Update: Anrufbeantworter

Was war der Anrufbeantworter? Ein Gerät von der Größe eines dicken Buchs, das Anrufe auf dem Festnetz entgegennehmen konnte, wenn niemand zu Hause war. Die Kolumne „Update“.

Die Nachrichten der Anrufenden speicherte der Anrufbeantworter auf Magnetbändern, später dann auch digital. Theoretisch konnte man in Deutschland schon seit den 1950er Jahren Anrufbeantworter betreiben. Aber erst in den 1980er Jahren wurden die Geräte so klein und bezahlbar, dass das in vielen Haushalten geschah.

Es begann die große Zeit des Schreibens über Anrufbeantworter.

1987 klagte Elke Heidenreich in ihrer Kolumne in der Zeitschrift „Brigitte“: „Sie sind nun wirklich die Pest der Neuzeit, diese verfluchten Anrufbeantworter. Ich ginge gern mit einem großen Hammer von Haus zu Haus und schlüge einen nach dem andern in Stücke, und wer weiß, ob ich das nicht eines Tages auch wirklich tu und ganz berühmt damit werde.“

Eine zweite Elke-Heidenreich-Kolumne markiert das Ende dieser Zeit. Sie erschien 1997 und beginnt so: „Wie habe ich mich damals, als sie in Mode kamen, über angeblich seelenlose Anrufbeantworter aufgeregt! Überall piepsten diese blöden Maschinen und überrumpelten den Anrufer damit, dass er nun sein Anliegen präzise formulieren musste, oder es wurden einem unzumutbare Mitteilungen ins Ohr gesagt (…) Geschäumt habe ich vor Wut über solche Zumutungen. Und heute – wie froh bin ich, dass es Anrufbeantworter gibt!“

Zu diesem Zeitpunkt brauchte man Anrufbeantworter schon gar nicht mehr so dringend. Zwar hatten erst zehn Prozent aller Menschen in Deutschland ein Handy, aber es waren die zehn Prozent, die besonders gern erreichbar sein wollten. Das Handy brachte seine eigene Speichertechnik für verpasste Anrufe mit. Meistens konnte man sowieso selbst ans Telefon gehen, weil es nicht an einer weit entfernten Hauswand befestigt war, sondern in der Hosentasche steckte. Und wer eine Nachricht hinterlassen wollte, konnte eine SMS schreiben.

In den zehn Jahren zwischen den beiden Texten von Elke Heidenreich spielt der Anrufbeantworter eine wichtige Rolle nicht nur im Kolumnengeschäft, sondern auch im Krimi und im Liebesroman. Die Volltextsuche von openlibrary.org bietet einen guten Überblick. In beiden Genres beruht die Handlung oft darauf, dass nicht alle Figuren jederzeit mit allen anderen Informationen austauschen können. Der Anrufbeantworter brachte neue Plot-Probleme und -Möglichkeiten ins Spiel, vor allem, wenn man ihn von unterwegs anrufen und die hinterlassenen Nachrichten anhören konnte. Diese Folgen für die Handlung sind aber kein Stoff für eine Kolumne, sondern für ein ganzes Buch, das jemand anders schreiben soll.

In den Meinungstexten geht es um verschiedene Konflikte. Erstens mischte sich Technik in eine soziale Angelegenheit ein. Das war schon immer gewöhnungsbedürftig, zum Beispiel, als es um die Frage ging, ob private Briefe mit der Schreibmaschine getippt werden dürfen. Dann war es nicht angenehm, dass man beim Anrufen so schnell umdenken musste. Auf ein Gespräch mit einem Menschen bereitet man sich anders vor als auf das Hinterlassen einer Nachricht. Es war leichter verkraftbar, die Erfolglosigkeit des Anrufs durch mechanisches Tuten mitgeteilt zu bekommen als von einer Ansagestimme. Automatische Ansagen erzeugen leicht Wut, vor allem, wenn man sie wiederholt anhören muss, weil das so wirkt, als habe man immer wieder mit einem Menschen zu tun, dem man komplett egal ist. Außerdem wusste man nie so genau, ob die Person, mit der man eigentlich sprechen wollte, wirklich nicht da war oder nur keine Lust hatte, ans Telefon zu gehen. Das alles wird auch in den Krimis und Liebesromanen ausführlich verhandelt.

Im Prinzip sind die meisten dieser Konflikte in irgendeiner Form noch lebendig. Nur kann man jetzt nicht mehr die blöde Maschine beschuldigen, die sich – wenigstens theoretisch – mit dem Hammer in Stücke schlagen lässt. Man müsste in jedem Beschwerdetext erst mal erklären, wie genau die App funktioniert, über die man schimpfen möchte. Ein Teil der Lesenden wird keine Ahnung haben, worum es geht, weil sie diesen Kommunikationsweg gar nicht nutzen. Anrufbeantworter kannten alle, über sie zu schimpfen war wie über das Wetter schimpfen.

Man kann aus der kurzen Geschichte der Anrufbeantwortertexte etwas lernen über die Verwendung aktueller und künftiger Geräte in Romanen. Vor allem, dass mehr technische Details einen Text im Erscheinungsjahr (wenn man Glück hat) zeitgemäß wirken lassen und dann viele Jahre lang angestaubt. Dasselbe passiert mit aktueller Technikkritik oder -begeisterung, die man in den Gedanken oder Dialogen von Romanfiguren verstaut. Langfristig ist es günstiger, über Technik so zu schreiben wie in Science-Fiction-Romanen, in denen einfach zum Kommunikationskristall gegriffen wird. Nur selten nörgelt jemand darüber, dass jetzt plötzlich alle so ein nervendes Piepsding besitzen. Die Technik ist einfach da. Das ist zwar unrealistisch, aber dafür kann man die Texte auch Jahrzehnte später noch lesen.