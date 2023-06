Wim Wenders erhält französischen Filmpreis Prix Lumière

Wim Wenders beim Filmfestival in Cannes. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Mit dem Prix Lumière werden Filmschaffende für ihr Gesamtwerk geehrt. Nach Tim Burton erhält in diesem Jahr Wim Wenders die Auszeichnung.

Lyon - Wim Wenders (77) erhält den französischen Prix Lumière. Der Preis soll dem deutschen Regisseur anlässlich des Filmfestivals Lumière in Lyon im Oktober überreicht werden, wie die Organisatoren mitteilten. Wenders („Paris, Texas“, „Der Himmel über Berlin“) sei ein Filmemacher, vielgestaltiger Virtuose, Visionär und Fotograf, der nie aufgehört habe, sich neu zu erfinden, hieß es in der Presseerklärung.

Der Lumière-Preis wird seit 2009 an Filmemacher und Darsteller für ihr Gesamtwerk verliehen. Der Name geht auf die Brüder Auguste und Louis Lumière zurück, die als Erfinder des Kinos gelten und beide aus Lyon stammen.

An der Spitze des Instituts Lumière in Lyon steht Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Filmfestivals in Cannes, wo Wenders dieses Jahr „Perfect Days“ und „Anselm“ präsentierte. Das Lumière-Festival findet dieses Jahr vom 14. bis 22. Oktober statt. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den amerikanischen Regisseur Tim Burton. dpa