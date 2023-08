Update: Internetschreiberin

Von: Kathrin Passig

Wer bloggt, fügt Texte aneinander wie Kassenbons. Das Prinzip hat sich durchgesetzt – und Blogs erübrigen sich, oder?

Ein paar Jahre lang, es muss etwa zwischen 2010 und 2015 gewesen sein, wurde ich bei Veranstaltungen als „Bloggerin“ vorgestellt. Es war kein Beruf, ich habe dafür nur in seltenen Fällen Geld bekommen. Aber das Bloggen war in diesen Jahren eine erwähnenswerte Tätigkeit, die mich als kompetente Zeitgeisthupe auswies. Ich weiß nicht, ob die, die mich mit dieser Bezeichnung vorstellten, das wirklich so sahen.

Vielleicht nahmen sie bloß an, dass das Publikum sich davon beeindrucken lassen würde. Eigentlich bedeutete „Bloggen“ ja nur, dass man Sachen ins Internet hineinschrieb.

Die Form dieses Hineinschreibens aber musste erst mal erfunden werden. Bevor es das Bloggen gab, laichte man einen fertigen Text ins Internet hinein und fasste ihn für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr an. Oder man veröffentlichte eine Seite mit einer Liste von irgendwas, an deren Ende man gelegentlich Ergänzungen anfügte. Man konnte auch eine Webseite mit einer unübersichtlichen Baumstruktur haben und diesem Baum gelegentlich irgendwo einen neuen Seitenzweig oder ein Blatt wachsen lassen.

Erst mit dem Blog wurde um die Jahrtausendwende herum das Konzept populär, Text in Form von regelmäßigen oder unregelmäßigen Beiträgen zu veröffentlichen, die in der Reihenfolge ihres Erscheinens aneinanderhingen wie Kassenbons. Eine richtig neue Erfindung war das natürlich nicht, Zeitungen machen es ganz ähnlich. Mit dem Unterschied, dass man bei Blogs leicht auf vorangegangene Beiträge verlinken kann.

Als ich 2004 beim Kollektivblog „Riesenmaschine“ mit dem Bloggen anfing, war es überhaupt nicht mehr neu. In meiner Ecke des Internets bloggten seit Jahren alle. Wir waren auf den schnellen Ruhm schielende Nachahmer und fühlten uns auch so. Wenn wir von einem unwissenden Medium als „Pioniere“ bezeichnet wurden, lachten wir.

Nur vier Jahre später, 2008, erschien im Wired -Magazin der erste Beitrag über das Ende des Bloggens: „Twitter, Flickr, Facebook Make Blogs Look So 2004“ war die Überschrift. Wer darüber nachdenke, ein eigenes Blog (damals hieß es noch „das Blog“) zu starten, solle es bleiben lassen, riet der Autor. Und wer schon eines habe, solle es beerdigen. Die ehemals schöne Privatbeschäftigung werde jetzt nur noch von bezahlten, mittelmäßigen Profis ausgeübt, aus Blogs seien kommerzielle Onlinemagazine geworden. Die Riesenmaschine stellte 2009 ihren Betrieb weitgehend ein. Am Wired -Artikel lag das nicht. Wir waren nur vorerst leergeschrieben.

Als ich nach ein paar kurzlebigen anderen Blogprojekten 2014 noch einmal damit begann, diesmal beim Techniktagebuch auf der Blogplattform Tumblr, waren das Bloggen an sich und die Plattform Tumblr egal bis uncool geworden. Statt Aufmerksamkeit erntete man jetzt fragende Blicke. Bei Veranstaltungen wurde ich mit anderen Berufsbezeichnungen vorgestellt. Eine Weile war noch manchmal „Mikrobloggerin“ (also Twitternutzerin) dabei, dann verschwand auch dieser Begriff. Gleichzeitig ist das Bloggen überhaupt nicht tot, sondern ein Riesenerfolg. Wesentliche Teile des Internets laufen auf der Blogplattform Wordpress, sehr viele Menschen verdienen Geld mit Blogs. Die vagen Formulierungen sind Absicht. Ich könnte hier schöne Millionenmilliarden-Zahlen zitieren, aber es machen nun mal Millionenmilliarden Menschen irgendwas im Internet. Zudem sind die Erhebungsmethoden fragwürdig. Schöne große Zahlen sind Dekorationsmaterial, und mal ehrlich, Sie vergessen die doch sowieso sofort wieder.

Wir lesen Blogs nicht mehr so wissentlich wie vor 15 Jahren, „ich rufe diese Seite in meinem Browser auf“ oder „ich abonniere diesen Blog“. („Abonnieren“ bestand darin, dass man den Blog in den eigenen Feedreader aufnahm, aber Feedreader sind so erklärungsbedürftig geworden wie Wählscheibentelefone.) Ein Großteil von dem, was wir in unsere Social-Media-Timelines gespült bekommen, sind technisch gesehen in Blogs erschienene Beiträge. Aber wenn wir anderen davon erzählen, sagen wir nicht „stand im Nachtleuchtende-Grottenolme-Blog“, sondern wahrscheinlich nur „hab ich irgendwo gelesen, find ich jetzt nicht wieder“. Das Kassenbon-Textformat hat sich so flächendeckend durchgesetzt, dass es unsichtbar geworden ist.

Blogs und das Bloggen sind als Medienthema nicht mehr wichtig und als Worte weitgehend ausgestorben. Man darf das aber nicht mit der Frage verwechseln, ob sie im Alltag eine Rolle spielen. Zu kritisieren, dass jetzt nur noch gegen Geld gebloggt werde, ist schäbig gegenüber allen, die arbeiten gehen müssen. Es ist auch schäbig gegenüber denen, die es weiterhin unbezahlt tun, und das sind in absoluten Zahlen ziemlich sicher mehr als vor 20 Jahren. Wer darüber nachdenkt, mit dem Bloggen, Verzeihung, ich meine mit dem Hineinschreiben ins Internet anzufangen, sollte sich nicht durch die Wired -Ratschläge davon abhalten lassen. Sie waren 2008 schon falsch und sind 2023 nicht richtiger geworden.