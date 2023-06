Was noch anläuft:

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

The Flash

Ezra Miller ist der Dreh- und Angelpunkt dieses DC-Abenteuers um den geölten Blitz: The Flash ist nicht nur Kriminalermittler in Central City, er ist auch Teil des Superheldenteams der Justice League. Andy Muschiettis Blockbuster stürzt ihn in ein Paralleluniversum mit einer um Nuancen andersartigen Popkultur. (USA 2023)

Bed Rest

Neue Häuser bringen im Horrorfilm selten die erhoffte Ruhe. Eine junge Frau (Melissa Barrera) hofft in diesem

Genrefilm vergeblich auf den verdienten Frieden. Als die Schwangere zur Bettruhe verdonnert wird, findet sie zu sich selbst – und reichlich Schrecknisse. (Regie: Lori Evans Taylor, USA 2023)

Nur eine Nacht in Tel Aviv

Die elegante israelische Strandstadt spielt eine Hauptrolle, das Schlendern durch ihre Straßen spielt eine Rolle in dieser Geschichte dreier Freunde, die eine letzte gemeinsame Nacht verbringen wollen, bevor einer von ihnen die Stadt verlassen wird.

(Regie: Malte Wirtz, Israel 2022)

Greatest Days

Verfilmung des Take-That-Musicals „The Band“: Fünf beste Freundinnen verbringen die beste Nacht ihres Lebens bei einem Konzert ihrer Lieblings-Boygroup. Doch das ist schon 25 Jahre her: Ein Reunion-Konzert bringt auch die Frauen wieder zusammen – die nun auf Entdeckungsreise in ihre Vergangenheit gehen. (Regie: Coky Gieodroyc, GB 2022)