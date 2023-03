Was noch anläuft

Von: Daniel Kothenschulte

Das Blau des Kaftans

Die marokkanische Filmemacherin Maryam Touzani erzählt in diesem feinfühligen Drama

vom Lebensabschied eines

todkranken Schneiders,

dessen liebevolle Frau ihn

dabei unterstützt, seine

im Land verbotene

Homosexualität zu leben.

(Marokko, Frankreich 2022)

Inside

Wenige Ein-Personen-Stücke funktionieren im Genre-Kino. Willem Dafoe allerdings hält als glückloser Kunsträuber, der in einer Luxuswohnung eingeschlossen wird, 105 Minuten lang in Atem. Das meisterhafte Drehbuch von Ben Hopkins inszenierte Vasilis Katsoupis in einem Studio bei Köln. (D/GB 2022)

Broker

Der japanische Meisterregisseur Hirokazu Koreeda hebt sein Lieblingsthema – unorthodoxe Familienkonstellationen – auf eine neue Stufe. Eine junge Frau legt ihr Kind vor der Babyklappe eines Waisenhauses ab, als sie es zurückholen möchte, weiht man sie in ein korruptes Geschäftsmodell ein. Grandios. (J 2022)