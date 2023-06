„Die Wagner-Gruppe“: Putins geheime Legionäre

Von: Harald Keller

„Die Wagner-Gruppe - Russlands geheime Söldner“ geht auf jene Recherchen ein, die aufdeckten, dass 2014 in der Ukraine eine Miliz gegründet wurde, die sich rasch ausdehnte und ihre Tätigkeiten schließlich auf Syrien ausweitete. © Forbidden Stories/Arte

Ein Arte-Zweiteiler dokumentiert die Entstehung und die Gewaltverbrechen der russischen Schattenarmee Gruppe Wagner.

Frankfurt - Seit dem Kampf um das ukrainische Bachmut im Osten der Ukraine tritt er immer häufiger öffentlich in Erscheinung: Jewgeni Prigoschin. Bullige Statur, Kampfmontur, Drohgebärden. Ein Wüterich, der Deserteuren mit Erschießung droht und sich herausnimmt, beleidigende Tiraden gegen die reguläre russische Armee und deren Führung auszustoßen.

Prigoschin gibt sich als siegreicher Anführer der Wagner-Gruppe. Eigentlich ist er Unternehmer, gebietet über ein verzweigtes Konglomerat international tätiger Firmen. Die Privatarmee Wagner-Gruppe ist nur ein Bestandteil des Geflechts, aber gleichsam der Hebel, um lukrative Geschäfte einzufädeln. In Syrien kämpft die Miliz in Diensten des diktatorischen Assad-Regimes gegen Oppositionelle, von Moskaus Propaganda als „Söldner des Weltimperialismus“ denunziert. Als Gegenleistung wurden mindestens 25 Prozent der Gewinne aus der Gas- und Ölförderung vereinbart.

In der Zentralafrikanischen Republik wurden die Wagner-Schergen ursprünglich gegen Rebellen ins Feld geschickt, haben aber ihre Tätigkeit längst auf wirtschaftliche Gebiete ausgedehnt, auf Bergbau, Diamantenhandel und andere Bereiche. Ihre Interessen setzen sie mit brutalen Mitteln durch. Es gibt Berichte über Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen an Frauen und Männern, Brandschatzungen, auch aus anderen Ländern.

„Wagner-Gruppe“: Journalisten im Fadenkreuz

Der französische Filmautor Benoît Bringer hat Materialien zur Geschichte Jewgeni Prigoschins und seiner Wagner-Gruppe zusammengetragen. Recherchen über deren Machenschaften sind gefährlich. In der Zentralafrikanischen Republik wurden drei regimekritische russische Journalisten in eine Falle gelockt und regelrecht hingerichtet, vorher mutmaßlich gefoltert.

Denis Korotkov, ein ehemaliger Polizist, der Enthüllungsjournalist wurde und für die Nowaja gaseta schrieb, erhielt Todesdrohungen, einen Trauerkranz, den abgeschnittenen Kopf eines Widders als Warnung. Das Filmteam traf ihn noch in Russland. Im Zuge des Überfalls auf die Ukraine und zunehmenden Repressionen verlegte die Nowaja gaseta ihre Aktivitäten ins Ausland. Korotkov lebt heute im Exil. Fünf seiner Kollegen waren zuvor bereits ermordet worden.

Korotkov enthüllt als erster, dass die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin organisiert worden war, was der lange Zeit geheimzuhalten versuchte.

Dmitri Muratow, Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung „Nowaja Gaseta“. © Forbidden Stories/Arte

Wagner Chef Prigoschin: Der Küchenmeister und der Nazi

Prigoschin ist eine schillernde Figur. Er saß wegen Raubes im Gefängnis, wurde Gastronom, bewirtete Wladimir Putin und dessen Staatsgäste. Nach und nach wurde er zu Putins Vertrauten und erhielt den Spitznamen „Putins Koch“. Lukrative Staatsaufträge bildeten die Grundlage für sein Imperium. Er finanzierte Trolle, die unter anderem in den US-amerikanischen Wahlkampf eingegriffen, und organisierte den Aufbau einer Privatarmee. Die militärische Leitung übernahm Dmitri Utkin, ein ehemaliger Armeeangehöriger und Geheimdienstler. Er ließ seinen Leib mit SS-Runen und dem Reichsadler tätowieren, stellt nationalsozialistische Symbole zur Schau und schätzt den deutschen Komponisten Richard Wagner. „Wagner“ ist auch sein Spitzname, der heute für die gesamte paramilitärische Einheit steht.

Die kam erstmals im Osten der Ukraine zum Einsatz. Offiziell gibt es keine Verbindung zwischen der Wagner-Truppe und dem Kreml. Akribische Recherchen beweisen das Gegenteil. Die Idee einer Schattenarmee entstand im russischen Verteidigungsministerium. Utkin wurde im Umfeld Putins gesichtet. Erst nach dem Einsatz in Donetsk und Luhansk wurde die Miliz zu einem kommerziellen Unternehmen mit Einsätzen unter anderem in Syrien, Libyen, Mali, anderen afrikanischen Staaten und damit zu einem geopolitischen Faktor.

Bezahlte Barbarei

Der zweiteilige Film über die Geschichte Prigoschins, Utkins und der Wagner-Truppe entsteht aus vielen Puzzleteilen, die unterschiedliche Akteure mühsam und oft unter Lebensgefahr zusammengetragen haben, Journalisten, Menschenrechtler, Juristen. Benoît Bringer selbst konnte mit einem ehemaligen Wagner-Soldaten sprechen, der bei aller Vorsicht einige wichtige Fakten beiträgt. Die Rechercheleistung insgesamt ist beeindruckend, auch der Mut all jener, die einiges riskieren, um die verbrecherischen Machenschaften der Wagner-Miliz aufzudecken.

Eine von deren Barbareien, die unter Gelächter ausgeübte bestialische Folterung und Enthauptung eines syrischen Deserteurs, liefert den roten Faden für Teil 1 der Dokumentation. Teil 2 führt in die Zentralafrikanische Republik, wo sich 2018 der erwähnte Mord an drei russischen Journalisten ereignete. Die zuständigen Behörden vertuschten den wahren Hergang. Der heute in London lebende Dissident Michail Chodorowski finanzierte ein Team professioneller Ermittler, denen es gelang, die wahren Hintergründe aufzudecken.

Die umfassende, sehr aufwändig erstellte Dokumentation, eine Koproduktion von Arte France mit Forbidden Films und Mediawan Rights, zeigt „True Crime“ kaum vorstellbaren Ausmaßes, mit Komplizen in den höchsten politischen Kreisen Russlands, mit globalpolitischen Auswirkungen. Ein wichtiger Beitrag auch, wenn es darum geht, den russischen Krieg gegen die Ukraine angemessen zu bewerten. Dies gilt gleichermaßen für die im Anschluss gezeigte, sehr aufschlussreiche Dokumentation „Euromaidan: Chronik eines angekündigten Krieges“. (Harald Keller)

„Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner“, zweiteilige Dokumentation, Dienstag, 6.6.2023, 20:15 Uhr, Arte