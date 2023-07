Update: In der Urzeit

Von: Kathrin Passig

Im ganz frühen Internet, also so um 2010“, sagte meine Gesprächspartnerin, und ich musste lachen. Dann entschuldigte ich mich und sagte, dass das völlig richtig ist. Die Kolumne „Update“.

Um 2010 war im ganz frühen Internet, 2023 ist es auch noch, und meinetwegen können wir gern auch noch die nächsten 50 Jahre „im ganz frühen Internet“ sagen.

Die Frühzeit des Internets ist eine subjektive Phase. Sie liegt in der eigenen Jugend oder in der Zeit, in der man das Internet für sich entdeckt hat. Kurz danach beginnt die genauso anhand der eigenen Biografie datierte Zeit „Als es im Internet noch schön war“.

Wenn ich selbst vom ganz frühen Internet rede, meine ich damit meistens die 1990er Jahre. Es endet für mich um 2005 herum, als Foren selten wurden, das Bloggen begann (oder für mich wahrnehmbar wurde, denn begonnen hatte es schon früher), und Plattformen wie Flickr (das Instagram der Nullerjahre) und YouTube entstanden. Aber natürlich waren 1994, als meine Universität mich zum ersten Mal ins Internet ließ, dort schon seit über zwanzig Jahren interessante Dinge passiert. Es fühlt sich nur für mich nicht so an. In meiner Wahrnehmung ist alles, was vor meinem Auftauchen geschehen ist, undefinierbares graues Zeug, das ich allenfalls dem Namen nach kenne. Bestimmt war es sehr langsam und äußerst langweilig.

Genauso geht es allen anderen mit ihren individuellen Vor- und Frühzeiten des Internets. Wann die Frühzeit zu Ende geht, lässt sich unterschiedlich begründen. Für Menschen, die ein paar Jahre älter sind als ich, endet das frühe Internet vielleicht 1983, als das TCP/IP-Protokoll in BSD-UNIX aufgenommen wurde, wodurch es an vielen Universitäten zum ersten Mal „richtiges“ Internet gab. Oder 1991 mit der ersten Website. Oder 1993 damit, dass jetzt auch Menschen, die gar nicht an Universitäten sind, ins Internet vorgelassen werden.

2009 begründet ein Autor seine Datierung des frühen Internets auf die Jahre 1995-2000 damit, dass 1995 die ersten Online-Unternehmen an die Börse gingen und 2000 die „Dotcom-Blase“ platzte: Wer 1999 Amazon-Aktien gekauft hatte, verlor ungefähr 80 Prozent des investierten Geldes. Später verzweihundertfachte sich ihr Wert wieder, woraus man aber nichts lernen kann, denn viele andere Unternehmen, die damals ähnlich zukunftsträchtig wirkten wie Amazon, gibt es seit diesem Börsencrash nicht mehr.

In einem Artikel von 2015 ist 2015 das „Jahr, in dem das alte Internet gestorben ist“. Die Begründung dafür ist ein bisschen unklar, die Autorin nennt ein paar verkaufte Websites und zurücktretende CEOs als Belege. Zehn Jahre vorher, 2005, sei jedenfalls alles noch ganz anders gewesen. Aber dann sei das Smartphone und der Aufstieg von Social Media gekommen. Seitdem seien Texte nicht mehr wichtig, alle guckten jetzt Bilder und Videos. Und in den sozialen Netzwerken werde nur noch Wohlfühlcontent geteilt, keine unbequemen Wahrheiten oder negativen Ansichten. (Falls unter den Lesenden jemand gerade über Berufswahl nachdenkt: Das Schreiben über Internetthemen ist ein undankbares Geschäft, man hat so schnell unrecht wie in kaum einer anderen Branche.)

Ein Artikel von 2023 sieht das Ende der Frühzeit im Jahr 2020 mit der Einstellung des Flash-Players, der das frühe Internet geprägt habe. In fünf oder zehn Jahren könnte der Aufkauf von Twitter durch Elon Musk jemandem als Begründung dafür dienen, warum 2022 die Ära des frühen Internets zu Ende gegangen ist. Aber wahrscheinlich ist bis dahin etwas ganz anderes passiert, was alles Bisherige alt aussehen lässt. Es stimmt ja auch: Wenn man von einem beliebigen Zeitpunkt aus zehn Jahre zurückschaut, war alles ganz anders. Man möchte an dieser Stelle eine Ära einziehen, einfach um diesem Gefühl Rechnung zu tragen. Dadurch gibt es alle paar Jahre ein neues „ganz frühes Internet“. Das macht eigentlich nichts. Aber die Vorstellung, diese Frühzeit sei jetzt vorbei, bedeutet auch: So wie es gerade ist, wird es lange bleiben. Und das stimmt eben nicht. Das Internet von 2023 ist genauso ein wabbeliges, kurzlebiges Ding wie das von 2003 oder 1983.

Wenn wir unsere Position statt „kurz nach dem Ende des frühen Internets“ als „mittendrin“ begreifen, verschafft uns das mehr Spielraum beim Nachdenken. Veränderungen wirken dann nicht mehr unwahrscheinlich, sondern unausweichlich. Sogar Verbesserungen sind denkbar. Und da so ein frühes Internet noch ein formbares Ding ist, könnten wir uns an diesen Veränderungen beteiligen. Bevor das Ende vom Anfang dann eines Tages tatsächlich da ist. Was dann in die Geschichtsschreibung eingeht, wird aber keiner von den Zeitpunkten sein, die wir uns vorgestellt haben. Es hat ja auch niemand im richtigen Moment gedacht: „Heute ist die Jungsteinzeit aber wirklich vorbei.“