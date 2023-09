Wettbewerbsfinale in Venedig mit „Priscilla“ und „Io Capitano“: Der schmale Grat

Von: Daniel Kothenschulte

Jacob Elordi und Cailee Spaeny in „Priscilla“. Foto: Philippe Le Sourd © Philippe Le Sourd

Wettbewerbsfinale in Venedig: Filme von Sofia Coppola, Matteo Garrone, Stéphane Brizé und Fien Troch.

Jetzt also auch noch ein Biopic über Priscilla Presley in ihren Teenagerjahren. Venedig tritt hier in die Fußstapfen des letztjährigen Cannes-Festivals, das Baz Luhrmanns „Elvis“ einen großen Auftritt bescherte. Während der „King“ dort eher unfreiwillig in den Schatten einer überpräsenten Nebenfigur gedrängt wurde, seinem von Tom Hanks gespielten Manager Colonel Parker, spielt er nun offiziell die zweite Geige.

Sofia Coppola hatte bereits mit „Marie Antoinette“ auf kunstvoll-überhöhte Weise in goldene Käfige geführt. Doch was sie diesmal auf der Basis von Presleys 1985 gemeinsam mit der Journalistin Sandra Harmon geschriebenen Autobiographie erzählt, darf weder strahlen noch glitzern. Schon die offensichtliche Disproportionalität macht die Beziehung von Anfang an aus heutiger Sicht zu einer Unmöglichkeit.

In der fast nur in Innenräumen präsenten, abgeschiedenen Lebenswelt von Armee-Wohnvierteln in Wiesbaden und Bad Nauheim treffen beide ab 1959 immer wieder aufeinander. Als Priscilla das erste Mal von einem mit Elvis befreundeten Soldaten zu einer Party in dessen Haus eingeladen wird, ist sie erst 14. Der von Jacob Elordi gespielte Sänger fetischisiert die Schülerin dabei zum Archetypen amerikanischer Unschuld, begehrenswert und unantastbar. Das Mädchen nimmt die ihm auf dem Silbertablett gereichte Cinderella-Rolle mit verständlicher Begeisterung an, drängt ihre Eltern gegen alle Widerstände zur Erlaubnis, dem „King“ nach Ende seiner Armeezeit nach Graceland, seinem Anwesen in Memphis, zu folgen. Erst nur zu Besuch, dann für länger.

Doch bevor 1967 tatsächlich eine letztlich nur sechs Jahre haltende Ehe beginnen soll (der Film konzentriert sich auf die Vorgeschichte), ist Priscilla, patriarchalen Rollenbildern folgend, zur Untätigkeit verdammt. Klatschblätter, die sie zuvor verschlungen hätte, zeichnen ein Bild ihres Verlobten als hemmungslosem Casanova. Die spannende Frage: Wie hält man das nur aus, bleibt jedoch weitgehend unbeantwortet.

Coppola hat sich ein gutes Stück selbst zur Untätigkeit verdammt. Da es über die auch als Produzentin firmierende Priscilla Presley offenbar zu wenig Interessantes zu erzählen gibt, verwandelt sie kurzerhand Elvis in einen dümmlichen Langweiler. Keine Spur von dessen Musikalität, die sogar die Beatles beeinflusste. Der einzige Song, den er in voller Länge spielen darf, ist ausgerechnet „A Whole Lotta Shakin’ Going On“ von Jerry Lee Lewis, offenbar um auf dessen Ehe mit einer tatsächlich Minderjährigen anzuspielen. Dass für Elvis jede sexuelle Beziehung mit einer Minderjährigen undenkbar wäre, nimmt der Beziehung freilich noch nicht alle Missbräuchlichkeit.

Vom Bühnencharisma des „King“ ist nur seine weiche, einschmeichelnde Sprechstimme übrig, die der Australier Elordi treffend imitiert. Hier fungiert sie als manipulatives Werkzeug eines kindlichen Mannes, der offenbar ein Problem mit Frauen hat: Auch der Erwachsenen wird noch lange der Sex verweigert, bis Elvis huldvoll den richtigen Zeitpunkt für gekommen erklärt.

Aller Attraktivität beraubt, leidet freilich nicht nur das Image des King selbst: Der ganze Film hat die schmucklose Form mancher Reality-TV-Formate, die ihren psychologischen Realismus dem Rhythmus plätschernder Fernsehunterhaltung unterordnen. Allein Coppolas Name scheint dieses verschenkte Thema in den Wettbewerb gebracht zu haben – und sie ist eine der raren hier vertretenen Filmemacherinnen. Eine der Regisseurinnen könnte freilich am Samstag den Goldenen Löwen nach Hause bringen.

Agnieszka Hollands Flüchtlingsdrama „Green Border“, hier bereits ausführlich besprochen, könnte dabei jedoch noch ein thematisch ähnlicher, aber politisch und ästhetisch fragwürdiger Film gefährlich werden. In satten Farben inszeniert Matteo Garrone die Odyssee zweier somalischer Teenager nach Europa als ungehemmte Unterhaltung. Dabei könnte sein „Io Capitano“ sogar Italiens stellvertretendem Ministerpräsidentin Matteo Salvini von der populistischen Lega gefallen. Jedem Gegner des Asylrechts spricht schon der Filmanfang aus der Seele. Der Film beginnt in einem pittoresken somalischen Dorf, wo die Jugendlichen wohlbehütet aufwachsen und sich – wie auch immer das möglich ist – in nur sechs Monaten den immensen Schlepper-Lohn nach Sizilien heimlich erarbeiten. Ihr einziger Fluchtgrund ist die Hoffnung auf eine Karriere in einem Fußballverein wie Borussia Dortmund, dessen Trikot einer von ihnen trägt.

Was dann folgt, ist eine Art Tom-Sawyer-und-Huckleberry-Finn-Geschichte, bei der sie freilich immer wieder knapp dem Tod von der Schippe springen. Der Film ist unterlegt mit wahllos kompilierter afrikanischer Pop-Musik, angereichert mit ein paar surrealen Traumsequenzen. So imitiert Garrone zugleich eine vagen Idee von afrikanischem Kino.

Wenn sich einer der Jugendlichen schließlich die gemeinsame Überfahrt als Skipper des maroden Kahns verdienen muss, steuert das aufwendige Spektakel seinem Höhepunkt entgegen – aber vorbei an jeder ernsthaften Behandlung der politischen Hintergründe der Flüchtlingskrise. „Fluchtgründe bekämpfen“ heißt hier: Man dreht einen populären Film in einem pseudo-afrikanischen Stil über ein Himmelfahrtskommando in den Händen ruchloser Schlepper und Sklavenhändler.

Es wäre fatal, wenn dieser Film gewinnen würde, doch bei sechs mehr oder weniger mediokren italienischen Beiträgen könnte das durchaus passieren. Zumal „Io Capitano“ unter den Wettbewerbsfilmen dem Stil von Jurypräsident Damien Chazelle äußerlich am ähnlichsten ist.

Stéphane Brizé, der vor allem für seine leichthändigen Sozialdramen wie „Streik“ oder „Der Wert des Lebens“ bekannt ist, betritt dagegen das ureigene Terrain von Sofia Coppola. Wenn zu Beginn von „Hors-saison“, „Out of Season“, ein Filmstar in einem luxuriösen Wellness-Hotel eincheckt, mag er sich auch im eigenen Land „Lost in Translation“ fühlen. Funktionsloser Komfort, sinnlose Behandlungen und alle erdenklichen Töne von Beige scheinen die ideale Kulisse für eine dezente Komödie über eine Midlife-Crisis.

Spätestens als alle Angestellten ihr persönliches Selfie erbettelt haben, erwarten wir, dass der Held den verschnarchten Strandort wieder für den Pariser Stress eintauscht, doch es kommt anders. In Gestalt der wunderbaren Alba Rohrwacher klopft eine fast vergessene Jugendfreundin an seine Tür, und urplötzlich zieht eine ungeahnte emotionale Tiefe in den Film ein – der freilich seinem verspielten Stil die Treue hält. Fünfzehn Jahre liegt die Trennung der beiden zurück. Was einmal auf Augenhöhe begann, ging in die Brüche, als der eine Karriere machte und die andere nicht. Und plötzlich ist Brizé dann doch wieder bei seinem Thema, dem in Frankreich besonders speziellen Klassendenken in Verbindung mit individuellen Glücksversprechen.

Es ist ein Film über jene Momente, in denen einem verpasste oder vielleicht nur imaginierte Chancen in eine tiefe Melancholie versetzen können – und ein halbvolles Glas auf einmal halbleer erscheinen lassen. Es gibt sie in Bezug auf Karrieren und ebenso im Rückblick auf Liebesbeziehungen – und hier fällt beides zusammen. Selten hat man einen feinfühligeren Film über diese ungelebten Leben gesehen, und mit Alba Rohrwacher hat die Preisverleihung am kommenden Samstag schon die nächste würdige Kandidatin für den Schauspielerinnen-Löwen.

Eine andere ist Emma Stone, die in Yargos Lanthimos‘ fantastischer Initiationsgeschichte „Poor Things“ mit Haut und Haaren spielend alle Register zog. Eine dritte ist die junge Belgierin Cathalina Geeraerts die in einem weiteren kleinen Juwel brillierte: „Holly“ von Fien Troch erzählt von einer 15-jährigen Schülerin, die nach einem Unglück in einer Kleinstadt plötzlich wie eine Heilige verehrt wird. Auf dem schmalen Grat zwischen Genrekino und psychologischen Realismus gelingt der Regisseurin einer der originellsten Filme in einem erstaunlich hochkarätigen Wettbewerb, würdig einer 80. Festivalausgabe.

Seydou Sarr und Khady Sy in „Io Capitano“. Foto: Filmfestival Venedig © Filmfestival Venedig