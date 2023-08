Vorschau aufs Filmfestival Venedig – Geheimnisse aus Deutschland

Filmfestival Venedig

Von Daniel Kothenschulte schließen

Die 80. Filmfestspiele von Venedig beginnen.

Ein Filmfestival, das etwas auf sich hält, schwimmt nicht nur mit auf den aktuellen Wellen und Wogen der Filmkunst, es tritt sie, wenn möglich, selber los. Wann das der weltweit ersten Filmkunstschau gelungen ist, wird sicher in der Jubiläumsausgabe, die heute eröffnet, ein Thema sein; sie trägt die stolze Nummer 80.

Aus deutscher Sicht muss man den Venezianern in den letzten fünf Jahrzehnten einen besonderen Blick attestieren: Alexander Kluge, Margarethe von Trotta, Edgar Reitz und Philipp Gröning verdanken diesem Festival ihren internationalen Ruhm. Reitz, der hier 1967 für „Mahlzeiten“ den Debütpreis gewann, konnte 1984 seine „Heimat“ zeigen. In einer Zeit, als Film und Fernsehen von der Kritik als scheinbar gegensätzliche Medien gegeneinander ausgespielt wurden, sah das Festival in der Serie zurecht ganz großes Kino.

Und jetzt: Timm Kröger. 2014, als das Festival seinen Studentenfilm „Zerrumpelt Herz“ in der „Woche der Kritik“ vorstellte, adelte es eine Außenseiterposition, die im eigenen Land kaum eine Lobby hatte. Von „Berliner Schule“ konnte bei diesem poetischen Mystery-Thriller keine Rede sein, dafür von einem intuitiven Verständnis vom Kino als magischem Ort. In einem deutschen Wald des Jahres 1928 machen sich ein paar junge Leute auf die Suche nach einem verschollenen Komponisten. In seiner Heimat kaum wahrgenommen, blieb der Film dem Festival offensichtlich in guter Erinnerung. Die Einladung von Krögers erst neun Jahre später komplettiertem, zweitem Spielfilm „Die Theorie von allem“ in den Wettbewerb erinnert Deutschland nicht nur an ein fast vergessenes Ausnahmetalent.

Vielleicht kann man Kröger, der Motive seines Debüts in dieser Nachkriegsgeschichte wieder aufnimmt, tatsächlich in seiner Beharrlichkeit mit Edgar Reitz vergleichen – auch wenn ihn seine Liebe zum Genre zugleich mit Hitchcock verbindet. In einem Alpenhotel treffen ein Doktorand, der sich an einer Universaltheorie versucht, und sein von Hanns Zischler gespielter Doktorvater abermals auf Rätsel, die wohl nicht nur die Wissenschaft an Grenzen führen. Nach der Premiere am Samstag weiß man mehr. Für den 37-Jährigen aus Itzehoe überschritt schon die Einladung in den prominent besetzten Wettbewerb die Vorstellungskraft.

Kritisiert wurde das Festival dagegen in den letzten Jahren für seine Rolle als Steigbügelhalter für Netflix’ Ritt zu den Oscars. Darf ein Festival der größten Kino-Konkurrenz seit Erfindung des Fernsehens ein solches Forum bieten? Während sich Cannes radikal verweigert, hat Venedig diesmal gleich bei fünf Titeln des Streamingdienstes zugegriffen, drei laufen im Wettbewerb: „El Conde“, ist ein surreales Biopic von Pablo Lorrain, in dem sich ein 250-jähriger Augusto Pinochet endlich zum Sterben entschließt. „Maestro“ von und mit Bradley Cooper als Dirigenten-Legende Leonard Bernstein entfachte bereits vor dem Festival eine absurde Debatte über eine angeklebte Nase. „The Killer“ schließlich, David Finches Rückkehr zum Action-Thriller-Genre, erzählt mit Michael Fassbender in der Hauptrolle die alte Geschichte vom Auftragsmörder, der plötzlich Gott und die Welt gegen sich hat.

Jedem dieser Filme wäre ohne Venedig wohl die gleiche Aufmerksamkeit sicher, umgekehrt bleiben sie dem Festival den erhofften Star-Rummel schuldig – kein Schauspieler erhielt während des noch immer andauernden Streiks eine Ausnahmegenehmigung von der amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTR. Da diese mit den großen Studios verhandelt, lockerte sie ihre Haltung nur gegenüber den kleineren Independent-Produktionen.

Rätselraten bestand bis zuletzt, für welche Stars das gelungen ist: Adam Driver ist darunter, der in Michael Manns Biopic „Ferrari“ den legendären Autobauer spielt. Ebenfalls werden Landry Jones für Luc Bessons „Dogman“ und Mads Mikkelsen erwartet, der unter der Regie des Dänen Nikolaj Arcel in „The Promised Land“ agiert. Jessica Chastain wird für „Memory“ über den roten Teppich laufen: Im Film des Mexikaners Michel Franco spielt sie ihre erste Rolle seit „The Eyes of Tammy Faye“, wofür sie einen Oscar erhielt. Auch Sofia Coppola erhielt eine Ausnahmegenehmigung für das Team von „Priscilla“ mit Cailee Spaney und Jacob Elordi als Priscilla und Elvis Presley. Auch die Witwe des „King“ selbst wird am Lido erwartet.

Für Woody Allen, der in Frankreich die Komödie „Coup de chance“ inszenierte, könnte es der letzte Festivalauftritt mit einem neuen Film sein, er kündigte bereits im vergangenen Jahr seinen Rückzug aus dem Kinogeschäft an. Für Festivaldirektor Alberto Barbera, der das Kommen des außer Konkurrenz vertretenen Altmeisters bestätigte, gelten die besonders in den USA wieder diskutierten Missbrauchsvorwürfe als widerlegt – zwei Gerichtsverfahren hätten das geklärt. Mit dem gleichfalls außerhalb des Wettbewerbs vertretenen Roman Polanski sei die Sache komplizierter, aber er bereue seine sechzig Jahre zurückliegende Tat, sein Opfer habe ihm verziehen und wünsche das Thema endlich beigelegt. Erscheinen wird der polnische Regieveteran aber wohl nicht.

Der heutige Eröffnungsabend gehört dagegen schon der ersten Netflix-Produktion. In „Comandante“ erzählt der Italiener Edoardo de Angelis von einer kuriosen Heldentat aus dem Zweiten Weltkrieg. Der italienische U-Boot-Kommandant Salvatore Todaro versenkte damals ein belgisches Handelsschiff, rettete aber die komplette Besatzung und brachte dadurch die eigene in Lebensgefahr. Kriegsfilme haben Konjunktur, wo wüsste man das besser als bei Netflix, das mit dem deutschen Film „Im Westen nichts Neues“ bei den letzten Oscars triumphierte.