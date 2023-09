Zonen-Gaby darf nicht sterben!

Von: Stefan Behr

Teilen

„Titanic“ funkt SOS: Dem Satire-Flaggschiff droht die Insolvenz - eine Kampagne soll den Untergang verhindern

Es ist irgendwie folgerichtig für ein Magazin, das den sicheren Untergang bereits im Titel führt. Der „Titanic“, dem Flaggschiff der deutschen Satire, droht die Insolvenz. „Wir sind so pleite wie noch nie“, formuliert Chefredakteurin Julia Mateus das in klassischem „Titanic“-Sprech, und so lautet auch das Motto der Kampagne, mit dem das nach eigenen Angaben „endgültige Satiremagazin“ die drohende Zahlungsunfähigkeit noch abwenden will.

Dafür macht die „Titanic“ jetzt sogar auf „taz“. 5000 neue Abonnenten sollen her, um den Untergang noch abzuwenden. Das ist das erklärte Ziel der Kampagne, die Anfang kommender Woche beginnen soll, und bei der prominente Fürsprecher den Menschen erklären sollen, warum es die „Titanic“ braucht. Dass eine davon die österreichische Schriftstellerin Stephanie Sargnagel ist, kann man als gesunden Galgenhumor betrachten.

Explodierende Preise

Die Katastrophe habe diverse Ursachen, sagt Mateus. Die Zahl der Abonnenten schrumpfe und liege derzeit bei 17 500 - zu wenig, um den chronisch lecken Kahn dauerhaft über Wasser zu halten. Die Papierpreise explodierten, Inflation und Krise zwinge auch Freunde der Satire zum Sparen - und die fänden auch zunehmend aufpreislose Alternativen bei den Öffentlich-Rechtlichen.

Die „Titanic“ war 1979 von rebellierenden Mitarbeitern der Satirezeitschrift „Pardon“ gegründet worden – als Reaktion darauf, dass „Pardon“-Herausgeber Hans A. Nikel seinen Verstand an die Esoterik verloren hatte. Mit Robert Gernhardt, F. K. Waechter, Peter Knorr, Hans Traxler, Chlodwig Poth, F. W. Bernstein, Eckhard Henscheid und Bernd Eilert war die komplette Schule mit an Bord. Auch andere Genies wie etwa Max Goldt, der dort als „Onkel Max“ sein „Kulturtagebuch“ führte, Unsinnspoesietitan Thomas Gsella oder auch der Heino-Jaeger-Wiedergänger Eugen Egner fanden dort eine Heimstatt.

Alleine die Titelbilder der „Titanic“ sorgten immer wieder für Jubel, Trubel, Heiterkeit – und Klagen der Betroffenen. Der „Titanic“ gelang etwas, was in Branchenkreisen als unmöglich galt, nämlich mehr Hitler-Titelbilder als der „Stern“ zu veröffentlichen. Eines davon stellte die bange Frage: „Schrecklicher Verdacht: War Hitler Antisemit?“. Ins kollektive Gedächtnis der Republik aber brannte sich im Mauerfallmonat November 1989 „Zonen-Gaby“ ein - eine jeansbejackte Klischee-Ossi-Frau, die freudestrahlend mit dem Ausruf „Meine erste Banane“ eine angeschälte Salatgurke in der Hand hält.

Das ist heute noch lustig. Andere Witze haben eine geringere Halbwertszeit. Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Lage hatte Chefredakteurin Mateus der „taz“ im Januar geantwortet: „Es läuft sehr gut, seit die ProSieben-Sat-1-Gruppe angekündigt hat, den ,Titanic’-Verlag zu kaufen. Unser Portfolio wird demnächst geringfügig angepasst. ,Titanic‘ wird ,Satire Gong‘ heißen und einen bunten Mix aus Witzen und Fernsehprogramm bieten.“ Darüber lacht heute niemand mehr.