard-Journalismus am Limit! Echte Clickbaits für echte Menschen. Hier fühlt sich das Publikum von der T-Online-Redaktion richtig schön abgeholt.

Auf Nimmerwiedersehen, Xavier Naidoo!

Auffällig: Nicht ein Medium scheint zu hinterfragen, wieso dieser abgehalfterte Sänger überhaupt noch in den Schlagzeilen steht. Lange hatte man nichts von Xavier Naidoo gehört und einige hatten sich schon gefreut, dass die gute alte Cancel-Culture endlich einmal funktioniert hat. Denn kein Mensch, der auch nur drei funktionierende Gehirnzellen besitzt, hat diesen Sänger vermisst, der in seinen Songs Verschwörungstheorien verbreitet, die Nähe zur rechtsextremen Reichsbürgerbewegung sucht und Unterstützung von Ken Jebsen erfährt.

Wieso um alles in der Welt lässt sich ein vermeintliches Qualitätsmedium wie die F.A.Z. dazu herab, über den Fahrfehler eines Mannes im Urlaub zu berichten? Ein Mensch, der auf YouTube allen Ernstes über die Theorie aufklären möchte, wonach eine reiche Elite eine pädophile Entführungssekte gebildet hat, die systematisch Kinder entführt und in Ritualen für Kannibalismuszwecke tötet? Kein Scheiß! Das macht Xavier Naidoo.

Aber all das scheint nicht auszureichen, um den Menschenfeind Xavier Naidoo in der Versenkung verschwinden zu lassen. Ein Mann, der seit über einem Jahrzehnt durch antisemitische und rassistische Äußerungen, homophobe und rechtspopulistische Songtexte auffällt. Das vergangene Jahr, als er von der Bildfläche verschwunden war, war ein gutes. Und so sollten nun auch endlich die Redaktionen in diesem Land an den Punkt kommen zu sagen: Auf Nimmerwiedersehen, Xavier Naidoo! (Moritz Post)