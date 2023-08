Update: Selbstständig

Von: Kathrin Passig

Die einen buchen Bahntickets lieber in der App, die anderen am Schalter. Warum ist nicht immer beides möglich?

So ein Gschiss mit der Bahn!“, beschwert sich die Mutter im Messenger. „Mußte gestern zur Beratung etwas länger im Reisezentrum stehen, mit dem Ergebnis 25Euro Strafe für längeres Halten im Parkverbot. Es war aber auch sonst kein Parkplatz frei! Heute wollte ich noch mal eine Verbindung erfragen, weil meine DB App nicht mehr geht. Wegen Mittagspause geschlossen!

Kannst Du mir vielleicht eine Verbindung heraussuchen?“

Durch diese Suche wird das Bahnticket viel billiger, denn den „Sparpreis Senioren“ und den „Super Sparpreis Senioren“ gibt es nur in der Bahn-App und bei bahn.de. In der Beratung am Bahnhof ist er unerwähnt geblieben. Wahrscheinlich wissen die Bahn-Mitarbeitenden schon, dass sie dann aufgebrachten Menschen über 65 die Frage beantworten müssen, warum man ausgerechnet diese Tickets nicht im Reisezentrum bekommt, während in der Schlange wartende Menschen wissen wollen, was denn da vorn schon wieder so lange dauert, sie stehen im Parkverbot!

Es ist schön, dass wir ihr ein Ticket beschafft haben, sagt die Mutter, nachdem meine Geschwister und ich die Arbeit des Suchens, Buchens und Ausdruckens untereinander aufgeteilt haben. Sie würde es aber vorziehen, ihre Bahntickets wieder selbstständig buchen zu können. Diese Verwendung von „selbstständig“ überrascht mich. Für mich bedeutet selbstständiges Buchen, dass ich die Bahn-App verwende und mit niemandem ein Beratungsgespräch führen muss. Notfalls bin ich bereit, ein Ticket am Automaten zu lösen. Wenn ich zum Bahnhof gehen und mir dort von jemand anderem die Verbindung heraussuchen und das Ticket ausdrucken lassen müsste, würde es sich für mich so anfühlen, als sei ich auf fremde Hilfe angewiesen.

Selbstständig ist natürlich weder das eine noch das andere. Man kann ein Bahn-Ticket überhaupt nicht selbstständig buchen. Es sind immer viele andere Menschen daran beteiligt, die beraten, Verbindungen suchen oder die App der Bahn entwickeln.

Es ist auch nicht so, dass eine der beiden Varianten einfacher oder voraussetzungsloser wäre. Die von mir bevorzugte Methode setzt voraus, dass ich Übung mit dem Buchungssystem der Bahn oder zumindest keine Angst davor habe. Das ist nicht trivial, denn oft klemmen in diesem Buchungssystem vorübergehend einzelne Schritte, oder das bevorzugte Zahlungsmittel wird gerade heute nicht akzeptiert. Dann muss ich wissen oder erahnen, dass dieses Problem sich durch Abwarten lösen lässt, oder ich muss mir in der App einen anderen Weg zum Ticket bahnen können. Ich brauche ein Gerät mit Internetzugang und die Zuversicht, dass dieses Gerät auch bei der Fahrscheinkontrolle an sein wird. Vorausschauendes Laden und das Mitnehmen von Ladekabeln und Zusatzakkus muss so selbstverständlich sein wie Atmen. Mir kommt das normal vor, aber ich weiß, dass ich diesen Zustand der Lade-Erleuchtung erst nach einigen Jahren erreicht habe. Die Alternative ist der Besitz eines funktionsfähigen Druckers und die Fähigkeit, mit ihm umzugehen. Dann kann man das Ticket auch auf Papier vorzeigen.

Für mich ist das alles bis zur Unsichtbarkeit selbstverständlich. Für meine Mutter sind es gut sichtbare Voraussetzungen. Dafür finde ich den von ihr bevorzugten Weg ziemlich voraussetzungsreich. Man muss in der Lage sein, das Haus zu verlassen, und zwar zu den Öffnungszeiten des Reisezentrums. Auf dem Land braucht man außerdem einen Führerschein und ein Auto, um zur Beratung am Bahnhof oder im Reisebüro zu gelangen. Dort muss es, siehe oben, viele Parkplätze geben. Wenn man kein Auto hat, braucht man – jedenfalls im ländlichen Raum – einen halben Tag Zeit, um dasselbe mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erledigen. Man sollte Deutsch können, gern mit Menschen reden und es nicht persönlich nehmen, wenn diese Menschen gerade einen grantigen Tag haben. Wenn man sich auf diesem Weg ein ausgedrucktes Ticket beschafft hat, muss man in der Lage sein, das relativ unauffällige Ding so aufzubewahren, dass man es am Reisetag wiederfindet und auch wirklich dabei hat.

Ich mag meinen Lösungsweg und finde ihn unkompliziert. Meiner Mutter geht es mit ihrem Weg zum Bahnticket genauso. Eine Welt, in der beide Möglichkeiten parallel existieren können, wäre eine etwas bessere Welt. Aber ich ahne auch, warum man sich bei der Bahn wünscht, dass alle Menschen nur noch die App nutzen, auch und vielleicht sogar ganz besonders die, die das am wenigsten wollen. Vielleicht fehlt für die Zukunft eine neue Dienstleistung, eine Art App-Betätigungs-Büro, zu dem man jederzeit mit dem Auto fahren kann, um dort im Parkverbot zu stehen, während man geschultes Personal Tickets lösen, Auktionsgebote abgeben und das Onlinebanking machen lässt. Ganz allein und selbstständig.