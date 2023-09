Wes Anderson gegen politische Anpassung von alter Literatur

Wes Anderson, Regisseur aus den USA, bei einem Fototermin für den Film „The Wonderful Story Of Henry Sugar“ während der 80. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. © Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Der britische Autor Roald Dahl starb 1990. Heute werden manche Stellen aus seinen Kinderbüchern als diskriminierend empfunden. Filmemacher Wes Anderson sieht aber keinen Grund dafür, diese zu ändern.

Venedig - Der Filmemacher Wes Anderson hält nichts davon, heute als problematisch angesehene Kunstwerke zu überarbeiten. „Ich will nicht einmal, dass der Künstler sein Werk verändert“, sagte der 54-jährige US-Amerikaner am Freitag in Venedig. Auf den Filmfestspielen stellt er seinen neuen Kurzfilm „The Wonderful Story of Henry Sugar“ vor. Das Werk mit Ralph Fiennes und Benedict Cumberbatch basiert auf einem Erzählband des britischen Autors Roald Dahl (1916-1990).

In Großbritannien und darüber hinaus haben in letzter Zeit Änderungen an mehreren Klassikern der Literatur eine hitzige Debatte darüber ausgelöst, ob damit das Originalwerk zu stark verändert wird oder die Neuauflagen angemessen sind. Aus den Kinderbüchern Dahls wurden etliche Formulierungen gestrichen oder verändert, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen als diskriminierend empfinden könnten.

„Ich verstehe die Motivation dafür“, sagte Anderson, aber er fühle sich einer Denkrichtung verpflichtet, die fertige Werke unverändert lassen möchte, nachdem das Publikum sie bereits kenne. „Und natürlich sollte niemand, der kein Autor ist, das Buch eines anderen ändern. Er ist tot.“ dpa