Weiche Gefühle, scharfe Online-Schwerter

Von: Daniel Kothenschulte

Was sonst noch im Kino anläuft.

No Hard Feelings

Jennifer Lawrence spielt in dieser Komödie eine Uber-Fahrerin, die nach dem Verlust ihres Autos das dubiose Job-Angebot der Eltern eines künftigen Elitestudenten annimmt: Sie soll den jungen Mann verführen. Was ist das Wort für derart unromantische

„romantic comedies“? (Regie: Gene Stupinsky, USA 2023)

Die Rumba-Therapie

Ein Pariser Schulbus-Fahrer in der Lebensmitte muss in diesem formelhaften Comedy-Drama nach einem Herzinfarkt sein Leben neu justieren. Nun will er endlich seine Tochter kennenlernen, die eine Tanzschule betreibt, und schreibt sich für einen Rumba-Kurs ein ...

(Regie: Franc Dubosc, F 2022)

The Scars of Ali Boulala

Der professionelle Skateboard-Sport hat sich schon in Larry Clarks Filmen als fotogen erwiesen. Max Erikssons Dokumentarfilm folgt der Biografie des schwedischen Ex-Profis Ali Boulala, der mit 16 Jahren berühmt wurde, später aber wegen eines tödlichen Motorradunfalls im Gefängnis saß. (Schweden 2022)

Sword Art Online – The Movie: Progressive …

Dieser virtuos gezeichnete

Anime ist zugleich Gaming- wie Schwertkämpferfilm, wenn seine Heldin Asuna in

ein Online-Spiel gelockt wird,

das offenbar auch in der

Wirklichkeit über Leben

und Tod entscheidet.

(Regie: Ayako Kono, Japan 2023)