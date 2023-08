Update: Pfostenraten

Von: Kathrin Passig

Spielen Sie „Geoguessr“? Super, dann können Sie Tschechien und Georgien an den Verkehrsschildern erkennen!

Vergangenes Jahr schrieb ich in dieser Kolumne, Geoguessr sei ein ab 2013 populäres Spiel gewesen, es habe aber an Beliebtheit verloren, seit es 2019 kostenpflichtig wurde. In der später fürs Buch überarbeiteten Fassung ist der Satz schon weniger falsch: „Geoguessr ist ein seit 2013 populäres Spiel“. Für die, die damals noch nicht mitgelesen oder alles wieder vergessen haben:

Man bekommt in diesem Spiel einen Zufallsort in Google Street View gezeigt, kann sich dort umsehen und muss dann auf einer Weltkarte möglichst genau angeben, wo das Bild aufgenommen wurde. Seit ein paar Tagen ist sogar Deutschland auf den Karten des Spiels vertreten. Nicht vollständig, aber schon viel vollständiger als in den zehn Jahren davor, als Street View nur ein paar Großstädte abdeckte.

In beiden Versionen meines Textes fehlt die Information, dass Geoguessr seit 2020 rasend beliebt ist. 60 Millionen Menschen, also knapp 60 Millionen mehr, als ich mir beim Schreiben der fehlerhaften Kolumne vorstellen konnte, sind bereit, zwei Euro im Monat für das Spiel zu bezahlen. Zusätzlich gibt es seit 2020 Geotastic, eine durch Crowdfunding finanzierte, gratis spielbare Version aus Deutschland.

Die Kategorie „GeoGuessr“ bei Twitch hat 340 000 Follower. Twitch ist so was wie Youtube, aber nicht für aufgezeichnete Videos, sondern für Livestreams. (Ich habe mich lange darüber lustig gemacht, dass im Journalismus alle Internetdinge auch nach 20 Jahren noch erklärt werden müssen: „das weltweite Datennetz Internet“, „der Mikrobloggingdienst Twitter“. Jetzt weiß ich, warum das so ist: Weil sonst bei jedem Familienfest die 80-jährigen Verwandten aus dem Verbreitungsgebiet der Frankfurter Rundschau auf die Kolumnistin zukommen und ihr Vorwürfe machen. Zu Recht!) Twitch gibt es erst seit zwölf Jahren, es wird also noch eine Weile erklärungsbedürftig bleiben. Man kann dort anderen dabei zusehen, wie sie Geoguessr spielen. Den ersten Geoguessr-Worldcup im Oktober 2022 in Paris guckten bei Twitch insgesamt 154 000 Menschen. Das ist für Twitch-Verhältnisse nicht viel, bei anderen Spielen hängen Millionen am Stream. Für ein Spiel, bei dem es letztlich darum geht, möglichst genau zu wissen, wie die Strom- und Telefonmasten aller Länder aussehen, ist es aber schon bemerkenswert.

Mehrere Trendforschungsberichte aus den Jahren seit 2020 führen das gestiegene Geoguessr-Interesse auf die Pandemie zurück: Weil wir weniger Leute treffen konnten, seien wir auf der Suche nach Spielen gewesen, die man online gegeneinander spielen kann; gleichzeitig sei es ein bisschen wie Reisen gewesen. Vielleicht war es aber auch einfach Zufall. In der Trendforschung wird viel herumvermutet, genau wie beim Kolumnenschreiben.

Egal, was jetzt genau der Grund ist für die neue Liebe zum Wissen über regionale Straßenmarkierungen, Grassorten und Bodenbeschaffenheiten: Es ist gut so. Noch vor wenigen Jahren wurden die Superspezialfragen, um die es bei Geoguessr geht, allenfalls in Superspezialbüchern behandelt. Jetzt gibt es an vielen Orten im Internet genaue Erklärungen, wie man Tschechien von der Slowakei unterscheiden kann (die Rohrpfosten tschechischer Verkehrsschilder tragen oben eine schwarze Abdeckkappe) und woran man Andorra erkennt (bunt gestreifte Schneeleitstangen).

Das neue Wissen hat zwar keinen konkreten Nutzen, denn selbst wenn man von Aliens entführt und irgendwo auf der Welt wieder aus dem Ufo gelassen wird, kann man ja einfach jemanden fragen, wo man hier ist. Aber die Welt wird schöner, wenn man mehr über sie weiß. Man braucht sich dann weniger darüber zu beklagen, dass man wegen der verdammten Globalisierung in allen Ländern dieselben Eissorten zu kaufen bekommt und es überall immer gleicher aussieht. Weil das gar nicht stimmt, allein die unterschiedlichen Farben des Drecks am Straßenrand! Außerdem macht der Geoguessr-geschulte Blick auch alltägliche Dinge zu Sehenswürdigkeiten, Dinge, die vorher für die meisten Menschen unsichtbar waren oder dem Landschaftsgenuss im Weg standen.

Mit dieser neuen Wahrnehmungsfähigkeit ausgestattet wird man auch beim körperlichen Verreisen mehr Freude haben. Man kann diese Freude nicht immer mit der mitreisenden Familie teilen, die die Aufklärung darüber, dass Ortsnamen auf -arp und -hult typisch für Südschweden sind, vielleicht ohne Begeisterung hört. Aber die Geoguessr spielenden Menschen im Internet sind gern bereit, sich mit daran zu erfreuen. Und von denen gibt es, wie gesagt, mindestens 60 Millionen. Ignorieren Sie die Auskünfte von Kolumnistinnen, die etwas anderes behaupten.

