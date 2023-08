Was noch anläuft

Von: Daniel Kothenschulte

Teenage Mutant Ninja Turtels: Mutant Mayem

Ob es den glibbrigen Untergrundbewohnern gelingt, diesmal ins Superhelden-Blockbuster-Format aufzusteigen? An Nebendarsteller Jackie Chan in der Rolle ihres Meisters sollte es nicht scheitern, eher schon am formelhaften Plot um ein paar potentielle Weltvernichter. (Regie: Jeff Rowe, Kyler Spears, USA 2023)

Meg 2: Die Tiefe

Regisseur Ben Wheatley, der schon Hitchcocks „Rebecca“

neu verfilmte, nimmt es nun

mit Steven Spielberg auf,

wenn er eine Gruppe

Unterwasserforschende auf einen riesigen Urzeithai treffen lässt. Monsterfilme wie dieser sind selbst eine schützenswerte,

weil aussterbende Spezies.

(USA 2023).

Geschlechterkampf – Das Ende des Patriarchats

Auch der politische Agitprop

ist eine aussterbende Gattung.

Sobo Swobodnik erzählt mit der nötigen Verve vom Überlebenskampf einer Schauspielerin

(Margarita Breitkreiz), die nicht nur als Frau, sondern auch

wegen ihrer russischen Wurzeln diskriminiert wird.

(D 2022)

Ernest & Celestine: Die Reise ins Land der Musik

In der Fortsetzung des liebevoll gestalteten französischen Animationsfilms kehrt das Paar in Ernests Heimat Charabien zurück, um seine kostbare Geige zu reparieren. Dort ist inzwischen die Musik verboten, was sie eine bitter nötige Kulturrevolution organisieren lässt. (Regie: Julien Cheng, Jean-Christophe Roger, F 2022)