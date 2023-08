William Friedkin verstorben: Zauberer und Provokateur

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

William Friedkin (r.) als Gewinner des Regie-Oscars 1971 für „The French Connection", mit Produzent Philip D’Antoni (v.l.), Schauspieler Gene Hackman und Jane Fonda, die für „Klute“ geehrt wurde. © dpa

Der Hollywood-Visionär verstirbt im Alter von 87 Jahren an einer Lungenentzündung.

Wenn man in Frankensteins Labor den klassischen amerikanischen Studioregisseur mit dem archetypischen Pariser Autorenfilmer der Novuelle Vague gekreuzt hätte, wäre das Ergebnis William Friedkin gewesen. Er trieb die Grenzen des Genrekinos immer ein Stück hinaus über das, was Studiochefs üblicherweise für zumutbar gehalten hätten, und übertrat dabei die Grenzen zum Reich der Avantgarde. Wäre ihm das nicht früh in seiner Karriere mit dem wegweisenden Horrorfilm „Der Exorzist“ so erfolgreich gelungen, hätte er dieses Kunststück kaum so oft wiederholen dürfen. Schon in drei Wochen, beim Filmfestival von Venedig, steht seine letzte Premiere auf dem Programm, die er nun nicht mehr erleben wird, eine Neuverfilmung des Kriegsdramas „Die Caine war ihr Schicksal“.

Friedkins Liebe zu Frankreich und der Nouvelle Vague brachte nicht nur ein weiteres Meisterwerk hervor, „Atemlos vor Angst“, das Remake des Clouzot-Klassikers „Lohn der Angst“. Zeitweilig war er sogar mit dem größten Star der Nouvelle Vague verheiratet, Jeanne Moreau. Zu einem ausführlichen Interview mit Friedkin wurde ich passenderweise nach Deauville eingeladen, wo er, wie er sich ausdrückte, auf den Spuren von Marcel Proust wandeln wollte.

Detailverliebt wie nur wenige Regisseure, liebte er die Möglichkeiten der Filmrestaurierung, um die Mosaiksteinchen seiner Filme nachzujustieren. Das führte bei „Der Exorzist“ zu gravierenden Veränderungen, die den Erfolg des Films noch einmal erneuern konnten. Und bei „Atemlos vor Angst“ zu einer ungekannten Transparenz im Musik- und Geräuschsoundtrack, dem vielleicht raffiniertesten des amerikanischen Kinos.

Wie sein Weggefährte im New Hollywood, Steven Spielberg, hasste er die Wiederholung. Tatsächlich hätte er einen so rasanten Thriller wie den Zweiteiler „The French Connection“ kaum übertreffen können. Wenn ihm etwas im Weg stand, dann war es wohl seine Freude am Polarisieren. Sie ließ ihn hochkomplexe Figuren erschaffen, das Publikum aber immer wieder auch mit zwiespältigen Gefühlen zurück – etwa nach „Cruising“, seinem düsteren, um Klischees nicht verlegenen Homosexuellen-Drama.

Buhrufe konnten Friedkin niemals schrecken. „Ich möchte Liebe oder Hass“, erklärte er im Gespräch, das er bereits nach wenigen Minuten auf das ultimative Böse lenkte. „Das wirkliche Thema all meiner Filme ist dieser schmale Grat zwischen dem Polizisten und dem Kriminellen – und der schmale Grat zwischen Gut und Böse.“ Er glaube nicht „an die reinen Helden oder die reinen Schurken“, so Friedkin, obwohl es die „natürlich auch gegeben hat, wie etwa Hitler. Aber auch in dem Fall haben es Leute um ihn herum ja ganz anders gesehen. Und war er nicht furchtbar nett zu seinem Hund? Und hat er nicht Eva Braun am letzten Tag seines Lebens geheiratet?“

Alle Figuren, die ihn, Friedkin, interessierten, „tragen in sich Gutes und Böses zu gleichen Teilen. Darum ging es in ,Exorcist‘, ,The French Connection‘, ,To Live and Die in L.A.‘, ,Rules of Engagement‘. Es ist wie ein unbewusstes Thema meines gesamten Werks.“ Friedkin betrachtete das Kino als Manipulationsapparat, mit dem man verstörende Wahrheiten schaffen kann. In einem frühen Dokumentarfilm über einen Todeskandidaten provozierte er diesen zu Tränen. „Filmemacher leben davon, dass sie die Gesetze der Ethik brechen. Selbst im Dokumentarfilm braucht man eine klare Perspektive und einen Standpunkt, um den man sehr mühsam ringen muss. Ich hatte vorab fixiert, was ich erreichen wollte, und das war, sein Leben zu retten.“

Auch seine Darstellerinnen und Darsteller provozierte Friedkin gerne zu einem affekthaften Spiel, das er durch überraschende Situationen stimulierte. Die Feinarbeit seiner Arbeit vollzog sich im Schnitt – und offenbarten sich manchmal erst in den Händen der Filmvorführer: In „Cruising“ versteckte er einzelne Bilder aus Pornofilmen, die er aus Ärger über die Zensurvorschriften eingeschnitten hatte.

„Als Kind“, offenbarte er im Gespräch, „hatte ich die Angewohnheit, die Feuerglocke in der Schule zu läuten, dann stürmten immer alle raus. Stellen Sie sich eine Schulversammlung vor, 4000 Kinder, die der Fahne salutieren am 4. Juli. Und ich bin da mit einer schwarzen Maske durchgelaufen und habe rumgeschrien. Die Lehrer sind hinter mir hergejagt, und die ganze Stimmung war dahin.“

Eine letzte Begegnung mit Friedkin hatte ich zufällig in einer Ausstellung des Licht-Künstlers James Turrell. Gegen den lautstarken Widerstand seiner Ehefrau, der Produzentin Sherry Lansning, meldete er sich an für eine Apparatur, in die man über eine Schublade hineingeschoben wurde und vorher eine medizinische Verzichtserklärung unterschrieben musste. Ich versuchte vergeblich die Situation zu beruhigen mit dem Hinweis, dieser Mann habe schließlich den „Exorzisten“ gedreht. Nach wenigen Minuten hatte Friedkin die Attraktion hinter sich gebracht: „Es ist überhaupt nicht gefährlich“, jubelte er. „Es ist, als beträte man den Himmel“.

Mit 87 Jahren ist William Friedkin in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.