Zum Tod des Filmemachers Peter Lilienthal: Dear Mr. Wonderful

Von: Daniel Kothenschulte

Peter Lilienthal mit Torsten Henties bei den Dreharbeiten zu „David“. © imago images/Mary Evans

Die Sehnsucht nach Glück trotz politischer und ökonomischer Katastrophen: Im Alter von 95 Jahren ist der große Filmemacher Peter Lilienthal gestorben.

Wenn Peter Lilienthal, der bis ins hohe Alter unter anderem an der Kölner Kunsthochschule für Medien lehrte, eine neue Klasse von Studierenden begrüßte, war sein erster Satz: „Wir werden über alles sprechen, nur nicht über Film. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Das ist mein Grundsatz. Wir werden über Religion sprechen, über Literatur, was weiß ich, nur nicht über Film.“ So jedenfalls beschrieb er sein Credo 2000 in dem Beitrag für die Filmzeitschrift „Revolver“ aus dem Umfeld der Berliner Schule. Das passte zu seinen lebensvollen, aber uneitlen Filmen, in denen sich historische Ereignisse häufig an intimen Charakterstudien brachen.

Sein größter Erfolg, „David“, für den er 1979 den Goldenen Bären bekam, erzählt die Überlebensgeschichte eines jüdischen Jugendlichen im Berlin der Nazizeit. Nur weil sich der junge Mann – zunächst noch ohne eine Ahnung vom drohenden Holocaust – von seiner Familie trennt, um nach Berlin aufzubrechen, wird er überleben. Das Menschheitsverbrechen zeigt der 1929 geborene Lilienthal, der selbst 1939 mit seiner jüdischen Mutter nach Uruguay fliehen konnte, als persönliche Verlusterfahrung. Die ersten Szenen repräsentieren das jüdische Leben in Deutschland, das er selbst erlebte, mit dokumentarischer Detailtreue. Allein die malerische Lichtgestaltung durch Michael Ballhaus entrückt die Bilder durch subtile Nuancen dem Naturalismus.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Michael Ballhaus hatte Lilienthal, der in Paris eine Filmschule besucht hatte, als es in Deutschland noch nichts dergleichen gab, früh begonnen: 1961 war er beim Südwestfunk Baden-Baden als Regisseur von Fernsehspielen angestellt worden, Ballhaus war dort Kameramann. Bevor er diese Arbeit an innovativen, mit dem Medium experimentierenden Inszenierungen absurder Theaterstücke von Fernando Arrabal und Slawomir Mrozek beim Berliner SFB fortsetzte, entstand 1964 der bemerkenswerte Dokumentarfilm „Marl – Versuch einer Stadt“. Kritisch abwägend begleitet Lilienthal darin wirtschaftliche, soziale und architektonische Utopien. Fünf Jahrzehnte später entdeckten Marler Bürger und Bürgerinnen dieses einzigartige Dokument wieder und veröffentlichten gemeinsam mit dem Filmemacher eine DVD-Edition.

Lilienthals Kinodebüt „Malatesta“ (1970) zeigte den Filmemacher als idealen Vertreter jener neuen Idee des künstlerischen Spielfilms, wie er bald als „Neuer Deutscher Film“ international gefeiert wurde. Den späteren Verlust dieser glücklichen Einheit aus Kreativen und Fernsehredaktionen kritisierte er im Alter deutlich: „Die Katastrophe im Fernsehen, wo man anschaltet und denkt, was ist da los, sind die alle verblödet, haben die gar keine Sehnsucht mehr?“

Lilienthals humanistischen Filmen fehlte es nie an Sehnsucht, ihr zentrales Thema war das individuelle Streben nach Glück trotz politischer und ökonomischer Katastrophen. Ausgerechnet dem französischen Actionstar Eddie Constantine gab er in „Malatesta“ die anspruchsvolle Titelrolle eines italienischen Anarchisten, der im Gefängnis auf Lampedusa am Sinn revolutionärer Gewaltaktionen zweifelt.

1971 gehörte Lilienthal zu den Mitbegründern des Filmverlags der Autoren; es war eine Wegmarke im Aufbau eines unabhängigen und künstlerischen deutschen Filmschaffens. Der thematische Radius seiner politischen Dramen erweiterte sich in den folgenden Jahren auf Lateinamerika. „La Victoria“ entstand 1973 während der Parlamentswahlen in Chile. Im Mittelpunkt steht eine zu Beginn unpolitische junge Frau, die sich für eine Kandidatin von Allendes Unidad Popular engagiert. Die Anmutung des Dokumentarischen verstärkt dabei den Realismus der Spielhandlung. Der Folgefilm „Es herrscht Ruhe im Land“ (1975) behandelt die Folgen des chilenischen Militärputsches im September 1973. Der Film wurde mit der selten vergebenen „Goldenen Schale“ des Deutschen Filmpreises ausgezeichnet.

Der Rückhalt des deutschen Fernsehens ging dabei so weit, dass Lilienthal, der neben Werner Herzog vielleicht kosmopolitischste Filmemacher des deutschen Autorenfilms, 1981/82 einen seiner schönsten Filme in New York drehen konnte. Kein Geringerer als Joe Pesci verkörpert in „Dear Mr. Wonderful“ einen jüdischen Sänger, der sich als Betreiber einer Bowlingbahn über Wasser hält. Seinen Traum, als Entertainer durchzustarten, gibt er auch dann nicht auf, als er durch Immobilienhaie seine Lebensgrundlage verliert.

Für den großen US-amerikanischen Charakterdarsteller war es die erste Hauptrolle und für Michael Ballhaus der erste Ausflug in ein Filmland, das ihn bald darauf umarmen sollte. Sieht man diesen Film heute wieder, so erscheint er als seltene Schnittstelle zwischen dem Neuen Deutschen Film und dem US-Independent-Kino. Peter Lilienthal konnte beides meistern, weil sich die warmherzige Ansprache seiner Filme immer zuerst an das Publikum richtete. 95-jährig starb der große Filmemacher am 28. April in einem Münchner Pflegeheim, wo er zuletzt lebte.