Wes Andersons „Asteroid City“: Das Gefühl hinter den Kulissen des Kalten Krieges

Von: Daniel Kothenschulte

Grace Edwards (v.l.), Scarlett Johansson, Damien Bonnaro in „Asteroid City“. © Courtesy of Pop. 87 Productions/

Wes Andersons neuestes kulturhistorisches Vexierspiel: „Asteroid City“

Gut, dass man Filme nicht anfassen muss. Für einen neuen Wes Anderson würden wir uns wahrscheinlich sorgsam die Hände waschen, wenn nicht gar Baumwollhandschuhe überziehen. Wir würden vorsichtig von Szene zu Szene blättern und bloß nicht an die Bilder greifen. Vielleicht würden wir das kostbare Werk auch erst einmal eingeschweißt in der Tüte lassen wie eine Comic-Erstausgabe, die schon beim Anschauen an Sammlerwert verlieren könnte.

Wären die Filme des Amerikaners Bücher, kämen sie aber vielleicht mit einem nützlichen Fußnoten-Apparat daher, der uns Klarheit darüber verschaffte, woher wir nun dieses oder jenes Detail zu kennen glauben. Stets hätten wir einen Finger als Lesezeichen da, wo die Fußnoten anfangen, wie beim Lösungsteil eines Rätselmagazins. Wes Andersons Filme sind, was Karl Valentin über die Kunst sagte: schön, machen aber auch viel Arbeit. Vor allem beim Betrachten.

Seine wie aus Pappe ausgeschnittenen Kulissen führen diesmal, zunächst in Schwarzweiß, auf eine Theaterbühne des Jahres 1955, von der aus ein Live-Fernsehspiel gesendet werden soll. Noch tippt dessen Autor fleißig in seine Schreibmaschine, was dem Regisseur wiederum erlaubt, die erblühenden Ideen gleich in Breitwand und Farbe auszubreiten – immer wieder unterbrochen von schwarzweißen Back-Stage-Augenblicken.

Wie in seiner vorangegangenen Hommage an die Blütezeit des literarischen Journalismus, „The French Dispatch“, ist Andersons kulturhistorische Zeitmaschine bestens justiert. Auch in den Kindertagen der ARD waren wichtige Fernsehspiele zugleich Theateradaptionen, beginnend mit Thornton Wilders „Unsere kleine Stadt“. Andersons Wüstendorf in Arizona, „Asteroid City“, scheint geradezu eine Parodie von Wilders typisch amerikanischer Kleinstadt.

Hier treffen sich Klischees aus Hoch- und Trivialkultur, wenn sich versprengte Figuren rund um ein Tankstellen-Motel zusammenfinden – und durch einen Alien-Besuch weiter in ihren Reiseplänen aufgehalten werden. Die Besetzung ist dabei so prominent zusammengewürfelt, wie man es sich damals nur bei den ganz großen Ensemblefilmen leistete. Aber im Gegensatz zur Rasanz von „In 80 Tagen um die Welt“ tritt Andersons Theaterparodie genüsslich auf der Stelle.

Stillstand ist ein wunderbares Thema für bewegte Bilder. Fassbinder feierte sie in seinem Film „Warnung vor einer heiligen Nutte“, Wim Wenders in „Der Stand der Dinge“, und ein eindrucksvolles Beispiel aus jüngerer Zeit ist Albert Serras „Pacification“. Aber Wes Anderson kann das Tempo der Inszenierung auch dann nicht drosseln, wenn nichts passiert. Seine Filme sind selbst in ihren langsamen Augenblicken immer unter Strom, weil er zu jener besonderen Sorte intellektueller Filmemacher zählt, die dann doch immer irgendetwas Smartes einzuwerfen haben.

Jason Schwartzman spielt mit Fidel-Castro-Bart einen Robert Capa nachempfundenen Kriegsfotografen namens Augie. Mit drei Kindern und der Asche seiner Frau ist er unterwegs zum von Tom Hanks gespielten Schwiegervater – und bringt es doch nicht fertig, seinen Kindern mitzuteilen, dass sie Halbwaisen sind („Es ist einfach nie der richtige Augenblick“). Im Motelfenster gegenüber präsentiert sich dafür Scarlett Johansson dem geübten Fotografenauge als Schauspielerin, die bereits am Drama probt, dessen Rohstoff wir gerade sehen. Eher auf der intellektuellen Ebene scheint sich derweil Augies Teenager-Sohn für deren 15-jährige Tochter zu interessieren, worunter sich natürlich meist die wahre Leidenschaft verbirgt.

Zwischendurch gewährt die Schauspielerin dem Mann mit der Kamera einen gestellt-intimen Augenblick. Da ihm auch noch der Außerirdische vor die Linse kommt, sollte er für den Rest seines Lebens finanziell ausgesorgt haben.

Das große Sehen-und-gesehen-Werden, hier mit Steve Carell. Foto: Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features © Courtesy of Pop. 87 Productions/

Ebenso intelligent wie emotionsfrei rettet sich Andersons Film von einem Starauftritt zum nächsten, darunter Tilda Swinton, Adrian Brody und Jeff Goldblum. Dann aber entfacht ausgerechnet eine besonders konzeptuell anmutende Idee überraschend gefühlvolle Untertöne.

Schwartzman spielt nicht nur Augie, sondern auch den Schauspieler Jones Hall, der Augie spielt. Spät im Film bricht er einmal aus seiner Rolle aus, nur um der von Margot Robbie gespielten Schauspielerin zu begegnen, die Augies Frau verkörpern sollte – aber inzwischen aus dem Stück gestrichen wurde. Nun erinnern sich beide an ihre verloren gegangene Szene und erwecken sie füreinander dann doch zum Leben. Und was sie da erschaffen, wirkt wie das menschliche Gegengift zu der von Angst bestimmten Welt des Kalten Kriegs um sie herum.

Vielleicht dauert es nicht mehr lange, und auch Wes Anderson wird einmal die geschmackssichere, coole Kulissenhaftigkeit seiner Filme mit einem Handstreich niederreißen – und darunter einen einfachen, unironischen und gefühlvollen Film freilegen.

Asteroid City, USA/D/2023. Regie: Wes Anderson. 104 Min.