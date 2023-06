Update: Pilcherbot

Von: Kathrin Passig

Als Erstes werden ja wahrscheinlich so Sachen automatisiert wie Rosamunde Pilcher.“ Dieser Satz fällt oft, wenn es um die Frage geht, ob und wann sich das Schreiben automatisieren lässt. Das letzte Mal habe ich ihn vor einer Woche gehört, und ich glaube, er ist auf mehrere Arten falsch. Die Kolumne „Update“.

Rosamunde Pilcher war eine britische Autorin von Liebesromanen, die sich zu ihren Lebzeiten rund 65 Millionen Mal verkauften und sie zur Multimillionärin machten. Ich habe keines ihrer Bücher gelesen – nicht aus Überzeugung, meine ultrasnobistische Lesephase ist schon zu Ende gegangen, als ich zwanzig war. Es hat sich nur bisher nicht ergeben. Aber auch der Gesprächspartner, von dem ich den Satz zuletzt hörte, hatte nichts von ihr gelesen. Pilchers Bücher müssen einfach oft als schlechtes Beispiel herhalten, und da ist es ein Vorteil, wenn die Anwesenden die Texte nicht kennen. So wird die Gesprächspartnerin nicht wie bei anderen möglichen Namen gleich sagen: „Also ich habe zufällig über Agatha Christie/Stephen King/Enid Blyton promoviert, das ist doch Quatsch, was du da behauptest.“

Ich kann also nicht auf der Basis von Pilcher-Textkenntnis protestieren. Aber ich bin überzeugt, dass ihre Bücher nicht leichter zu automatisieren wären als die einer weniger erfolgreichen Autorin. Erfolg entsteht ja nicht als Folge der Dummheit oder Anspruchslosigkeit eines Publikums. Irgendwas macht eine erfolgreiche Autorin richtig, viel richtiger als alle, die nur so ähnliche Bücher schreiben. Man erkennt nicht so leicht, was das ist, wenn man sich selbst für ganz andere Texte interessiert. Aber das ist dann einfach nur Ahnungslosigkeit auf dem Niveau von „Also diese Musik, die die jungen Leute jetzt hören, das klingt doch alles gleich.“

In der Aussage, dass Bestseller besonders einfach zu automatisieren sind, steckt außerdem die Annahme, dass das, was einfach wirkt, auch einfach zu machen ist. Aber unbenutzbar komplizierte Oberflächen für Software und Geräte lassen sich ganz leicht herstellen, während man für alles Einfache und Intuitive ein teures Team aus Fachleuten und viel Zeit braucht.

Vielleicht ist der Satz gar nicht so gemeint. Vielleicht bedeutet er nur: „Bücher, die sich sehr gut verkaufen, werden als erste automatisiert, weil es sich da finanziell am meisten lohnt.“ Aber müsste dann nicht wenigstens ab und zu auch Stephen King als Beispiel genannt werden? Oder „Hundert Jahre Einsamkeit“, „Der Name der Rose“, „Lolita“ (jeweils 50 Millionen verkaufte Exemplare)? Und nicht immer nur Rosamunde Pilcher? Ich sage an dieser Stelle mal nichts über Vorurteile gegen Bücher von oder für Frauen.

Hier schreibt Kathrin Passig jede Woche über Themen des digitalen Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin des Blogs „Techniktagebuch“. www.kathrin.passig.de © Norman Posselt

Noch geht das beim aktuellen Stand der Text-Automatisierung sowieso alles nicht. Das wollte ich jedenfalls ursprünglich in dieser Kolumne behaupten. Leider stellte sich nach ein paar Minuten Recherche raus, dass ich wieder mal keine Ahnung von der Gegenwart hatte. Wenn man nur ein paar Wochen nicht aufpasst!

Das Hauptproblem war in den vergangenen Jahren der immer wieder verlorengehende Kontext. „Sunspring“, ein experimenteller Kurzfilm aus dem Jahr 2016, beruhte auf einem Drehbuch, das mit einem neuronalen Netzwerk erzeugt worden war. Alle Sätze darin sind in sich einigermaßen korrekt, aber es gibt noch keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen. Etwas später war es dann möglich, zusammenhängende kurze Absätze zu erzeugen, aber schon im nächsten Absatz war die Hauptfigur keine Frau mehr, sondern ein Krokodil, und nach dem übernächsten verschwand sie für immer aus dem Text. Im Moment lassen sich mit der kostenlosen Version von ChatGPT etwa zehn Buchseiten Text erzeugen, in denen das Krokodil erhalten bleibt. In der kostenpflichtigen Version hat man Zugriff auf eine neuere Version von GPT, die das Krokodil zwei- bis viermal so lang im Griff behält. Das bedeutet, dass sich mit geschickten Strategien und etwas Handarbeit jetzt tatsächlich zusammenhängende Romane erzeugen lassen. Man kann kein ganzes Buch in einem Durchgang produzieren, sondern muss iterativ arbeiten, also zuerst eine grobe Struktur schreiben lassen, dann die Inhaltsangaben der Kapitel und so weiter. Auf diese Art passt immer der gesamte erforderliche Kontext auf einmal in den Speicher. Fehlendes wird durch den Text der Vorgaben wieder aufgefrischt. Vor einem halben Jahr ging das noch nicht, und in einem halben Jahr wird es besser gehen als heute. Ich muss hier also gar nicht herumspekulieren über die Folgen für die Buchbranche, ich kann es auch einfach abwarten und dann darüber schreiben.

Und jetzt lese ich endlich mal was von Rosamunde Pilcher.