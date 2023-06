Was noch anläuft

Ruby taucht ab

Ruby, die Antwort des Dreamworks-Studios auf Disneys „Arielle“, ist ein Seemonster – nur darf es niemand wissen. Was den Teenager in dieser Parodie aber besonders stört: Die Menschen vergöttern Meerjungfrauen, dabei gelten die in ihrer Welt als ausgesprochen dumm. (Regie: Kirk DeMicco, Faryn Pearl, USA 2023)

Die Unschärferelation der Liebe

Caroline Peters und Burghart Klaußner verlieben sich

in Lars Kraumes Komödie

an einer Bushaltestelle.

Die Schulsekretärin und der Metzgermeister müssen

nun aber, wie es oft ist, auch die Schrullen des anderen lieben lernen. (D 2023)

20.000 Arten von Bienen

Das Regiedebüt der Katalanin

Estibaliz Urresola Solaguren

lief im letzten Berlinale-Wettbewerb, wo vor allem

die Kinderschauspielerin

Sofia Otero überzeugte als

achtjähriger Junge, der sich als Mädchen fühlt. Ebenso

eindrucksvoll die impressionistische Kameraführung. (E 2023)

Besties

Die Pariser Banlieues dienten

zuletzt als Kulisse eindrucksvoller Jugenddramen, doch Mädchen spielten eher Nebenrollen.

In dieser tragisch-romantischen „Julia und Julia“-Geschichte geht es zur Abwechslung mal

um Mädchen-Gangs.

(Regie: Marion Desseigne-Ravel, F 2022)