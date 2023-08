Was noch anläuft:

Von: Daniel Kothenschulte

Die letzte Fahrt der Demeter

Als Murnau „Nosferatu“ drehte, war eine der schönsten Szenen die Ankunft von Draculas Schiff, das nur noch von Ratten bevölkert war. André Øvredal machte nun einen ganzen Film aus

diesem Romankapitel – und kommt doch nicht in die Nähe des Klassikers. (D/USA 2023)

Kandahar

Das unselige Ende des

Nato-Einsatzes in Afghanistan hindert Hollywood nicht daran, vor dessen Hintergrund eine

heroische Agentengeschichte mit Tom Harris und billigen Wüstenschauplätzen anzusiedeln.

(Regie: Ric Roman Waugh, USA 2023)

Blue Beetle

Der klassische DC-Superheldencomic von 1939 erinnert in diesem hektischen Actionfilm eher an eine Transformers-Episode: Ein junger Mann ist nicht mehr derselbe, als ein Skarabäus in seinen Körper krabbelt. (Wir wollen nicht sagen, durch welchen Eingang.) (Regie: Angel Manuel Soto, USA 2023)

Forever Young

Valeria Bruni Tedeschis

autobiografischer Coming-of-Age-Film über ihre Zeit auf

Patrice Chéreaus berühmter Schauspielschule im französischen Nanterre gehörte

im vergangenen Jahr zu den schönsten Wettbewerbsfilmen

des Cannes-Festivals.