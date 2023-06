Vincent Mason von De La Soul: „Hip-Hop ist eine Kultur, keine Musik“

Von: Max Dax

De La Soul 2019: „Trugoy“ David Jude Jolicoeur, „Maseo“ Vincent Mason und „Posdnuos“ Kelvin Mercer noch zu dritt auf der Bühne. © imago images/CTK Photo

Vincent Mason von der Kultgruppe De La Soul über eine bewegte Karriere, den gesellschaftlichen Auftrag von Rap und die Zukunft des Genres

Vincent Mason, sind Sie glücklich, dass De La Soul nach all den Jahren, wenn nicht Jahrzehnten seit Frühjahr nun auch über Streaming-Dienste verfügbar ist?

Ich bin sehr, sehr froh darüber. Es ist eine Erleichterung, dass die Musik, für die wir so lange stehen, jetzt auch einer neuen Generation von Musikhörern zugänglich ist.

Warum hat es so lange gedauert? Immerhin gehört Ihr Debütalbum „3 Feet High and Risin‘“ zu den prägenden Werken des Hip-Hop-Genres …

Es hat lange so gedauert, weil Tom Silverman irgendwann sein Label auflöste und der gesamte Tommy-Boy-Katalog an Warner Brothers ging, mit denen sie einen Vertriebsvertrag hatten. Das Label hatte offensichtlich Schulden bei Warner Brothers, was alles blockierte, so dass wir die gesamte Download-Ära verpasst haben. Jetzt erleben wir den Höhepunkt der Streaming-Ära, und in allen Verträgen mit den Tommy-Boy-Künstlern fehlten die Passagen für die neuen Medien. Das Angebot, das wir bekamen, war nicht fair. So steckten wir viel zu lange in den Verhandlungen. Jetzt gibt es neue Eigentümer, und die boten uns einen sehr fairen Deal an, der es ermöglichte, den Katalog zu streamen.

Ihr Gründungsmitglied und Freund David Jolicoeur – Trugoy The Dove – starb in diesem Jahr kurz nach der Grammy-Verleihung, zu der auch De La Soul eingeladen waren. Er aber fehlte.

David verstarb leider am 12. Februar, nur vier Tage nach den Grammys. Wir hätten einmal noch gemeinsam auf der Bühne stehen können. Wir hatten ja keine Ahnung …

Aber was bedeutet das für die Zukunft von De La Soul?

Die Zukunft von De La Soul wird ein Mitglied für den Rest unseres Lebens vermissen.

Aber werden Sie weiter machen?

Es ist schwer, damit umzugehen, aber es ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Letztendlich werden wir weiterhin Musik machen und veröffentlichen, aber Dave wird uns fehlen. Aber wir machen weiter, denn das ist unsere Mission als Gruppe: immer weiter machen. Wir lieben, was wir tun. Wenn wir aufhören, wenn ich aufhöre, wenn Paz aufhört, bedeutet das, dass Dave aufhört, also müssen wir weitermachen, um die Fahne für sein Vermächtnis hochzuhalten. Und alles, was wir als Gruppe so hart erarbeitet haben, sollten wir am Ende des Tages aufgeben? Denken Sie denn, wir sollten aufhören?

Nein, natürlich nicht.

Dann sind wir ja einer Meinung.

Planen Sie so etwas wie ein Requiem für Trugoy The Dove?

Ich weiß es nicht. Der kreative Prozess ist nicht planbar, er wird immer vom Gefühl gesteuert sein, wenn du im Moment bist, Songs zu schreiben. Wie dieses Gefühl aussehen wird – wir werden sehen!

De La Soul hatten in den Neunzigerjahren eine Vorreiterrolle, was die Verwendung von Samples anbetraf. In der Kunstwelt gilt die Collage als die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts. Es kann alles verwendet und verarbeitet werden, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber in der Musik ist das anders. Da müssen stets die Rechte geklärt und Tantiemen aufgeteilt werden. Würden Sie lieber nach den Gesetzen der Kunstwelt arbeiten?

So habe ich das nie gesehen. Beides ist Kunst. Aber für mich war es immer klar: Wenn du das Werk von jemandem benutzt, solltest derjenige auf jeden Fall dafür entschädigt werden. Wenn du das Material von jemandem nutzt, dann verkaufen wir damit Platten, und zwar verdientermaßen. Deshalb sollten die Leute, die wir samplen, auch bezahlt werden. Es stand für uns nie zur Debatte, gute Musikmomente nachzuspielen. Die Samples, die wir benutzen, haben stets einen bestimmten Vibe und ein bestimmtes Gefühl, das beim Neueinspielen verloren gehen würde. Und wenn ein Sample eine Platte zum Hit macht, dann muss ich es nun einmal verwenden. Das ist der kreative Prozess im Hip-Hop.

Als DJ spielen Sie immer Platten von anderen Leuten. Ist das DJing die Blaupause für De La Soul, wenn es darum geht, wie Sie Musik komponieren?

Dass ich als DJ auf Partys auflege, hat nur wenig damit zu tun, wie ich Musik mache. Eine Party zu rocken ist, der Zeremonienmeister zu sein, die Frequenzen und die Körper der Leute im Raum zu kontrollieren. Natürlich wollen wir alle Platten machen, die Partys rocken, aber das ist nicht die Hauptinspiration für unsere Musik.

In welcher Art von Vermächtnis sehen Sie sich? Für mich hat Hip-Hop mit Gil Scott-Heron und Iceberg Slim begonnen.

Das sehe ich nicht so. Hip-Hop hat nicht mit denen angefangen. Hip-Hop begann später, 1973, in der Bronx. Hip-Hop ist eine Kultur. Es ist keine Musik. Wir nennen es zwar gerne Musik, aber es ist tatsächlich eine Kultur. Gil Scott-Heron hat nicht Breakdance gemacht hat. Er hat auch kein Graffiti gemacht. Und Iceberg Slim war ein Pimp, der dichtete. Er hat nicht mit Drumcomputern gespielt, die waren damals noch gar nicht erfunden.

Aber wie wichtig waren diese Leute für De La Soul, als Sie angefangen haben, Musik zu machen?

Sie waren auf jeden Fall sehr einflussreich, denn sie waren die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind und die einen bestimmten Geist ansprachen. Sie waren aber nicht einflussreicher als viele andere Dinge – Karatefilme, Graffiti, Mode, Computerspiele und Sportarten. Sie alle sind ein Teil der lyrischen Muster im Hip-Hop. Wenn Biggie in seinem Track „Things Done Changed“ „No more coco-levio one, two, three / One, two, three, all it is to me is a mystery“ reimt, dann bezieht er sich auf ein Spiel, das wir als Kinder alle gespielt haben, ein Nachbarschaftsspiel. Wir sind alle Dichter, die über diesen Beats und Melodien rappen. ‚Rappen‘ ist Slang für ‚reden‘.

Chuck D. von Public Enemy bezeichnete Rap einmal als das schwarze CNN, als eine Art Nachrichtensender, der aus den Ghettos berichtet...

Das stimmt! Vieles, was als Gangsta-Rap bezeichnet wurde, ist in Wirklichkeit Reality-Rap. Es gibt Kids, die aus einem wirklich harten Leben kommen und über die harten Realitäten ihrer Community rappen – das sind Lebenswirklichkeiten, die auf CNN nie erwähnt werden. Rap war schon immer die Sprache, mithilfe derer sehr offen und direkt mit der Welt über die harten Realitäten in der schwarzen Community berichtet werden konnte. De La Soul hatten aber auch Songs über Liebe, über Spaß und über das Feiern. In den amerikanischen Medien wurde über Hip-Hop oft manipulativ berichtet, dass es so klingt, als wären die Menschen, die die Informationen weitergeben, schlecht. Dabei sind sie bloß die Berichterstatter.

Welche Art von Berichten lieferten De La Soul?

Wir haben die Vielfalt gezeigt. Wenn es um Hip-Hop geht, verstehen wir uns alle ziemlich gut. Als das Genre noch ganz klein war, nur in New York existierte, haben wir nur in Codes miteinander gesprochen. Jeder außerhalb des Hip Hops musste den Code erst lernen. Und jeder, der den Code gelernt hat, bekam anschließend das Gefühl, ein Teil dieser Community zu sein.

Hören Sie viel Jazzmusik?

Ja, natürlich! Ich höre viele verschiedene Musikstile, denn der Hip-Hop hat viele verschiedene Musikstile vereinnahmt, und er wurde von vielen Musikstilen beeinflusst und inspiriert. Hip-Hop hat viele Genres neu erfunden, mit neuem Leben befüllt.

Wie sehen Sie die aktuelle Generation von Hip-Hop-Künstlern wie Kendrick Lamar?

Kendrick ist großartig. Er ist die neue Generation. Er zeigt uns seine Einflüsse und er führt vor, wie sich der Hip-Hop weiterentwickelt. Er ist mit De La Soul aufgewachsen, mit A Tribe Called Quest, mit NWA, mit Tone Loc und Sir Mix-a-Lot, den Geto Boys und so weiter. Es gibt also einen Geist in dieser neuen Generation, der darauf basiert, was wir vor ihm gemacht haben.

Und jetzt erleben wir eine Zeit, in der die künstliche Intelligenz alles neu sortiert. Wenn De La Soul heute gegründet worden wären und ihr Debütalbum im Jahr 2023 aufnehmen würden, welche Rolle würden die unendlichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz spielen?

Neue Technologie hat uns schon immer fasziniert. Ich sehe aber auch, wie gefährlich die KI sein kann. Ich kann nicht wirklich sagen, wie „3 Feet High and Rising“ geklungen hätte, wenn wir es heute aufgenommen hätten. Wir wären wahrscheinlich, wie damals, aus dem Stand sehr erfolgreich gewesen. Aber würde es uns in 30 Jahren noch geben? Ich kann nicht wirklich vorhersagen, wie es wäre, wenn wir 1989 bereits die KI als Möglichkeit gehabt hätten. Ich war irgendwie glücklich mit dem Faxgerät und dem Sampling. Das hat uns damals gereicht.

Es gibt einen neuen Song, eine Skizze von Timbaland mit Biggies Stimme. Geht er da zu weit?

Ich dachte selbst, dass es cool wäre, wenn ich eine Platte mit Big machen würde, weil ich nie die Chance hatte, eine zu machen... Ja, das ist cool... Das ist ein Spiel mit den Spielzeugen, aber die Spielzeuge sind auch ein bisschen gefährlich, wenn man die Stimme von jemandem in einen neuen Kontext setzen kann. Deshalb glaube ich, dass das alles auch politisch sehr gefährlich sein kann, wenn du dir die Welt und ihre Entwicklung vor Augen führst und darüber nachdenkst, wie viel Verrücktes wir in der Welt haben. Ehrlich gesagt mehr Verrücktes als Gutes. Ich glaube nicht, dass vieles von dem, was wir tun, dem Allgemeinwohl dient. Ich glaube, dass vieles davon dazu dient, noch mehr Chaos zu schaffen. So geht es mir mit jeder neuen Technologie.

Als De La Soul „3 Feet High and Rising“ veröffentlicht haben, wurde die Gruppe als „Alternative Hip Hop“ gebrandet – trifft das zu?

Ich respektiere den Begriff „alternativ“. Wir trugen keine Gucci- und Louis Vuitton-Sweatshirts und all das, was heute zum kommerziellen HipHop dazugehört. Wir hatten unser eigenes Ding am Laufen, deshalb passte der Begriff „alternative“, auch wenn es schlussendlich eine Industrie-Erfindung war, um uns besser vermarkten zu können. Heute wird der Begriff Trend ganz anders verwendet als früher. Auf Social Media „trendet“ jeden Tag etwas Neues. Wenn man aber Teil des Trends sein will, dann macht man nichts Neues. Deshalb sage ich: Behalte deine Ideen für dich und mach einfach dein Ding. Wir wussten damals nicht, dass wir einen Trend setzen würden, nur deshalb konnten wir authentisch wir selbst sein. Wenn ich aber nicht ich selbst bin, wenn ich versuche, jemand anderes zu sein, kann ich nicht nachhaltig erfolgreich sein. Die Bestätigung dafür, dass wir richtig lagen, war dann unser erstes Album. Und wegen dieser Erfahrung habe ich auch heute keine Angst davor, weiter Musik zu machen.