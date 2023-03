Was noch anläuft

Von: Daniel Kothenschulte

65

Adam Driver spielt in diesem Science-Fiction-Film einen Raumfahrer, der sich bei einer Notlandung auf einer prähistorischen Version der Erde wiederfindet. Mit einem kleinen Mädchen versucht er, nicht auf dem Speisezettel von Sauriern zu landen. (Regie: Scott Beck, Bryan Woods, USA 2022)

Die Eiche – Mein Zuhause

Die beiden französischen

Dokumentarfilmer Michel Seydoux und Laurent Charbonnier zelebrieren in warmen Bildern und mit viel Musik den mythischen Baum als Lebensraum von Eichhörnchen, Eichelhäher, Ameise und Feldmaus.

(F 2022)

Saint Omer

In ihrem ersten Spielfilm

behandelt Dokumentarfilmerin Alice Diop den in Frankreich als „Kabou-Affäre“ bekannten Fall einer ehemaligen Philosophie-Studentin, die ihr Baby im Meer ertrinken ließ. Die strenge, semidokumentarische Form zitiert Marguerite Duras und Pier Paolo Pasolini. (F 2022)

Can and Me

Irmin Schmidt, Mitgründer der Kultband Can, erinnert sich in diesem Porträtfilm an eine Epoche deutscher Musikgeschichte: Beeinflusst von Karlheinz Stockhausen brachte er Neue Musik, Jazz und Improvisation zusammen. Auch Schmidts Filmkompositionen werden diskutiert. (Regie: Tessa Knapp, Michael P. Aust, D 2022)