Was noch anläuft

Von: Daniel Kothenschulte

Operation Fortune

Guy Ritchies neueste Action-

Komödie ist eine nach bewährtem Muster: Ein MI6-Agent

(Jason Statham) soll einen üblen Deal mit einer neuartigen Waffe aufklären, wobei ihm

ein Hollywoodstar (Josh Hartnett) behilflich ist. Immerhin spielt

der unfehlbare Hugh Grant den bösen Millionär.

Unruh

Die Schweizerin Cyril Schäublin rührt in dieser raffinierten

historischen Romanze ans

unsterbliche Herz der Ordnungsliebe ihrer Nation: Ausgerechnet in einer Uhrenfabrik schließt sich eine Arbeiterin einem anarchistischen Aufstand an – und verliebt sich bald darauf in einen

russischen Melancholiker.

Belle und Sebastian – Ein Sommer voller Abenteuer

Zehn Jahre nach der Erstverfilmung erzählt Regisseur Pierre Coré noch einmal die Geschichte von der Freundschaft des

zehnjährigen Stadtjungen und

der schneeweißen Berghündin, die von ihrem Besitzer

geschunden wird. Es ist Liebe

auf den ersten Blick.

Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles

Chantal Akermans autobiografisch inspirierte Chronik der alltäglichen Rituale einer Frau

revolutionierte 1975 nicht nur das feministische Kino. Gerade in der weltweiten Umfrage des Magazins „Sight & Sound“ zum besten Film aller Zeiten gekürt, kommt der Klassiker zurück ins Kino.