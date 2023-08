Update: Ganz unten

Von: Kathrin Passig

Eine schöne und zeitlose Tätigkeit ist es, ältere Erfindungen mit neueren zu vergleichen und festzustellen, dass die neueren Erfindungen weniger gut sind als die alten. Die Kolumne „Update“.

Während frühere Medien noch halbwegs handgreiflich waren – wer das Alphabet beherrscht, kann ohne weiteres mit jedem Buch umgehen –, so hat der Abstraktionsgrad neuerer Erfindungen derart zugenommen, dass ihre Anwendung sinnlich nicht mehr zu vermitteln ist.“

So beginnt ein Abschnitt in einem Vortrag des Autors Hans Magnus Enzensberger, der im Jahr 2000 als Essay unter dem Titel „Das digitale Evangelium“ in Magazin „Der Spiegel“ erschienen ist. Das ist ein wenig ahistorisch, weil auch Alphabet und Buch große Abstraktionsleistungen erfordern. Wir bemerken das nur nicht mehr so, weil beides allgegenwärtig ist und wir uns schon als Kleinkinder daran gewöhnt haben. In der Frühzeit der Alphabete und Bücher wird es anders gewesen sein.

Enzensberger führt dann ein konkretes Beispiel für diesen zu hohen Abstraktionsgrad an: „Die Betriebssysteme heutiger Rechner sind für den normalen Benutzer unzugänglich, und selbst dem Service-Techniker fehlen die notwendigen mathematischen Kenntnisse, um zu begreifen, was er tut. Er ist auf eine pragmatische Trickkiste angewiesen und kann bestenfalls das eine oder andere Modul austauschen.“ Es ist nicht ganz klar, womit Enzensberger hier vergleicht: Auch 1980 oder 1960 waren die Betriebssysteme von Rechnern für „den normalen Benutzer“ nicht besonders zugänglich. „Der Service-Techniker“ von ganz früher hatte vielleicht mehr mathematische Kenntnisse (unterstelle ich mal optimistisch), aber die „pragmatische Trickkiste“ und das Austauschen von Modulen waren schon immer wichtige Verfahren.

Denn auch in der frühesten Frühzeit der Computer wurden dessen Bestandteile fertig eingekauft. Die auszutauschenden Teile waren weniger komplex, statt „da brauchen Sie eine neue Grafikkarte“ hieß es „da brauchen wir eine neue Röhre“. Aber die Elektronenröhre sieht nur aus unserer heutigen Perspektive wie ein ganz einfaches Element aus. Nehmen Sie eine Zeitmaschine und versuchen Sie, im 19. Jahrhundert jemandem zu erklären, dass eine Elektronenröhre ein absolut triviales Bauteil ist, eine Art hölzerner Bauklotz. Objektiv ist sie es nicht. Es fühlt sich nur in einer bestimmten Phase der Technikgeschichte so an.

Die Kritik am Nicht-mehr-alles-Verstehen gibt es in drei Varianten. Die extremste lautet: Niemand versteht in der Informatik mehr irgendwas bis zur untersten Ebene, auch die Fachleute nicht, wir sind verloren! In Enzensbergers Version weiß nur „der normale Benutzer“ und „der Service-Techniker“ zu wenig, es gibt aber „Logenbrüder der Technik“, die sich in einer „Geheimsprache“ unterhalten und den Durchblick haben. Die dritte Variante ist innerhalb des Fachs beliebt: Die Jugend ist faul/unwissend und kennt nur noch die oberflächlichste Ebene, vielleicht noch die zweitoberste. „Früher haben wir im Studium noch gelernt, wie man mit einem Schraubenzieher einzelne Bits im Computer justiert, aber der Nachwuchs von heute hat davon ja gar keine Ahnung mehr. Wenn die dann mal vor einem komplizierten Fehler stehen, sind sie hilflos!“ Es stimmt, dass Jüngere mehr verstehen würden, wenn sie das gesamte Wissen der Generationen vor ihnen hätten. Aber wenn man sich darüber beschwert, dass sie es nicht haben, tut man so, als sei dieser Wissenserwerb möglich, ohne dass dafür neue Inhalte weggelassen werden müssen. Wenn wir beides haben wollten, müssten wir mehrere Hundert Jahre lang leben und eine entsprechend lange Ausbildung machen. Weil das nicht so ist, differenzieren sich die Fachgebiete und die Studiengänge aus, und es können nicht alle alles wissen.

Es brauchen auch gar nicht alle alles zu wissen. Es reicht, wenn sich ein paar Leute mit den unteren Ebenen der Informatik – oder jedes anderen Fachs – auskennen. Wenn dann wirklich einmal der Spezialfall auftritt, bei dem das ältere Wissen gebraucht wird, kann man diese Leute konsultieren. Es ist auch nicht so, dass sie aussterben und das Wissen dann für immer weg ist. Immer wieder wachsen Menschen nach, die sich zum Spaß mit der Frage befassen, wie man eigentlich eine Steinaxt herstellt oder eine neue Grafikkarte für ein historisches Gerät baut. Und weil es das Internet gibt, kann man diese Menschen und ihre Erkenntnisse dann, wenn man sie braucht, sogar leichter finden als früher. Insgesamt ist unser Durchblick also größer geworden und nicht kleiner. Auch wenn es sich beim Nachdenken über das Betriebssystem manchmal anders anfühlt.