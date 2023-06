Update: Zwischen 0 und 1

Von: Kathrin Passig

Teilen

Keine Zwischentöne? © Getty Images/iStockphoto

In einem Computer gibt es nur Einsen und Nullen und dazwischen ist nichts. Die Kolumne „update“.

Wenn sich jemand darüber äußern will, dass dem Internet oder „dem Digitalen“ irgendetwas fehlt – Menschlichkeit, Kreativität, Zwischentöne – dann wird das Fehlende oft in dieser Lücke zwischen Null und Eins vermutet. Wenn dazwischen etwas wäre, wie in analogen Systemen, dann ließen sich die Menschlichkeit, die Kreativität und die Zwischentöne ausdrücken.

Aber mit so einem Computer geht es eben nicht, technisch bedingt, so der Vorwurf. Das mag jetzt wie offensichtlicher Unsinn klingen, aber ich bin der These auch schon auf wissenschaftlichen Tagungen begegnet. Also gut, es war nur eine einzige Tagung, aber das ist eine zu viel.

Dahinter steckt die Idee, dass die höheren Ebenen eines Systems immer die Strukturen auf den niedrigeren Ebenen widerspiegeln: Wenn etwas auf der untersten Ebene aus Nullen und Einsen besteht, dann färbt das ab auf alles Darüberliegende. Auf den ersten Blick ist das ja auch ein schönes, symmetrisches Konzept. Aber es taucht ansonsten eigentlich nur in der Anthroposophie und ihren angrenzenden Gebieten auf. Dort heißt es „Gesetz der Entsprechung“. Dieses Gesetz existiert in verschiedenen Formulierungen: „Wie oben, so unten und wie unten, so oben“, „Wie innen, so außen und wie außen, so innen“ oder „Wie im Großen, so im Kleinen und wie im Kleinen, so im Großen“. Wie bei den meisten esoterischen Konzepten heißt es dann, dieses uralte Gesetz sei schon seit Jahrtausenden bekannt. Und wie die meisten esoterischen Konzepte ist es – zumindest in diesen Formulierungen – eigentlich viel jünger. Es scheint auf ein 1908 anonym erschienenes englischsprachiges Buch zurückzugehen.

Manchmal ist es in der Natur wirklich so, dass sich die Strukturen auf verschiedenen Ebenen gleichen: Kleine Kochsalzkristalle sehen so würfelförmig aus wie größere, und einzelne Blumenkohlröschen sehen aus wie ganze Blumenkohlköpfe. Aber das Natriumchlorid-Molekül ist nicht würfelförmig, und der Blumenkohl besteht nicht bis zur untersten Ebene aus blumenkohlförmigen Strukturen. Unten ist nicht wie oben, Außen ist nicht wie innen, und die Dinge verhalten sich im Großen anders als im Kleinen.

Dass digitale Systeme diesen Vorwurf oder diese Vermutung so anziehen, kommt nicht daher, dass sie digital sind. Auch ein Alphabet ist ein digitales System. Die vielen Laute, die ich von mir geben kann, werden in unserem Alphabet auf nur 26 Buchstaben reduziert, 30 mit Umlauten und ß. Diese paar Buchstaben können natürlich nicht alles abbilden. Schon wenn man damit nur deutsche Dialekte wiedergeben will, wird es schwierig. Trotzdem ist mir noch nie der Vorwurf begegnet, dass man mit diesem Alphabet nur 26 oder 30 verschiedene Ansichten ausdrücken kann, und bei allem, was man damit schreibt, die feinen Zwischenstufen zwischen diesen Positionen fehlen. Dieser Vorwurf liegt nur beim binären System so nahe: Zwei Symbole, Ja und Nein, nichts dazwischen.

Vielleicht ist die Kritik auch eine Folge der Abbildungen, die die Digitalisierung analoger Signale erklären: Das analoge Signal, zum Beispiel Musik, wird durch eine schöne glatte Wellenlinie wiedergegeben. Das digitale Signal ist eine hässliche Treppe. Es ist offensichtlich, dass dabei etwas verlorengeht. Aber eben nur in dieser Veranschaulichung. In der Praxis hängt der Unterschied davon ab, wie klein man die Treppenstufen wählt. Auch analoges Filmmaterial hat eine Körnung.

Im menschlichen Körper werden analoge Vorgänge in digitale und wieder zurück übersetzt, je nachdem, welches Verfahren sich für eine Aufgabe besser eignet. Elektrische Impulse im Nervensystem sind digital – nicht weil Elektrizität im Spiel ist, sondern weil das dabei entstehende „Aktionspotenzial“ nicht analog zur Stärke eines Reizes ist. Es ist ein Alles-oder-nichts-Signal, wie die 1 und die 0 im Computer. Und die DNA ist ein digitales Speicherverfahren. Trotzdem kommt niemand auf die Idee, der Menschheit eine generelle Unfähigkeit zum Ausdrücken von subtilen Zwischenstufen zu unterstellen. Oder falls doch, dann jedenfalls nicht aus diesen Gründen.

Hier schreibt Kathrin Passig jede Woche über Themen des digitalen Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin des Blogs „Techniktagebuch“. www.kathrin.passig.de © downloads.normanposselt.com/copyright.pdf

Aber die Idee von der Entsprechung der Ebenen ist verlockend, das weiß ich selbst. Ich versuche seit vielen Jahren, ein Buch über die innere Organisation von Internetgemeinschaften zu schreiben. Das ungeschriebene Buch soll unter anderem von der Frage handeln, ob Projekte mit schlechter Innenpolitik überhaupt etwas hervorbringen können, das nicht auch im Ergebnis genau diese schlechte Politik enthält. Bis zu dieser Kolumne dachte ich: Wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt es mir so vor, als sei ich auch nur dem esoterischen Gedanken von der Übereinstimmung zwischen oben und unten auf den Leim gegangen. Ich möchte deshalb allen danken, die mich mit der Idee von der folgenschweren Lücke zwischen 0 und 1 genervt haben. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe etwas daraus gelernt. Klar, ich hätte auch einfach etwas mehr über Blumenkohl nachdenken können. Aber Blumenkohl hat mich nicht genug geärgert, um einen Denkprozess anzustoßen.