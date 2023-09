Update: Aufgewacht

Von: Kathrin Passig

Wie viel erfahren wir in sozialen Netzwerken wirklich über das Leben und die Bedürfnisse anderer Menschen?

In den ersten Jahren meiner Internetnutzung war eine wesentliche und lebensverändernde Erkenntnis für mich: Da draußen gibt es andere Menschen, die mir ähnlich sind, und zwar sehr viele. Ich komme vom Dorf, für mich war das neu. Mit dem Entstehen der sozialen Netzwerke merkte ich im nächsten Schritt, wie viele überraschende Meinungen selbst diese mir ähnlichen Menschen haben.

Sie äußern sie, wenn sie nicht mehr für eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel mich, schreiben, sondern für eine unspezifische Öffentlichkeit.

In einem Text aus dem Jahr 2013 habe ich in diesem Zusammenhang den Medientheoretiker Joshua Meyrowitz zitiert. Meyrowitz beschrieb 1985 in seinem Buch „No Sense of Place“, wie die sozialen Umwälzungen in den USA der 1960er Jahre darauf zurückgehen, dass Radio und Fernsehen einen Einblick in andere Lebenswelten eröffneten, den es vorher nicht gegeben hatte. (Den Hinweis auf Meyrowitz‘ Buch hatte ich aus einem Text der Medienwissenschaftlerin danah boyd. 2013 habe ich das verschwiegen und implizit so getan, als sei ich selbst auf diese Spur geraten. Es tut mir leid. Gelesen habe ich das Buch bis heute nicht, aber dank der Open Library habe ich es schon etwas gelesener als vor zehn Jahren.) Damals schrieb ich: „Die sozialen Netzwerke erfüllen dieselbe geheimnisenthüllende Funktion, aber ihre Fernsehsendung handelt nicht mehr von anderen Gruppen und Schichten, sondern vom Leben der eigenen Freunde.“

Das war 2013. Heute kommt mir die Formulierung überraschend vor. Habe ich damals bei Facebook und Twitter wirklich noch wenig über das Leben ganz anderer Menschen erfahren? Offenbar war es so, aber das änderte sich kurze Zeit später. Ich weiß nicht, ob diese Verzögerung daher kam, dass ich ein paar Jahre brauchte, um nicht mehr nur Menschen zu folgen, die mir ähnlich waren, oder ob die Unähnlichen ein paar Jahre brauchten, um den Weg in die sozialen Netzwerke zu finden. Vielleicht waren sie auch vorher schon dort und schrieben nur seltener über Themen wie Armut oder Rassismus.

Jedenfalls begann um 2015 herum eine Zeit, in der ich viel darüber erfuhr, vor welchen Problemen andere Menschen eigentlich stehen, und wie oft ich Teil dieser Probleme war und bin, anstatt Teil ihrer Lösung zu sein oder es wenigstens nicht schlimmer zu machen. Zwei technische Rahmenbedingungen waren die Voraussetzung dafür. Zum einen musste ein System existieren, in dem viele Menschen selbst beschließen können, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie müssen nicht erst vom Fernsehen entdeckt oder im Radio interviewt werden. Dieses System ist so alt wie das Internet, aber erst seit dem Entstehen der sozialen Netzwerke plus ein paar Jahren Wartezeit fanden sich viele Menschen in einer Situation, in der sie mit niedrigen Einstiegshürden an die Öffentlichkeit treten konnten: In einem sozialen Netzwerk kann man klein anfangen, kurze Beiträge schreiben, sich erst mal nur an einen überschaubaren Kreis wenden, der sich nicht so öffentlich anfühlt.

Zum anderen musste für mich eine Lesesituation entstehen, in der ich meine Informationsquellen nicht mehr vollständig selbst bestimme. Das ist als Konzept nicht neu. Wenn man eine Zeitung liest und dabei alle Artikel wenigstens überfliegt, passiert dasselbe. Das habe ich aber nie getan, sondern meist direkt zu den Berichten über sehr große Kaninchen vorgeblättert. Im Internet habe ich bis zum Entstehen der sozialen Netzwerke aktiv bestimmte Seiten aufgesucht und dort nur die Informationen vorgefunden, die ich gerne sehen wollte. Ich habe die Möglichkeit, unangenehmen Informationen aus dem Weg zu gehen, weil sie mich persönlich nicht betreffen, und ich habe sie genutzt.

Der Neurologe Oliver Sacks hat einen Bericht über den britischen Musiker Clive Wearing geschrieben, dessen Gedächtnis nach einer Virusenzephalitis nur noch wenige Sekunden zurückreicht. Sacks zitiert aus Wearings Tagebuch, in dem jahrelang alle Einträge vom Aufwachen handeln: „14:10: Diesmal wirklich wach … 14:14: diesmal endlich wach … 14:35: diesmal vollständig wach.“ Texte darüber, dass wir jetzt, in dieser Gegenwart, aber wirklich endlich etwas über das Leben unserer Mitmenschen wissen können, haben etwas von Wearings Tagebucheinträgen. Der Fortschritt ist nicht nur eine Illusion. Wir können wirklich leichter als vor 50 Jahren etwas darüber herausfinden, wie viele Denkweisen, Lebensweisen und Bedürfnisse existieren. Gleichzeitig ist die Überzeugung, genau jetzt habe sich an der Lage etwas geändert, das Ergebnis kollektiver Vergesslichkeit und Unwissenheit. In ein paar Jahren wird wieder jemand darüber schreiben, dass es immer so schwer war, etwas über das Leben der anderen zu erfahren. Erst seit sich die Informationstechnologie X+1 so ausgebreitet hat, passiert es fast von allein. Jetzt endlich. Diesmal wirklich.