Weltraumteleskop Euclid erforscht, wie wir mit dem Weltraum verbunden sind

Dunkle Materie

Die Erforschung der dunklen Materie in weiter Ferne durch das europäische Weltraumteleskop Euclid macht vor allem deutlich: Der Mensch ist nichts Besonderes. Von Pippa Goldschmidt.

Anfang Juli startete die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ihre neueste Weltraummission: Das Euclid-Teleskop wird in den nächsten sechs Jahren einen großen Teil des Nachthimmels kartieren. Euclid hat die technische Fähigkeit, Milliarden von Galaxien aufzuspüren und ihre Positionen und Formen sowie (für einen Teil) ihre Entfernungen zu uns hier auf der Erde mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit zu messen. Diese Informationen werden verwendet, um die kosmische Verteilung der dunklen Materie und der dunklen Energie zu bestimmen – zwei wesentliche, aber schlecht verstandene Komponenten des Urknallmodells des Universums.

Das Erstellen von Karten ist ein wesentlicher Aspekt der Astronomie, sowohl der antiken als auch der modernen. In gewisser Weise ist Euclid nicht besonders revolutionär, denn es baut auf vielen früheren Bildern des Himmels auf, z. B. auf dem „Hubble Deep Field“ – einem mit dem Hubble-Weltraumteleskop erstellten Schnappschuss des fernen Universums, der einige der am weitesten entfernten Galaxien zeigt, die je gefunden wurden. Das Neue von Euclid liegt darin, dass es dies so viel effizienter und schneller und so für viel mehr Objekte als bisher tun kann.

Zum Vergleich: Die ersten Messungen von Galaxien, die Edwin Hubble in den 1920er Jahren durchführte, benötigten mehrere Monate, er berechnete die Entfernungen zu 24 nahen Galaxien. Selbst diese kleine Stichprobe reichte aus, um unser Verständnis des Universums zu revolutionieren: Indem Hubble zeigte, dass sich die Galaxien von uns wegbewegten, stellte er die bis dahin weit verbreitete Annahme, das Universum sei statisch, auf den Kopf.

Größere Durchmusterungen von Galaxien und Karten der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung im späten 20. Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahrhunderts lieferten unumstößliche Beweise für die dunkle Materie, die die Galaxien zusammenhält, sowie für die Expansion des Universums. Außerdem scheint sich diese Expansion zu beschleunigen, was die Astronomen und Astronominnen zu der Annahme veranlasst, dass es eine „dunkle Energie“ geben muss, die die Raumzeit auseinandertreibt.

Die Astronominnen und Astronomen führen in der Regel keine aktiven Experimente an Proben in Labors durch, sondern sammeln Licht von Objekten, die Milliarden von Kilometern entfernt sind und von uns hier auf der Erde unmöglich beeinflusst werden können. Vielleicht wird die Astronomie deshalb oft als eine „reine Wissenschaft“ dargestellt, die nicht so offensichtlich mit kommerziellen oder militärischen Ambitionen verbunden ist wie andere Wissenschaften.

Tatsächlich aber ist das, was wir „dort oben“ sehen, eng mit unserem Leben „hier unten“ verbunden. Himmelskarten wurden von Seefahrern schon immer zur Navigation verwendet; in Ermangelung von Landmarken wurden und werden die Positionen der bekannten Sterne zur Bestimmung der Position auf der Erde verwendet. Das Königliche Observatorium von Greenwich, das im 17. Jahrhundert gegründet worden ist, wurde bis Mitte der 1970er Jahre von der britischen königlichen Marine finanziert und hatte den ausdrücklichen Zweck, Tabellen mit Positionen zu erstellen, die genau genug waren, um von Schiffen für die Navigation verwendet zu werden. Spätere kaiserliche Entdeckungsreisen verließen sich nicht nur auf astronomische Informationen, um ihren Weg über die Ozeane zu finden, sondern betrieben auch astronomische Forschung parallel zu ihren Aktivitäten zum Aufbau ihres Reiches. Als Kapitän Cook 1769 zu seiner ersten Entdeckungsreise aufbrach, erhielt er von der britischen Marine den Auftrag, den sagenumwobenen „unentdeckten Südkontinent“ zu finden und einen Venustransit zu messen.

Wie so viele andere Weltraummissionen ist Euclid ein kollektives Unternehmen, an dem die ESA (und in geringerem Maße die NASA) und ihre Mitgliedsstaaten beteiligt sind. Mehr als tausend Astronominnen und Astronomen aus 14 verschiedenen Ländern arbeiten an Euclid, wodurch die Vorstellung vom „einsamen wissenschaftlichen Genie“ obsolet wird. Dies ist nicht nur eine praktische Notwendigkeit (die Mission wird während ihrer Lebensdauer 30 Millionen Gigabyte an Daten erzeugen, was die Einrichtung und Verwaltung komplexer Datenverarbeitungspipelines in neun verschiedenen Datenzentren auf der ganzen Welt erfordert), sondern vielleicht auch einfach die jüngste Widerspiegelung des grundlegenden astronomischen Prinzips „Wir sind nichts Besonderes“.

Mit seinen erstmals 1543 veröffentlichten Versuchen, die beobachteten Bewegungen der Planeten zu erklären, degradierte Kopernikus die Erde vom festen und dauerhaften Mittelpunkt des bekannten Universums auf eine von mehreren Umlaufbahnen um die Sonne. Diese Abwertung war sowohl eine katastrophale Neuordnung unseres psychischen Platzes im physischen Kosmos als auch eine fantastische intellektuelle Chance. Denn wenn wir keinen einzigartigen oder besonderen Platz im Universum einnehmen, dann können wir unsere Beobachtungen des Nachthimmels nutzen, um allgemeine Aussagen über den Ursprung und das Schicksal des Universums als Ganzes zu machen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, ob unsere Beobachtungen durch unseren erdgebundenen Status irgendwie verzerrt sind.

Zur Person Pippa Goldschmidt ist britisch-deutsche Astrophysikerin und Verfasserin von Romanen, Kurzgeschichten und Sachbüchern. Nach ihrer Promotion in Astronomie an der University of Edinburgh arbeitete sie für die britische und schottische Regierung u.a. im Fachbereich Weltraumregulierung. Auf Deutsch erschienen ist zuletzt der Band „Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen“ (CulturBooks 2018, 224 S., 20 Euro).

Die mathematischen Details von Kopernikus’ Modell des Sonnensystems waren nicht ganz erfolgreich (und wurden durch Keplers Arbeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts überholt, die zeigte, dass die Planetenbahnen tatsächlich Ellipsen und nicht kreisförmig sind), aber die Verschiebung der Perspektive wurde in dem gleichnamigen Prinzip verankert. Dieses Prinzip hat sich in immer größeren Maßstäben als gültig erwiesen; systematische Messungen von Sternen in der Milchstraße, die Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden, zeigten, dass unsere eigene Sonne bemerkenswert „durchschnittlich“ war, nicht mehr und nicht weniger als ein Stern mittleren Alters in einer typischen Region der Galaxie. Und die Milchstraße selbst? Nur eine von mehreren „lokalen“ Galaxien.

Tatsächlich ist klar, dass die atomare Materie, aus der wir, die Planeten und die Sterne bestehen, nur etwa fünf Prozent der Gesamtmasse des Universums ausmacht. Seit den 1980er Jahren wissen wir, dass die dunkle Materie die gewöhnliche Materie dominiert. Diese unsichtbare, aber allgegenwärtige Substanz kann nicht direkt beobachtet werden, sondern wir können nur durch ihren Gravitationseinfluss auf die gewöhnliche Materie und das Licht um sie herum auf ihre Existenz schließen.

Die Kosmologie wird zunehmend als Präzisionswissenschaft betrachtet, wir kennen die Ausdehnung des Universums mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit, und wir können die Formen und Größen von Galaxien messen, die so weit entfernt sind, dass wir sie so sehen, wie sie vor Milliarden von Jahren waren. Diese Erfolgsgeschichte wird jedoch von einer unterschwelligen Besorgnis begleitet: Können wir wirklich sagen, dass dunkle Materie und dunkle Energie „real“ sind, wenn wir sie im Labor nicht direkt nachweisen können? Oder haben wir sie nur heraufbeschworen, um unsere Lieblingstheorien zu retten, so wie Kopernikus in seiner Mathematik eine komplexe Reihe kreisförmiger Bahnen – Epizyklen – verwendete, Bahnen, die keine physikalische Entsprechung haben?

Optimistischer betrachtet, stellen die indirekten Beweise für dunkle Materie und dunkle Energie durch kosmische Messungen vielleicht eine neue Art von Wissenschaft dar, in der wir uns an einen anderen Wahrheitsstandard gewöhnen müssen. Vielleicht werden wir nie in der Lage sein, eine Probe der dunklen Materie oder dunklen Energie in einem Labor einzufangen, sondern sie immer nur aus der Ferne „sehen“ können.

Hand in Hand mit der Darwinschen Theorie, die den Menschen auf einen der vielen Äste des „Lebensbaums“ stellt, der uns mit allen anderen Lebewesen verbindet, ist das Kopernikanische Prinzip in der Wissenschaft inzwischen fest etabliert. Doch seine volle Tragweite scheint sich uns in der Gesellschaft immer noch zu entziehen. Als Spezies verhalten wir uns immer noch so, als ob wir etwas Besonderes wären und uns wesentlich von dem unterscheiden würden, was wir um uns herum beobachten, als ob das, was wir unserem Planeten antun, für unsere Gesellschaft irgendwie irrelevant wäre.

Wir brauchen unsere Vision des Nachthimmels, um unseren Platz im und unsere Beziehung zum Kosmos zu verstehen, sowohl wissenschaftlich als auch kulturell. Aber diese Vision ist bedroht. Wenn ich jetzt nachts draußen stehe, wird der Blick über mir ständig von Lichtlinien unterbrochen; fleißige kleine Satelliten schwirren über den dunklen Himmel hin und her. Diese künstlichen „Satellitenkonstellationen“ sind heute für Navigationssysteme unverzichtbar, die Sterne sind nicht mehr notwendig, damit wir uns auf unserem Planeten zurechtfinden.

Künstliche Satelliten blicken auf uns herab, seit die Sowjets 1957 den Sputnik ins All schossen, doch in jüngster Zeit haben sie begonnen, die Astronomie zu beeinträchtigen. Jetzt sind die Bilder von bodengebundenen Teleskopen häufig mit dem Licht von Satelliten durchsetzt, die das Sonnenlicht auf uns reflektieren, wie die glitzernden Gitterstäbe eines Käfigs. Und wir sind alle darin gefangen.