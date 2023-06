Update: Zu viel Text

Kathrin Passig

„Clarkesworld“ ist ein US-amerikanisches Onlinemagazin für Science-Fiction- und Fantasy-Kurzgeschichten. Es nimmt keine Einreichnungen mehr an. Die Kolumne „Update“.

Das Magazin „Clarkesworld“ akzeptiert internationale Einsendungen mit einer Länge zwischen 1000 und 22 000 Wörtern. Die kürzesten Texte sind also etwa anderthalb Mal so lang wie diese Kolumne, die langen entsprechen ungefähr meiner Kolumnenproduktion eines halben Jahres.

Im Februar gab der Herausgeber Neil Clarke bekannt, dass das Magazin bis auf Weiteres keine neuen Einreichungen annehmen werde. In einem normalen Monat muss die Redaktion etwa 1100 Geschichten sichten. Bis zum Einreichungsstopp am 20. Februar waren 700 legitime Texte eingegangen und zusätzlich 500, die Clarke als eindeutig maschinell erzeugt (und indiskutabel schlecht) bezeichnete. Die Überschwemmung war eine direkte Folge davon, dass mit ChatGPT einige Wochen zuvor ein allgemeiner und einfacher Zugang zum Textgenerator GPT eröffnet worden war. „Clarkesworld“ bezahlt 12 Cent pro Wort, also je nach Länge 120 bis 2640 US-Dollar für eine Geschichte. Das macht den Versuch attraktiv, dieses Geld ganz ohne eigene Schreibarbeit zu kassieren.

Schon die Sichtung der bisherigen, menschengeschriebenen Textmenge macht viel Arbeit. Die GPT-verursachte Zusatzarbeit überfordert die Redaktion. Andere Magazine, die unangeforderte Texte annehmen und dafür Honorare bezahlen, haben dasselbe Problem.

Im März konnte man wieder Texte einreichen. „Clarkesworld“ hat jetzt einen selbstgemachten Spamfilter für Einsendungen, und wer einmal durch das Einschicken von GPT-Text aufgefallen ist, wird dauerhaft gesperrt. Das funktionierte bis April „überraschend gut“, weil die im Februar Aufgeflogenen nichts mehr einsenden konnten. Aber schon im Mai reichten über 700 neue Personen generierte Texte ein. Für die Zukunft will Clarke weitere Stilllegungen des Einsendeformulars nicht ausschließen.

Das Problem ist älter als GPT und an vielen anderen Stellen bereits gelöst. Die Lösungen sind nicht schön, aber wirksam. Bei den meisten Printredaktionen kann man nicht einfach unaufgefordert Texte einsenden. Die Redaktionen fordern Texte von sich aus an, bei Menschen, die sie selbst ausgesucht haben. Auch die meisten Buchverlage haben schon in den Nullerjahren, also nach Einführung des Kontaktkanals E-Mail, aufgehört, unverlangte Einsendungen ernsthaft zu sichten. Sie bekommen einfach zu viele Manuskripte, in denen jemand über die Machenschaften gehirnverstrahlender Außerirdischer oder die moderne Physik im Lichte der Dreifaltigkeit schreibt. Der Weg zu Buchverlagen führt in fast allen Fällen über eine Agentur, und die Agentur nimmt nur Menschen mit einigermaßen verkäuflichen Ideen unter Vertrag. Aber lassen Sie sich durch diese Auskunft bitte nicht davon abhalten, Ihre Buchidee über die heilende Kraft der Quietscheentchen einer Agentur vorzustellen! Das Sichten und Filtern von Ideen gehört zu den Aufgaben der Agenturen, sie lassen sich dafür bezahlen.

Das sind zwei der möglichen Lösungen für das Problem zu vieler Texte, deren Filterung die Redaktion überfordern würde. Die Nachteile dieser Abschottung sind bekannt: Neue Stimmen haben es im Journalismus und in der Buchbranche schwer. Außerdem funktioniert zumindest das zweite Verfahren nur so lange, wie die Agenturen nicht selbst an die Grenzen ihrer Filterkapazitäten gelangen.

Vor über zehn Jahren habe ich in „Internet – Segen oder Fluch“ schon einmal ein ganzes Kapitel über die Konflikte geschrieben, die durch nicht mehr überblickbare Textmengen entstehen. Es geht darin um die 1680 von Leibniz beklagte „schreckenerregende und immer weiter anwachsende Menge der Bücher“, um die Probleme mit viel zu zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, um das Internet der 1990er Jahre („eine Wüste ungefilterter Daten“, wie ein Kritiker damals schrieb), und um die Techniken zu ihrer Bewältigung, die immer wieder entstehen und zumindest vorübergehend für Linderung sorgen. So lange, bis jemand etwas Neues erfindet. In diesem Kapitel heißt es: „In den letzten zwanzig Jahren haben viele erfahrene Internetnutzer öffentlich erklärt, bisher sei ja alles gut und schön gewesen, aber seit – hier eine beliebige aktuelle Entwicklung einsetzen – sei die Überfülle endgültig von niemandem mehr zu bewältigen.“ GPT gab es da noch lange nicht.

Damals hielt ich Artikel 3 des Rheinischen Grundgesetzes, „Et hätt noch emmer joot jejange“, für eine wissenschaftliche Tatsache: Bisher haben wir immer Lösungen gefunden, also werden wir auch in Zukunft immer welche finden. Ich glaube immer noch, dass sich auch für den Umgang mit dieser neuen Version der Textflut Strategien entwickeln lassen. Nur ist es nicht so, dass das bisherige Geschehen diesen Ausgang garantiert. Und auch wenn sich ein neues Gleichgewicht einstellt, kann es sein, dass die Welt danach komplizierter, unpraktischer oder ungerechter ist als vorher.