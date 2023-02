Was noch anläuft

Knock at the Cabin

Einsame Waldhütten waren schon für die Brüder Grimm nicht immer lauschige Zufluchtsorte. In M. Night Shyamalans neuestem Fantasy-Thriller wird eine Kleinfamilie an einem solchen Ort um ihre Urlaubsruhe betrogen – und von Esoterikern als Geisel genommen, die sich ein Menschenopfer wünschen. (USA 2022)

The Story of Looking

Mark Cousins, bekannt geworden durch sein cinephiles Epos

„The Story of Film“, erzählt

anlässlich einer bevorstehenden Augenoperation mit der

Geschichte des Sehens eine

betont intime Geschichte der Sehkultur – und erweist sich

dabei erstmals selbst als begabter

Bildermacher.

(Schottland 2020)

Der Geschmack der kleinen Dinge

Gérard Depardieu spielt in dieser kulinarischen Komödie einen Sternekoch, der einen Herzinfarkt erleidet, als ihm seine Frau (Sandrine Bonnaire) den Rücken kehrt. In Japan sucht er nach Ruhe und dem Umami, dem fünften Geschmackssinn. Immer eine Freude: Nebendarsteller Pierre Richard. (Regie: Slony Sow, F 2022).

Ant Man and the Wasp: Quantumania

Wenn noch ein Film alle

Generationen vor der Leinwand versammeln könnte, dann diese herrlich-trashige Marvel-Fantasie: Ameisenmann Paul Rudd und Tochter Kathryn Newton schlagen sich im Metaverse mit dem von Michelle Pfeiffer und Michael Douglas angerührten Chaos herum. (Regie: Peyton Reed, USA 2023)