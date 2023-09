Update: Blinky-Blonky

Von: Kathrin Passig

Teilen

Da hilft auch kein Blick in Wikipedia. © Imago

Die Kolumne „Update“ handelt oft von Dingen, die vorbei sind. Aber eben nicht immer...

Nicht so vorbei wie Taschenrechner als Werbegeschenk oder der lästige Trend des frühen 19. Jahrhunderts „Alle gucken ständig in ihr Kaleidoskop“. Eher so gerade eben vorbei. Und das ist unpraktisch, denn ich kann die Details der Entwicklung, über die ich gern schreiben würde, dann nicht einfach in der Wikipedia nachlesen.

Ein Beispiel, um das es hier vor einem Jahr ging, ist das Freistil-Schach, bei dem Menschen gemeinsam mit Schachsoftware nach dem besten Zug suchen. Also, suchten, denn diese Schachvariante ist schon seit etwa zehn Jahren kein Thema mehr. Aber es ist gar nicht so leicht, über dieses Verschwinden etwas herauszufinden. Das liegt nicht am Schach. Es ist ein grundsätzliches Problem.

Wenn etwas neu ist, sagen wir das innovative Produkt Blinky-Blonky, haben viele Menschen Interesse daran, es zu dokumentieren. Sie legen einen Wikipediaeintrag an oder mehrere. Sie schreiben Zeitungsartikel. Diejenigen, die Blinky-Blonky entwickelt haben oder es betreiben, geben Pressemitteilungen heraus und aktualisieren den Wikipediaeintrag mit den schönen steigenden Zahlen: Dieses Jahr nutzen schon 27 Prozent mehr Menschen Blinky-Blonky als im Vorjahr! Blinky-Blonky hat bei den Londoner Hype-Tagen den Goldenen Pfau gewonnen!

Nach ein paar Monaten oder Jahren wird es stiller um das Produkt. Aber es ist für viel weniger Menschen attraktiv, die nachlassende Begeisterung zu dokumentieren. Die einzigen, die dazu jetzt noch Motivation verspüren, sind die, die das dreivierteltote Angebot betreiben oder die Domain besitzen und ein Interesse daran haben, es lebendig, erfolgreich und wertvoll wirken zu lassen. Im Journalismus lässt sich aus dem allmählichen Niedergang nur bei sehr großen Unternehmen oder Produkten eine interessante Geschichte machen. Außerdem bräuchte man für so eine Geschichte Zahlen. Pressemitteilungen zum Thema „Nutzungszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent zurückgegangen“ geben Unternehmen aber weniger gern und oft heraus als solche, die vom Aufstieg handeln.

Hier schreibt Kathrin Passig jede Woche über Themen des digitalen Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin des Blogs „Techniktagebuch“. www.kathrin.passig.de © Norman Posselt

Der Wikipediaeintrag „Blinky-Blonky“ wird also wahrscheinlich noch lange unverändert auf dem Stand der erfolgreichen Zeiten verharren. Wenige haben ein Interesse daran, ihn zu aktualisieren, und die, die es gern tun würden, suchen vergeblich nach konkreten Quellen für den Niedergang. Außerdem ist es grundsätzlich schwerer, das Nicht- oder in diesem Fall Nicht-mehr-Existieren einer Sache mit einer Quelle zu belegen. „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts“ macht sich in einer Fußnote einfach nicht so gut.

In den ersten Jahren der Wikipedia war das kein Problem. Alle Artikel waren neu und aktuell. Mittlerweile sind viele Einträge in dieser Lücke angekommen. Das Beschriebene existiert vielleicht gar nicht mehr oder hat stark an Bedeutung verloren, dem Eintrag sieht man das aber nicht an. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Gebäude oder andere Gegenstände, um die sich seit Jahren niemand kümmert, tun einem wenigstens den Gefallen, auf den ersten Blick schlecht gewartet auszusehen. Bei Texten ist das nicht so und man muss genauer hingucken.

Dass ein Thema in der Wikipedia-Lücke angekommen ist, erkennt man eigentlich nur an dem, was nicht da ist. Es gibt keine positiven Anzeichen, so wie beim schlecht gewarteten Gebäude die zerbrochenen Fenster, der Schimmel an der Fassade oder die kleinen Bäume in der Dachrinne. Wenn der Eintrag „Blinky-Blonky“ nur Angaben über die schönen Erfolge der Jahre 2012 bis 2015 enthält, kann man davon ausgehen, dass seit 2016 die Nutzung nachlässt, der Umsatz schrumpft und das Entwicklungsteam in andere Abteilungen versetzt worden ist (bis auf die eine Person, die unter kritische Kommentare schreibt: „Wir nehmen deine Kritik sehr ernst.“) Wenn es anders wäre, würde es ziemlich sicher da stehen.

Das Ende der Wikipedia-Lücke kommt von allein, durch Abwarten. Nach etwa 20 bis 100 Jahren kehrt sich die Beweislage um: Alles, was so alt ist, gilt bis zum Beleg des Gegenteils als ausgestorben. Jetzt kann ein Forschungsteam kommen, sich mit „Blinky-Blonky: Aufstieg und Niedergang eines Paradigmas“ befassen, und mit der Arbeit am Wikipediaeintrag geht es wieder voran. Falls das Thema wichtig genug war.